वेकेशन पर पति निक जोनस संग रोमांटिक हुईं प्रियंका चोपड़ा, दिखाए अपने हॉलीडे लुक

वेकेशन पर पति निक जोनस संग रोमांटिक हुईं प्रियंका चोपड़ा, दिखाए अपने हॉलीडे लुक

Priyanka Chopra Vacation: प्रियंका चोपड़ा सोशल मीडिया पर काफी एक्टिव रहती हैं. वो आए दिन फोटोज शेयर करती रहती हैं. इस बार उन्होंने अपने वेकेशन की फोटोज शेयर की हैं.

By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क  | Updated at : 25 Oct 2025 10:48 AM (IST)
Priyanka Chopra Vacation: प्रियंका चोपड़ा सोशल मीडिया पर काफी एक्टिव रहती हैं. वो आए दिन फोटोज शेयर करती रहती हैं. इस बार उन्होंने अपने वेकेशन की फोटोज शेयर की हैं.

देसी गर्ल प्रियंका चोपड़ा को जब भी काम से टाइम मिलता है तो वो अपने पति निक जोनस के साथ वेकेशन के लिए निकल जाती हैं. प्रियंका और निक घूमने के लिए गए हुए हैं.

1/7
प्रियंका चोपड़ा इन दिनों पति निक जोनस के साथ वेकेशन पर गई हुई हैं. व
प्रियंका चोपड़ा इन दिनों पति निक जोनस के साथ वेकेशन पर गई हुई हैं. व
2/7
प्रियंका ने अपने वेकेशन की ढेर सारी फोटोज शेयर की हैं. जिसमें वो अपना लुक दिखाती नजर आ रही हैं.
प्रियंका ने अपने वेकेशन की ढेर सारी फोटोज शेयर की हैं. जिसमें वो अपना लुक दिखाती नजर आ रही हैं.
3/7
वहीं एक में पति निक जोनस के साथ रोमांटिक होती नजर आ रही हैं. प्रियंका और निक अक्सर रोमांटिक फोटोज शेयर करते रहते हैं.
वहीं एक में पति निक जोनस के साथ रोमांटिक होती नजर आ रही हैं. प्रियंका और निक अक्सर रोमांटिक फोटोज शेयर करते रहते हैं.
4/7
प्रियंका के लुक की बात करें तो उन्होंने फ्लो
प्रियंका के लुक की बात करें तो उन्होंने फ्लो
5/7
इस ड्रेस में उन्होंने ढेर सारी सेल्फी ली हैं जिन्हें लोग बहुत पसंद कर रहे हैं.
इस ड्रेस में उन्होंने ढेर सारी सेल्फी ली हैं जिन्हें लोग बहुत पसंद कर रहे हैं.
6/7
प्रियंका की इन फोटोज पर फैंस ढेर सारे कमेंट कर रहे हैं. प्रियंका ने फोटोज शेयर करते हुए लिखा- मैं यह दिखावा नहीं कर रही कि ये टेक #37 नहीं था.
प्रियंका की इन फोटोज पर फैंस ढेर सारे कमेंट कर रहे हैं. प्रियंका ने फोटोज शेयर करते हुए लिखा- मैं यह दिखावा नहीं कर रही कि ये टेक #37 नहीं था.
7/7
प्रियंका चोपड़ा और निक ने हाल ही में दिवाली साथ में सेलिब्रेट की थी. जिसकी पूजा करते हुए उन्होंने ढेर सारी फोटोज शेयर की थीं.
प्रियंका चोपड़ा और निक ने हाल ही में दिवाली साथ में सेलिब्रेट की थी. जिसकी पूजा करते हुए उन्होंने ढेर सारी फोटोज शेयर की थीं.
Published at : 25 Oct 2025 10:48 AM (IST)
Nick Jonas Priyanka Chopra

