Sequels Releasing In 2026: सीक्वल्स का साल होगा 2026! 'बॉर्डर 2' 'धुरंधर 2' 'दृश्यम 3' समेत रिलीज होंगी ये धांसू फिल्में
Bollywood Sequel Films Releasing In 2026: साल 2026 में बॉलीवुड की कई मोस्ट अवेटेड सीक्वल फिल्में रिलीज होने वाली हैं. इस लिस्ट में अजय देवगन से लेकर अक्षय कुमार और सनी देओल तक की फिल्में शामिल हैं.
साल 2026 सीक्वल फिल्मों के नाम होने वाला है. इस साल कई शानदार बॉलीवुड सीक्वल्स थिएटर्स में दस्तक देने वाले हैं. 'बॉर्डर 2', 'कॉकटेल 2', 'धुरंधर 2' से लेकर 'आवारापन 2' तक इस फेहरिस्त का हिस्सा हैं.
Published at : 18 Jan 2026 05:49 PM (IST)
