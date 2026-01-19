हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़यूटिलिटी26 जनवरी की परेड में क्या ले जा सकते हैं क्या नहीं? देख लें पूरी लिस्ट 

26 जनवरी की परेड में क्या ले जा सकते हैं क्या नहीं? देख लें पूरी लिस्ट 

26 जनवरी की परेड देखने जाना आम जनता के लिए भी एक यादगार अनुभव से जुड़ा होता है, लेकिन अगर नियमों की जानकारी न हो तो यही अनुभव परेशानी में भी बदल सकता है.

By : कविता गाडरी | Updated at : 19 Jan 2026 11:09 AM (IST)
26 जनवरी की दिन हर भारतीय के लिए गर्व और सम्मान से जुड़ा होता है. इसी दिन भारत ने अपना संविधान अपनाया और एक संपूर्ण गणराज्य बना था. हर साल इस मौके पर राजधानी दिल्ली के कर्तव्य पथ पर भव्य गणतंत्र दिवस परेड का आयोजन किया जाता है. इस परेड में राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, विदेशी मेहमानों के साथ साथ कई वीवीआईपी शामिल होते हैं. ऐसे में सुरक्षा व्यवस्था बहुत सख्त होती है. परेड देखने जाना आम जनता के लिए भी एक यादगार अनुभव से जुड़ा होता है, लेकिन अगर नियमों की जानकारी न हो तो यही अनुभव परेशानी में बदल सकता है.

कई बार लोग अनजाने में ऐसी चीजें साथ ले जाते हैं, जो नियमों के खिलाफ होती है और उन्हें एंट्री नहीं मिल पाती है. ऐसे में अगर आप भी इस 26 जनवरी की परेड देखने का प्लान बना रहे हैं तो आपको यह जानना जरूरी है कि आपको क्या ले जाना चाहिए और क्या बिल्कुल नहीं ले जाना चाहिए. 

परेड देखने जा रहे है तो ये चीजें जरूर साथ ले जाएं

26 जनवरी की परेड देखने के लिए कर्तव्य पथ पर एंट्री के लिए कुछ जरूरी चीजें आपके पास होना चाहिए. इन चीजों में वैध टिकट, सरकारी फोटो पहचान पत्र जैसे आधार कार्ड, वोटर आईडी और पैन कार्ड आदि को पहले से तैयार रखें ताकि सुरक्षा जांच में टाइम न लगे. 

इन चीजों पर है पूरी तरह पाबंदी

सुरक्षा कारणों से कई सामान 26 जनवरी की परेड में ले जाना सख्त मना है. इन सामानों में चाकू, कैंची, ब्लेड, नेलकटर जैसी नुकीली चीजें न लेकर जाएं. इसके अलावा सिगरेट, गुटखा, तंबाकू या शराब  लेकर न जाएं. वहीं माचिस, लाइटर या कोई भी ज्वलनशील सामान ले जाने से भी बचें. अगर आपके पास एंट्री गेट पर बड़े बैग, खाने-पीने का सामान ड्रोन, प्रोफेशनल कैमरा या रिकॉर्डिंग डिवाइस इनमें से कोई भी सामान पास मिलता है तो आपको गेट पर ही रोका जा सकता है.

कौन से सामान ले जा सकते हैं?

अगर आप भी 26 जनवरी की परेड देखने जा रहे हैं और बहुत जरूरी हो और आप छोटा बैग ले जा रहे हैं, तो उसमें टिकट और फोटो आईडी, मोबाइल फोन, जरूरी दवाइयां और छोटी पानी की बोतल ले जा सकते हैं. दरअसल कम सामान रखने से चेकिंग भी जल्दी पूरी हो जाती है.

चेकिंग के समय इन बातों का रखें ध्यान

  • सिर्फ तय किए गए एंट्री और एग्जिट गेट का ही इस्तेमाल करें.
  • पुलिस और सुरक्षा कर्मियों के निर्देशों का पालन करें.
  • बिना अनुमति फोटो या वीडियो न बनाएं.
  • बहुत ज्यादा जेब या लेयरिंग वाले कपड़े न पहनें.

Published at : 19 Jan 2026 11:09 AM (IST)
Republic Day Parade Rules 26 January Parade Security Republic Day Parade Guidelines 26 January Parade Precautions
