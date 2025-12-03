हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
महाराष्ट्र निकाय चुनावIdeas of IndiaINDIA AT 2047फोटो गैलरीवेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीबॉलीवुडसफेद लहंगे में दीया मिर्जा का कातिलाना अवतार, तस्वीरों से नहीं हटा पाएंगे नजर

सफेद लहंगे में दीया मिर्जा का कातिलाना अवतार, तस्वीरों से नहीं हटा पाएंगे नजर

Dia Mirza White Saree Looks: दीया मिर्जा हमेशा सस्टेनेबल फैशन और सुपरस्टाइल स्टेटमेंट के लिए जानी जाती हैं. अदाकारा एक बार फिर से अपने फैशनेबल ट्रेडिशनल लुक से फैंस का दिल जीत लिया है.

By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क  | Updated at : 03 Dec 2025 06:34 PM (IST)
Dia Mirza White Saree Looks: दीया मिर्जा हमेशा सस्टेनेबल फैशन और सुपरस्टाइल स्टेटमेंट के लिए जानी जाती हैं. अदाकारा एक बार फिर से अपने फैशनेबल ट्रेडिशनल लुक से फैंस का दिल जीत लिया है.

बॉलीवुड एक्ट्रेस दीया मिर्जा ने एक बार फिर से साड़ी में अपना ग्लैमरस लुक दिखाया है. इस फोटोशूट में वह बेहद खूबसूरत लग रही हैं.

1/7
बॉलीवुड एक्ट्रेस दीया मिर्जा को साड़ियों से बेहद लगाव है. यही वजह है कि वह हर मौके पर इसे पहनना पसंद करती हैं. चाहे छोटा इवेंट हो या बड़ा उन्हें अक्सर साड़ियों में देखा जाता है. सैटिन से सिल्क, प्लेन से प्रिंट तक, उन्होंने हर तरह की साड़ियां स्टाइल की हैं. इन्हीं सब के बीच दीया मिर्जा ने एक बार फिर से साड़ी में अपना ग्लैमरस लुक दिखाया है.
बॉलीवुड एक्ट्रेस दीया मिर्जा को साड़ियों से बेहद लगाव है. यही वजह है कि वह हर मौके पर इसे पहनना पसंद करती हैं. चाहे छोटा इवेंट हो या बड़ा उन्हें अक्सर साड़ियों में देखा जाता है. सैटिन से सिल्क, प्लेन से प्रिंट तक, उन्होंने हर तरह की साड़ियां स्टाइल की हैं. इन्हीं सब के बीच दीया मिर्जा ने एक बार फिर से साड़ी में अपना ग्लैमरस लुक दिखाया है.
2/7
दीया ने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट से अपनी बेहद दिलकश तस्वीरें शेयर की हैं. इन तस्वीरों में उन्होंने सफेद लहंगा पहन रखा है, जिसमें वह बलां की खूबसूरत लग रही हैं.
दीया ने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट से अपनी बेहद दिलकश तस्वीरें शेयर की हैं. इन तस्वीरों में उन्होंने सफेद लहंगा पहन रखा है, जिसमें वह बलां की खूबसूरत लग रही हैं.
3/7
इस खूबसूरत सफेद लहंगे में दीया ने बारीक कढ़ाई और मैचिंग दुपट्टा के साथ अपने परफेक्ट लुक को पूरा किया है.
इस खूबसूरत सफेद लहंगे में दीया ने बारीक कढ़ाई और मैचिंग दुपट्टा के साथ अपने परफेक्ट लुक को पूरा किया है.
4/7
नेकलेस, इयररिंग्स और मांग टीका जैसे ज्वेलरी पीस ने उनकी खूबसूरती को और बढ़ा दिया है.
नेकलेस, इयररिंग्स और मांग टीका जैसे ज्वेलरी पीस ने उनकी खूबसूरती को और बढ़ा दिया है.
5/7
दीया ने अपने लुक को पूरा करने के लिए अपने बालों में मेसी बन बनाया है. उनकी यह हेयर स्टाइल उनपर काफी जच रही है.
दीया ने अपने लुक को पूरा करने के लिए अपने बालों में मेसी बन बनाया है. उनकी यह हेयर स्टाइल उनपर काफी जच रही है.
6/7
फूलों वाले बैकग्राउंड और सीढ़ियां उनके इस फोटोशूट में क्लासिक इंडियन वाइब देती हैं. जो एकदम परफेक्ट लग रहा है.
फूलों वाले बैकग्राउंड और सीढ़ियां उनके इस फोटोशूट में क्लासिक इंडियन वाइब देती हैं. जो एकदम परफेक्ट लग रहा है.
7/7
आपको बता दें कि दीया अपनी लेटेस्ट फोटो को इंस्टाग्राम पर शेयर करते हुए बेहद खास कैप्शन लिखा है. इसके साथ ही उन्होंने अपने इस ट्रेडिशनल आउटफिट के बारे में बताया है. फोटो शेयर करते हुए दीया ने कैप्शन में लिखा- 'उस एक पल को ऐसे पहनना जो कभी कविता में था.' अंत में दीया ने बताया है कि इस खूबसूरत लहंगें को फैशन डिजाइनर मनीष मल्होत्रा ने बनाया है.
आपको बता दें कि दीया अपनी लेटेस्ट फोटो को इंस्टाग्राम पर शेयर करते हुए बेहद खास कैप्शन लिखा है. इसके साथ ही उन्होंने अपने इस ट्रेडिशनल आउटफिट के बारे में बताया है. फोटो शेयर करते हुए दीया ने कैप्शन में लिखा- 'उस एक पल को ऐसे पहनना जो कभी कविता में था.' अंत में दीया ने बताया है कि इस खूबसूरत लहंगें को फैशन डिजाइनर मनीष मल्होत्रा ने बनाया है.
Published at : 03 Dec 2025 06:34 PM (IST)
Tags :
Dia Mirza Entertainment News Dia Mirza White Saree Looks

