सफेद लहंगे में दीया मिर्जा का कातिलाना अवतार, तस्वीरों से नहीं हटा पाएंगे नजर
Dia Mirza White Saree Looks: दीया मिर्जा हमेशा सस्टेनेबल फैशन और सुपरस्टाइल स्टेटमेंट के लिए जानी जाती हैं. अदाकारा एक बार फिर से अपने फैशनेबल ट्रेडिशनल लुक से फैंस का दिल जीत लिया है.
बॉलीवुड एक्ट्रेस दीया मिर्जा ने एक बार फिर से साड़ी में अपना ग्लैमरस लुक दिखाया है. इस फोटोशूट में वह बेहद खूबसूरत लग रही हैं.
1/7
2/7
3/7
4/7
5/7
6/7
7/7
Published at : 03 Dec 2025 06:34 PM (IST)
बॉलीवुड
