केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (CBSE) ने बोर्ड परीक्षा 2026 में शामिल होने वाले प्राइवेट छात्रों के लिए जरूरी सूचना जारी की है कक्षा 10वीं और 12वीं के प्राइवेट कैंडिडेट्स के एडमिट कार्ड अब ऑनलाइन उपलब्ध करा दिए गए हैं.जिन उम्मीदवारों ने प्राइवेट श्रेणी के तहत रजिस्ट्रेशन किया था, वे आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर अपना हॉल टिकट डाउनलोड कर सकते हैं.

कब से कब तक होंगी परीक्षाएं

सीबीएसई द्वारा जारी परीक्षा कार्यक्रम के अनुसार, कक्षा 10 और कक्षा 12 की बोर्ड परीक्षाएं 17 फरवरी 2026 से शुरू होकर 9 अप्रैल 2026 तक चलेंगी. परीक्षाएं देशभर के निर्धारित परीक्षा केंद्रों पर आयोजित की जाएगी. सभी छात्रों को परीक्षा केंद्र पर तय समय से पहले पहुंचने की सलाह दी गई है.

एडमिट कार्ड क्यों है जरूरी

बोर्ड ने स्पष्ट किया है कि परीक्षा केंद्र में प्रवेश के लिए एडमिट कार्ड अनिवार्य दस्तावेज है. बिना एडमिट कार्ड की प्रिंटेड कॉपी के किसी भी उम्मीदवार को परीक्षा हॉल में बैठने की अनुमति नहीं दी जाएगी.केवल मोबाइल या डिजिटल कॉपी मान्य नहीं होगी.

एडमिट कार्ड में कौन-कौन सी जानकारी होगी

सीबीएसई एडमिट कार्ड में छात्र से जुड़ी कई महत्वपूर्ण जानकारियां दी गई हैं. इसमें उम्मीदवार का नाम, रोल नंबर, विषयवार परीक्षा तिथि, थ्योरी और प्रैक्टिकल परीक्षा का विवरण, कुल अंक, पासिंग नियम, परीक्षा केंद्र का पता, सेंटर कोड और परीक्षा से जुड़े जरूरी निर्देश शामिल हैं.

गलती मिलने पर क्या करें छात्र

सीबीएसई ने छात्रों को सलाह दी है कि वे एडमिट कार्ड डाउनलोड करने के बाद उस पर दर्ज सभी विवरणों को ध्यान से जांच लें. यदि नाम, विषय, परीक्षा केंद्र या किसी अन्य जानकारी में कोई गलती नजर आती है, तो तुरंत संबंधित क्षेत्रीय सीबीएसई कार्यालय से संपर्क करें, ताकि समय रहते सुधार किया जा सके.

परीक्षा को लेकर बोर्ड की सख्त गाइडलाइन

बोर्ड ने परीक्षा के दौरान अनुशासन बनाए रखने के निर्देश दिए हैं. छात्रों को परीक्षा केंद्र पर समय से पहुंचना होगा, वैध पहचान पत्र साथ रखना होगा और बोर्ड द्वारा जारी सभी नियमों का पालन करना अनिवार्य होगा. किसी भी प्रकार की लापरवाही परीक्षा में परेशानी का कारण बन सकती है.

फर्जी कॉलेजों को लेकर CBSE की चेतावनी

हाल ही में सीबीएसई ने छात्रों और अभिभावकों को फर्जी और गैर-मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालयों से सतर्क रहने की चेतावनी भी दी है. बोर्ड ने स्कूलों को निर्देश दिया है कि वे सीनियर छात्रों को सही मार्गदर्शन दें और किसी भी संस्थान में दाखिला लेने से पहले उसकी मान्यता यूजीसी की आधिकारिक वेबसाइट पर जरूर जांचें.

कैसे डाउनलोड करें

स्टेप 1: सबसे पहले सीबीएसई की आधिकारिक वेबसाइट cbse.gov.in पर जाएं.

स्टेप 2: होमपेज पर कक्षा 10 या कक्षा 12 प्राइवेट कैंडिडेट एडमिट कार्ड से जुड़े लिंक पर क्लिक करें.

स्टेप 3: स्क्रीन पर मांगी गई लॉगिन जानकारी दर्ज करें.

स्टेप 4: सबमिट करते ही एडमिट कार्ड स्क्रीन पर दिखाई देगा.

स्टेप 5: एडमिट कार्ड डाउनलोड करें और उसकी साफ प्रिंट कॉपी निकाल लें.



