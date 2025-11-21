हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
प्रिंटेड साड़ी...बैकलेस ब्लाउज और माथे पर बिंदी, देसी लुक में फिर कृति सेनन ने ढाया कहर, देखें दिलकश तस्वीरें

प्रिंटेड साड़ी...बैकलेस ब्लाउज और माथे पर बिंदी, देसी लुक में फिर कृति सेनन ने ढाया कहर, देखें दिलकश तस्वीरें

Kriti Sanon Desi Look: कृति सेनन न एक बार फिर अपने देसी लुक से फैंस को चैन और करार छीन लिया है. एक्ट्रेस इस बार मैरून साड़ी में कहर ढहाती हुई नजर आ रही हैं.

By : सखी चौधरी  | Updated at : 21 Nov 2025 08:32 PM (IST)
Kriti Sanon Desi Look: कृति सेनन न एक बार फिर अपने देसी लुक से फैंस को चैन और करार छीन लिया है. एक्ट्रेस इस बार मैरून साड़ी में कहर ढहाती हुई नजर आ रही हैं.

बॉलीवुड की कई सुपरहिट फिल्मों में काम कर चुकी एक्ट्रेस कृति सेनन इन दिनों अपनी आने वाली फिल्म ‘तेरे इश्क में’ को लेकर चर्चा में हैं. फिल्म में एक्ट्रेस साउथ सुपरस्टार धनुष संग नजर आएंगी. इन दिनों कृति जोरशोर से इसका प्रमोशन कर रही हैं. हाल ही में एक इवेंट में साड़ी में कहर ढहाती नजर आई.

1/7
कृति सेनन इन एक्ट्रेसेस में से एक हैं. जो अपने काम के साथ सोशल मीडिया पर भी काफी एक्टिव रहती हैं. हाल ही में उन्होंने अपनी कुछ दिलकश तस्वीरें इंस्टाग्राम पर शेयर की हैं.
कृति सेनन इन एक्ट्रेसेस में से एक हैं. जो अपने काम के साथ सोशल मीडिया पर भी काफी एक्टिव रहती हैं. हाल ही में उन्होंने अपनी कुछ दिलकश तस्वीरें इंस्टाग्राम पर शेयर की हैं.
2/7
इन तस्वीरों में कृति सेनन मैरून कलर की प्रिंटेड साड़ी पहने हुए नजर आई. एक्ट्रेस ने साड़ी के साथ बैकलेस ब्लाउज कैरी किया.
इन तस्वीरों में कृति सेनन मैरून कलर की प्रिंटेड साड़ी पहने हुए नजर आई. एक्ट्रेस ने साड़ी के साथ बैकलेस ब्लाउज कैरी किया.
3/7
कृति ने अपना ये देसी लुक बालों में मैसी बन, गोल्डन ज्वेलरी, सेटल मेकअप और माथे पर ब्लैक बिंदी लगाकर पूरा किया है.
कृति ने अपना ये देसी लुक बालों में मैसी बन, गोल्डन ज्वेलरी, सेटल मेकअप और माथे पर ब्लैक बिंदी लगाकर पूरा किया है.
4/7
हर तस्वीर में कृति का अलग पोज देखने को मिल रहा है. लेकिन यूजर्स का दिल एक्ट्रेस की बिंदी पर ही अटका हुआ है.
हर तस्वीर में कृति का अलग पोज देखने को मिल रहा है. लेकिन यूजर्स का दिल एक्ट्रेस की बिंदी पर ही अटका हुआ है.
5/7
इस फोटो में पल्लू लहराते हुए कृति सेनन किसी अप्सरा से कम नहीं लग रही. एक्ट्रेस की इन तस्वीरों पर लाखों लाइक्स आ चुके हैं.
इस फोटो में पल्लू लहराते हुए कृति सेनन किसी अप्सरा से कम नहीं लग रही. एक्ट्रेस की इन तस्वीरों पर लाखों लाइक्स आ चुके हैं.
6/7
एक्टेस ने इन तस्वीरों के कैप्शन में अपनी फिल्म के टाइटल से जोड़ते हुए एक प्यारी सी कविता लिखी है. एक्ट्रेस ने लिखा, ‘तेरे इश्क में हर रंग लाल नजर आता है...’
एक्टेस ने इन तस्वीरों के कैप्शन में अपनी फिल्म के टाइटल से जोड़ते हुए एक प्यारी सी कविता लिखी है. एक्ट्रेस ने लिखा, 'तेरे इश्क में हर रंग लाल नजर आता है...'
7/7
बता दें कि कृति सेनन और धनुष की फिल्म ‘तेरे इश्क में’ इसी महीने यानि 28 नवंबर को थिएटर्स में रिलीज होने के लिए पूरी तरह से तैयार है.
बता दें कि कृति सेनन और धनुष की फिल्म 'तेरे इश्क में' इसी महीने यानि 28 नवंबर को थिएटर्स में रिलीज होने के लिए पूरी तरह से तैयार है.
Published at : 21 Nov 2025 08:32 PM (IST)
Kriti Sanon Bollywood Tere Ishk Mein

