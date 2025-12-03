रिपोर्ट के अनुसार नुपूर 8 और 9 जनवरी, 2026 को एक बड़ा इवेंट प्लान कर रही हैं. इनकी शादी की सेरेमनी प्राइवेट होगी, लेकिन स्टार-स्टडेड होगी, जिसमें परिवार के सदस्य के साथ करीबी दोस्त और इंडस्ट्री के लोग शामिल होंगे.