हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीबॉलीवुडSequels Releasing In 2026: सीक्वल्स का साल होगा 2026! 'बॉर्डर 2' 'धुरंधर 2' 'दृश्यम 3' समेत रिलीज होंगी ये धांसू फिल्में

Sequels Releasing In 2026: सीक्वल्स का साल होगा 2026! 'बॉर्डर 2' 'धुरंधर 2' 'दृश्यम 3' समेत रिलीज होंगी ये धांसू फिल्में

Bollywood Sequel Films Releasing In 2026: साल 2026 में बॉलीवुड की कई मोस्ट अवेटेड सीक्वल फिल्में रिलीज होने वाली हैं. इस लिस्ट में अजय देवगन से लेकर अक्षय कुमार और सनी देओल तक की फिल्में शामिल हैं.

By : दरख्शां मुमताज़  | Updated at : 18 Jan 2026 06:05 PM (IST)
Bollywood Sequel Films Releasing In 2026: साल 2026 में बॉलीवुड की कई मोस्ट अवेटेड सीक्वल फिल्में रिलीज होने वाली हैं. इस लिस्ट में अजय देवगन से लेकर अक्षय कुमार और सनी देओल तक की फिल्में शामिल हैं.

साल 2026 सीक्वल फिल्मों के नाम होने वाला है. इस साल कई शानदार बॉलीवुड सीक्वल्स थिएटर्स में दस्तक देने वाले हैं. 'बॉर्डर 2', 'कॉकटेल 2', 'धुरंधर 2' से लेकर 'आवारापन 2' तक इस फेहरिस्त का हिस्सा हैं.

1/9
'बॉर्डर 2' 1997 की फिल्म 'बॉर्डर' का सीक्वल है. फिल्म 23 जनवरी को बड़े पर्दे पर दस्तक देने जा रही है. इस फिल्म में सनी देओल, वरुण धवन, दिलजीत दोसांझ और अहान शेट्टी लीड रोल में होंगे.
'बॉर्डर 2' 1997 की फिल्म 'बॉर्डर' का सीक्वल है. फिल्म 23 जनवरी को बड़े पर्दे पर दस्तक देने जा रही है. इस फिल्म में सनी देओल, वरुण धवन, दिलजीत दोसांझ और अहान शेट्टी लीड रोल में होंगे.
2/9
'मर्दानी 3' के साथ रानी मुखर्जी एक बार फिर एक्शन अवतार में दिखाई देंगी. ये फिल्म 30 जनवरी को सिनेमाघरों में आ रही है.
'मर्दानी 3' के साथ रानी मुखर्जी एक बार फिर एक्शन अवतार में दिखाई देंगी. ये फिल्म 30 जनवरी को सिनेमाघरों में आ रही है.
Published at : 18 Jan 2026 05:49 PM (IST)
Tags :
Border 2 Mardaani 3 Dhurandhar 2 Bollywood Sequel Films 2026

बॉलीवुड फोटो गैलरी

और देखें
