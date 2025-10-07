कपूर खानदान की बेटी-बहुओं में सबसे खूबसूरत कौन? स्टार्स से भरा पड़ा है पूरा परिवार

हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीबॉलीवुडकपूर खानदान की बेटी-बहुओं में सबसे खूबसूरत कौन? स्टार्स से भरा पड़ा है पूरा परिवार

Kapoor Family: बॉलीवुड में कपूर फैमिली का बड़ा नाम है. इस खानदान की बेटियों करिश्मा कपूर और करीना ने अलग पहचान बनाई है. वहीं बहू आलिया भट्ट भी हर जगह छाई रहती हैं.

By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क  | Updated at : 07 Oct 2025 02:00 PM (IST)
कपूर खानदान में हमेशा लड़के ही इंडस्ट्री में काम करते आए हैं. कपूर खानदान में बहुओं और बेटियो को काम करना अलाउड नहीं था. मगर अब इस खानदान की बहू और बेटियां दोनों ही काम कर रही हैं. आइए आपको इनके बारे में बताते हैं.

करिश्मा कपूर खानदान की पहली बेटी हैं जिन्होंने बॉलीवुड में कदम रखा. करिश्मा के आने से ही आगे वाली पीढ़ी के लिए रास्ता खुल गया.
करिश्मा ने इंडस्ट्री में अपनी जगह बनाने के लिए बहुत मेहनत की. वो 90 के दशक में बॉलीवुड की सबसे खूबसूरत एक्ट्रेसेस में से एक थीं.
करिश्मा के बाद उनकी बहन करीना ने बॉलीवुड में कदम रखा. करीना अभी भी बॉलीवुड में एक्टिव हैं औऱ अपनी शानदार एक्टिंग से लोगों का दिल जीत रही हैं.
करीना अपने स्टाइल की वजह से फैंस के बीच छाई रहती हैं. ट्रेडिशनल से लेकर वेस्टर्न हर लुक में करीना अपनी फोटोज शेयर करती रहती हैं.
कपूर खानदान की बहू आलिया भट्ट इस समय बॉलीवुड की टॉप एक्ट्रेसेस में से एक हैं. रणबीर से शादी करने के बाद भी आलिया काम कर रही हैं.
आलिया अपने लुक्स की वजह से इंडिया ही नहीं बल्कि दुनियाभर में फेमस हैं. उनकी खूबसूरती के आगे सब फेल हैं.
ऋषि कपूर की बेटी रिद्धिमा कपूर साहनी भी अब इंडस्ट्री में एंट्री ले चुकी हैं.
शादी के कई सालों बाद रिद्धिमा ने अपने एक्टिंग करियर की शुरुआत की है. रिद्धिमा सोशल मीडिया पर काफी एक्टिव रहती हैं.
Published at : 07 Oct 2025 02:00 PM (IST)
Embed widget