बॉलीवुड फोटो गैलरी

और देखें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement
Advertisement
ज्वॉइन वॉट्सऐप चैनल
ज्वॉइन टेलिग्राम चैनल
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

छत्तीसगढ़
Chhattisgarh: अंबिकापुर में कोयला खदान के विस्तार के विरोध में बवाल, पुलिस पर पथराव
छत्तीसगढ़: अंबिकापुर में कोयला खदान के विस्तार के विरोध में बवाल, पुलिस पर पथराव
विश्व
Vladimir Putin Net Worth: व्लादिमीर पुतिन के पास कितनी संपत्ति, गाड़ियां और घड़ियों के शौकीन, कैसा है उनका आलीशान महल?
पुतिन के पास कितनी संपत्ति, गाड़ियां और घड़ियों के शौकीन, कैसा है उनका आलीशान महल?
क्रिकेट
IND vs SA 2nd ODI: कप्तान राहुल ने मचाई तबाही, विराट-गायकवाड़ का शतक; भारत ने दक्षिण अफ्रीका को दिया 359 का लक्ष्य
कप्तान राहुल ने मचाई तबाही, विराट-गायकवाड़ का शतक; भारत ने दक्षिण अफ्रीका को दिया 359 का लक्ष्य
इंडिया
मदनी के जिहाद वाले बयान पर गुस्से में आए गिरिराज सिंह, बोले- 'इनकी जरूरत नहीं, इस्लामिक देश भेज दो'
मदनी के जिहाद वाले बयान पर गुस्से में आए गिरिराज सिंह, बोले- 'इनकी जरूरत नहीं, इस्लामिक देश भेज दो'
Advertisement
ABP Premium

वीडियोज

Shri Kanha Stainless IPO 2025 Full Review | Price, Lot Size, Revenue, Profit & Listing | Paisa Live
Vidya Wires IPO 2025 Full Review | Price Band, Lot Size, Revenue, Profit & Listing Date | Paisa Live
Sameer Anjaan Interview: Bollywood’s Music Industry, Fan के अनुभव पर खास बातचीत
Single Papa Interview: . Fear से Friendship तक Modern Parenting का Real Transformation
Raipur News: रायपुर में दिखा तेज रफ्तार का कहर, बेकाबू कार ने ली 3 लोगों की जान!

