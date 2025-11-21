एक्सप्लोरर
प्रिंटेड साड़ी...बैकलेस ब्लाउज और माथे पर बिंदी, देसी लुक में फिर कृति सेनन ने ढाया कहर, देखें दिलकश तस्वीरें
Kriti Sanon Desi Look: कृति सेनन न एक बार फिर अपने देसी लुक से फैंस को चैन और करार छीन लिया है. एक्ट्रेस इस बार मैरून साड़ी में कहर ढहाती हुई नजर आ रही हैं.
बॉलीवुड की कई सुपरहिट फिल्मों में काम कर चुकी एक्ट्रेस कृति सेनन इन दिनों अपनी आने वाली फिल्म ‘तेरे इश्क में’ को लेकर चर्चा में हैं. फिल्म में एक्ट्रेस साउथ सुपरस्टार धनुष संग नजर आएंगी. इन दिनों कृति जोरशोर से इसका प्रमोशन कर रही हैं. हाल ही में एक इवेंट में साड़ी में कहर ढहाती नजर आई.
Published at : 21 Nov 2025 08:32 PM (IST)
Tags :Kriti Sanon Bollywood Tere Ishk Mein
