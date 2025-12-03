सफेद लहंगे में दीया मिर्जा का कातिलाना अवतार, तस्वीरों से नहीं हटा पाएंगे नजर

आपको बता दें कि दीया अपनी लेटेस्ट फोटो को इंस्टाग्राम पर शेयर करते हुए बेहद खास कैप्शन लिखा है. इसके साथ ही उन्होंने अपने इस ट्रेडिशनल आउटफिट के बारे में बताया है. फोटो शेयर करते हुए दीया ने कैप्शन में लिखा- 'उस एक पल को ऐसे पहनना जो कभी कविता में था.' अंत में दीया ने बताया है कि इस खूबसूरत लहंगें को फैशन डिजाइनर मनीष मल्होत्रा ने बनाया है.