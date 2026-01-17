फ्लोरल ड्रेस में मलाइका अरोड़ा ने मां संग दिए जमकर पोज, रेड लिपस्टिक से किया सबको अट्रैक्ट

हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीबॉलीवुडफ्लोरल ड्रेस में मलाइका अरोड़ा ने मां संग दिए जमकर पोज, रेड लिपस्टिक से किया सबको अट्रैक्ट

Malaika Arora Photos: मलाइका अरोड़ा 52 की उम्र में अपने लुक से सभी को इंप्रेस कर देती हैं. इस बार भी उनका लुक काफी इंप्रेस करने वाला है. उनकी नई फोटोज सामने आईं हैं.

By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क  | Updated at : 17 Jan 2026 08:06 PM (IST)
मलाइका अरोड़ा को देखकर कोई उनकी उम्र का अंदाजा नहीं लगा सकता है. वो 52 की उम्र में भी आज की एक्ट्रेसेस को टक्कर देती हैं. मलाइका आज अपनी मां के साथ स्पॉट हुईं. जहां पर वो बला की खूबसूरत लग रही थीं.

मलाइका अरोड़ा अपनी मां के स्पॉट हुईं. उन्होंने मां के साथ जमकर पोज दिए.
मलाइका की मां के लुक की बात करें तो उन्होंने रेड और ब्लैक कलर की साड़ी पहनी हुई थी. इसके साथ हमेशा की तरह बड़ी रेड बिंदी लगाए हुए नजर आईं.
Published at : 17 Jan 2026 08:06 PM (IST)
