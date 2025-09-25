हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
नीना गुप्ता की 10 तस्वीरें: 66 साल की उम्र में भी गजब की हैं हसीन, फैशन में दे रही यंग एक्ट्रेसेस को टक्कर

नीना गुप्ता की 10 तस्वीरें: 66 साल की उम्र में भी गजब की हैं हसीन, फैशन में दे रही यंग एक्ट्रेसेस को टक्कर

Neena Gupta Gorgeous Photos: इस रिपोर्ट में हम आपको नीना गुप्ता की कुछ खूबसूरत तस्वीरें दिखाने जा रहे हैं. जिसमें उनका फैशन सेंस आपका भी दिल लूट लेगा.

By : सखी चौधरी  | Updated at : 25 Sep 2025 06:44 PM (IST)
नीना गुप्ता का नाम बॉलीवुड की बेहतरीन अदाकाराओं की लिस्ट में शुमार हैं. जो हर रोल में अपनी एक्टिंग से जान डाल देती हैं. एक्ट्रेस अपने लुक को लेकर भी काफी चर्चा में रहती हैं. दरअसल 66 की उम्र में भी उनका फैशन किसी यंग एक्ट्रेस से कम नहीं है. देखिए तस्वीरें

नीना गुप्ता ने साइड किरदारों से अपना एक्टिंग सफर शुरू किया था. फिर साल 1982 में आई फिल्म 'गांधी' से उन्हें बॉलीवुड में असली पहचान मिली.
इसके बाद एक्ट्रेस मिर्जा गालिब, इन कस्टडी, कॉटन मैरी, मंडी और सूरज का सातवां घोड़ा जैसी कई फिल्मों में भी नजर आईं. लेकिन इनसे उनको खास सफलता नहीं मिली.
इसके बाद काफी वक्त तक एक्टिंग से दूर भी रही. फिर साल 2017 में उनकी किस्मत पलटी. एक्ट्रेस ने एक पोस्ट शेयर कर इंडस्ट्री में काम करने की इच्छा जताई थी.
फिर एक्ट्रेस अगले ही साल ‘बधाई हो’ में काम मिला और उनके करियर ने उड़ान भरनी शुरू कर दी. ये फिल्म ब्लॉकबस्टर हिट रही थी.
आयुष्मान खुराना के साथ ‘बधाई हो’ के बाद एक्ट्रेस इसके बाद वह ‘पंगा’, ‘शुभ मंगल ज्यादा सावधान’, ‘गुडबाय’, ‘वध’ में काम किया.
नीना गुप्ता ओटीटी पर भी अपनी एक्टिंग का हुनर दिखा चुकी हैं. उनकी सीरीज ‘पंचायत’ के कई पार्ट्स आ चुके हैं और सभी सुपरहिट रहे.
बता दें कि एक्ट्रेस ने फिल्मों के अलावा टीवी पर भी खूब काम किया है. उनके फेमस शोज में ‘सांस’, ‘सिसकी’, ‘क्यों होता है प्यार’, ‘लेडीज स्पेशल’ और ‘दिल से दिया वचन’ का नाम शामिल है.
नीना गुप्ता अपनी पर्सनल लाइफ को लेकर भी खूब चर्चा में रहती हैं. उनका क्रिकेटर विवियन रिचर्ड्स से कई साल अफेयर चला. लेकिन दोनों की शादी नहीं हुई. हालांकि रिलेशनशिप के दौरान नीना प्रेग्नेंट हो गई थी. फिर उन्होंने एक बेटी को जन्म भी दिया. जिनका नाम मसाबा गुप्ता है.
अब नीना गुप्ता दिल्ली के रहने वाले विवेक मेहरा संग शादीशुदा है. इनसे एक्ट्रेस ने 42 की उम्र में शादी की थी. कई बार वो सोशल मीडिया पर अपने पति संग तस्वीरें शेयर करती हैं.
बता दें कि अब नीना गुप्ता 66 साल की हो चुकी हैं. इस उम्र में भी उनका फैशन सेंस गजब का है. वो ग्लैमरस और ट्रेडिनशल दोनों लुक में अपनी अदाओं से कहर ढहाती हैं.
Published at : 25 Sep 2025 06:44 PM (IST)
Tags :
Neena Gupta Bollywood

Photo Gallery