फोटो गैलरी

ट्रेडिंग ओपीनियन

एबीपी लाइव
एबीपी लाइव
भारत जैसा संसार में दूसरा नहीं विविधता में एकता का अद्भुत मॉडल- सद्गुरु
Opinion
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
छत्तीसगढ़
Chhattisgarh: अंबिकापुर में कोयला खदान के विस्तार के विरोध में बवाल, पुलिस पर पथराव
छत्तीसगढ़: अंबिकापुर में कोयला खदान के विस्तार के विरोध में बवाल, पुलिस पर पथराव
विश्व
Vladimir Putin Net Worth: व्लादिमीर पुतिन के पास कितनी संपत्ति, गाड़ियां और घड़ियों के शौकीन, कैसा है उनका आलीशान महल?
पुतिन के पास कितनी संपत्ति, गाड़ियां और घड़ियों के शौकीन, कैसा है उनका आलीशान महल?
क्रिकेट
IND vs SA 2nd ODI: कप्तान राहुल ने मचाई तबाही, विराट-गायकवाड़ का शतक; भारत ने दक्षिण अफ्रीका को दिया 359 का लक्ष्य
कप्तान राहुल ने मचाई तबाही, विराट-गायकवाड़ का शतक; भारत ने दक्षिण अफ्रीका को दिया 359 का लक्ष्य
इंडिया
मदनी के जिहाद वाले बयान पर गुस्से में आए गिरिराज सिंह, बोले- 'इनकी जरूरत नहीं, इस्लामिक देश भेज दो'
मदनी के जिहाद वाले बयान पर गुस्से में आए गिरिराज सिंह, बोले- 'इनकी जरूरत नहीं, इस्लामिक देश भेज दो'
बॉलीवुड
Year Ender 2025: बड़े बजट की इन फिल्मों का बॉक्स ऑफिस पर हाल रहा बेहाल, ऋतिक से लेकर सलमान तक की फिल्में हैं शामिल
बड़े बजट की इन फिल्मों का बॉक्स ऑफिस पर हाल रहा बेहाल, ऋतिक से लेकर सलमान तक की फिल्में हैं शामिल
न्यूज़
Explained: क्या वाकई सर्दियां प्यार का मौसम है, ठंड में पार्टनर की तलाश क्यों होती, कैसे '4 महीने का इश्क' परवान चढ़ता है?
Explained: क्या वाकई सर्दियां प्यार का मौसम है, ठंड में पार्टनर की तलाश क्यों होती, कैसे '4 महीने का इश्क' परवान चढ़ता है?
ट्रेंडिंग
19 Minutes Viral Video: क्या वीडियो में दिख रही लड़की ने कर लिया सुसाइड? जनिए क्या है सच
19 Minutes Viral Video: क्या वीडियो में दिख रही लड़की ने कर लिया सुसाइड? जनिए क्या है सच
शिक्षा
25 हजार रुपये है सैलरी तो गलती से भी न करें SIP या FD, इन चीजों में करेंगे इनवेस्ट तो बंपर बरसेगा पैसा
25 हजार रुपये है सैलरी तो गलती से भी न करें SIP या FD, इन चीजों में करेंगे इनवेस्ट तो बंपर बरसेगा पैसा
ENT LIVE
क्या Avatar: Fire and Ash बनेगी साल 2025 की Best फिल्म?
क्या Avatar: Fire and Ash बनेगी साल 2025 की Best फिल्म?
ENT LIVE
Ranveer Singh ने मांगी माफी , चामुंडा देवी को 'भूत' कहने पर दी सफाई
Ranveer Singh ने मांगी माफी , चामुंडा देवी को 'भूत' कहने पर दी सफाई
ENT LIVE
Tere Ishk Mein Review: Dhanush , Kriti Sanon , Ultra Pro Max वाली आशिकी देख मजा आ गया
Tere Ishk Mein Review: Dhanush , Kriti Sanon , Ultra Pro Max वाली आशिकी देख मजा आ गया
ENT LIVE
Gustaakh Ishq Review: Vijay Varma & Fatima Sana Shaikh की धमाकेदार एक्टिंग | मनीष मल्होत्रा | गुलज़ार
Gustaakh Ishq Review: Vijay Varma & Fatima Sana Shaikh की धमाकेदार एक्टिंग | मनीष मल्होत्रा | गुलज़ार
ENT LIVE
Telusu Kada Telugu Film Review: Srinidhi Shetty, Raashii Khanna का कमाल का काम, One Time Watch है फिल्म
Telusu Kada Telugu Film Review: Srinidhi Shetty, Raashii Khanna का कमाल का काम, One Time Watch है फिल्म
Embed widget