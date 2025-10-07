एक्सप्लोरर
कपूर खानदान की बेटी-बहुओं में सबसे खूबसूरत कौन? स्टार्स से भरा पड़ा है पूरा परिवार
Kapoor Family: बॉलीवुड में कपूर फैमिली का बड़ा नाम है. इस खानदान की बेटियों करिश्मा कपूर और करीना ने अलग पहचान बनाई है. वहीं बहू आलिया भट्ट भी हर जगह छाई रहती हैं.
कपूर खानदान में हमेशा लड़के ही इंडस्ट्री में काम करते आए हैं. कपूर खानदान में बहुओं और बेटियो को काम करना अलाउड नहीं था. मगर अब इस खानदान की बहू और बेटियां दोनों ही काम कर रही हैं. आइए आपको इनके बारे में बताते हैं.
Published at : 07 Oct 2025 02:00 PM (IST)
