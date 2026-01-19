हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
CBSE Board Exams 2026 : प्राइवेट छात्रों के एडमिट कार्ड जारी, 17 फरवरी से शुरू होंगी परीक्षाएं; जानें कैसे कर सकतें हैं डाउनलोड

सीबीएसई ने कक्षा 10वीं और 12वीं बोर्ड परीक्षा 2026 के लिए प्राइवेट उम्मीदवारों के एडमिट कार्ड जारी कर दिए हैं. परीक्षा 17 फरवरी से होंगी जानें कैसे कर सकते हैं डाउनलोड.

By : रजनी उपाध्याय | Updated at : 19 Jan 2026 10:53 AM (IST)
केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (CBSE) ने बोर्ड परीक्षा 2026 में शामिल होने वाले प्राइवेट छात्रों के लिए जरूरी सूचना जारी की है कक्षा 10वीं और 12वीं के प्राइवेट कैंडिडेट्स के एडमिट कार्ड अब ऑनलाइन उपलब्ध करा दिए गए हैं.जिन उम्मीदवारों ने प्राइवेट श्रेणी के तहत रजिस्ट्रेशन किया था, वे आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर अपना हॉल टिकट डाउनलोड कर सकते हैं.

कब से कब तक होंगी परीक्षाएं 

सीबीएसई द्वारा जारी परीक्षा कार्यक्रम के अनुसार, कक्षा 10 और कक्षा 12 की बोर्ड परीक्षाएं 17 फरवरी 2026 से शुरू होकर 9 अप्रैल 2026 तक चलेंगी. परीक्षाएं देशभर के निर्धारित परीक्षा केंद्रों पर आयोजित की जाएगी. सभी छात्रों को परीक्षा केंद्र पर तय समय से पहले पहुंचने की सलाह दी गई है.

एडमिट कार्ड क्यों है जरूरी

बोर्ड ने स्पष्ट किया है कि परीक्षा केंद्र में प्रवेश के लिए एडमिट कार्ड अनिवार्य दस्तावेज है. बिना एडमिट कार्ड की प्रिंटेड कॉपी के किसी भी उम्मीदवार को परीक्षा हॉल में बैठने की अनुमति नहीं दी जाएगी.केवल मोबाइल या डिजिटल कॉपी मान्य नहीं होगी.

एडमिट कार्ड में कौन-कौन सी जानकारी होगी

सीबीएसई एडमिट कार्ड में छात्र से जुड़ी कई महत्वपूर्ण जानकारियां दी गई हैं. इसमें उम्मीदवार का नाम, रोल नंबर, विषयवार परीक्षा तिथि, थ्योरी और प्रैक्टिकल परीक्षा का विवरण, कुल अंक, पासिंग नियम, परीक्षा केंद्र का पता, सेंटर कोड और परीक्षा से जुड़े जरूरी निर्देश शामिल हैं.

गलती मिलने पर क्या करें छात्र

सीबीएसई ने छात्रों को सलाह दी है कि वे एडमिट कार्ड डाउनलोड करने के बाद उस पर दर्ज सभी विवरणों को ध्यान से जांच लें. यदि नाम, विषय, परीक्षा केंद्र या किसी अन्य जानकारी में कोई गलती नजर आती है, तो तुरंत संबंधित क्षेत्रीय सीबीएसई कार्यालय से संपर्क करें, ताकि समय रहते सुधार किया जा सके.

परीक्षा को लेकर बोर्ड की सख्त गाइडलाइन

बोर्ड ने परीक्षा के दौरान अनुशासन बनाए रखने के निर्देश दिए हैं. छात्रों को परीक्षा केंद्र पर समय से पहुंचना होगा, वैध पहचान पत्र साथ रखना होगा और बोर्ड द्वारा जारी सभी नियमों का पालन करना अनिवार्य होगा. किसी भी प्रकार की लापरवाही परीक्षा में परेशानी का कारण बन सकती है.

फर्जी कॉलेजों को लेकर CBSE की चेतावनी

हाल ही में सीबीएसई ने छात्रों और अभिभावकों को फर्जी और गैर-मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालयों से सतर्क रहने की चेतावनी भी दी है. बोर्ड ने स्कूलों को निर्देश दिया है कि वे सीनियर छात्रों को सही मार्गदर्शन दें और किसी भी संस्थान में दाखिला लेने से पहले उसकी मान्यता यूजीसी की आधिकारिक वेबसाइट पर जरूर जांचें.

कैसे डाउनलोड करें

स्टेप 1: सबसे पहले सीबीएसई की आधिकारिक वेबसाइट cbse.gov.in पर जाएं.
स्टेप 2: होमपेज पर कक्षा 10 या कक्षा 12 प्राइवेट कैंडिडेट एडमिट कार्ड से जुड़े लिंक पर क्लिक करें.
स्टेप 3: स्क्रीन पर मांगी गई लॉगिन जानकारी दर्ज करें.
स्टेप 4: सबमिट करते ही एडमिट कार्ड स्क्रीन पर दिखाई देगा.
स्टेप 5: एडमिट कार्ड डाउनलोड करें और उसकी साफ प्रिंट कॉपी निकाल लें.

About the author रजनी उपाध्याय

रजनी उपाध्याय बीते करीब छह वर्षों से पत्रकारिता की दुनिया में सक्रिय हैं. उत्तर प्रदेश से ताल्लुक रखने वाली रजनी ने आगरा विश्वविद्यालय से पोस्ट ग्रेजुएशन किया है. बचपन से ही पढ़ने-लिखने में गहरी रुचि थी और यही रुचि उन्हें मीडिया की दुनिया तक ले आई.

अपने छह साल के पत्रकारिता सफर में रजनी ने कई प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों में काम किया. उन्होंने न्यूज, एंटरटेनमेंट और एजुकेशन जैसे प्रमुख वर्टिकल्स में अपनी पहचान बनाई. हर विषय में गहराई से उतरना और तथ्यों के साथ-साथ भावनाओं को भी समझना, उनकी पत्रकारिता की खासियत रही है. उनके लिए पत्रकारिता सिर्फ खबरें लिखना नहीं, बल्कि समाज की धड़कन को शब्दों में ढालने की एक कला है.

रजनी का मानना है कि एक अच्छी स्टोरी सिर्फ हेडलाइन नहीं बनाती, बल्कि पाठकों के दिलों को छूती है. वर्तमान में वे एबीपी लाइव में कार्यरत हैं, जहां वे एजुकेशन और एग्रीकल्चर जैसे अहम सेक्टर्स को कवर कर रही हैं.

दोनों ही क्षेत्र समाज की बुनियादी जरूरतों से जुड़े हैं और रजनी इन्हें बेहद संवेदनशीलता और जिम्मेदारी के साथ संभालती हैं. खाली समय में रजनी को संगीत सुनना और किताबें पढ़ना पसंद है. ये न केवल उन्हें मानसिक सुकून देते हैं, बल्कि उनकी रचनात्मकता को भी ऊर्जा प्रदान करते हैं.
Published at : 19 Jan 2026 10:53 AM (IST)
