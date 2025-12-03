हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
नुपूर सेनन की 7 तस्वीरें, बहन कृति से ग्लैमर में चार कदम आगे हैं एक्ट्रेस, जल्द बनेंगी दुल्हनिया

नुपूर सेनन की 7 तस्वीरें, बहन कृति से ग्लैमर में चार कदम आगे हैं एक्ट्रेस, जल्द बनेंगी दुल्हनिया

कृति सेनन की बहन नुपूर सेनन इन दिनों अपनी पर्सनल लाइफ को लेकर सुर्खियां में हैं. रिपोर्ट्स के अनुसार जल्द ही वो शादी के बंधन में बंधने वाली हैं. एक्ट्रेस सिंगर स्टेबिन को लंबे वक्त से डेट कर रही हैं.

By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क  | Updated at : 03 Dec 2025 07:19 PM (IST)
कृति सेनन की बहन नुपूर सेनन इन दिनों अपनी पर्सनल लाइफ को लेकर सुर्खियां में हैं. रिपोर्ट्स के अनुसार जल्द ही वो शादी के बंधन में बंधने वाली हैं. एक्ट्रेस सिंगर स्टेबिन को लंबे वक्त से डेट कर रही हैं.

कृति सेनन की बहन नुपूर सेनन शादी की प्लानिंग कर रही हैं. रिपोर्ट्स के अनुसार एक्ट्रेस की छोटी बहन सर्दियों में एक ग्रैंड वेडिंग करना चाहती हैं, जो फेयरमोंट उदयपुर पैलेस में हो रही है.

1/7
रिपोर्ट के अनुसार नुपूर 8 और 9 जनवरी, 2026 को एक बड़ा इवेंट प्लान कर रही हैं. इनकी शादी की सेरेमनी प्राइवेट होगी, लेकिन स्टार-स्टडेड होगी, जिसमें परिवार के सदस्य के साथ करीबी दोस्त और इंडस्ट्री के लोग शामिल होंगे.
रिपोर्ट के अनुसार नुपूर 8 और 9 जनवरी, 2026 को एक बड़ा इवेंट प्लान कर रही हैं. इनकी शादी की सेरेमनी प्राइवेट होगी, लेकिन स्टार-स्टडेड होगी, जिसमें परिवार के सदस्य के साथ करीबी दोस्त और इंडस्ट्री के लोग शामिल होंगे.
2/7
रिपोर्ट के अनुसार डेकोर अरेंजमेंट औऱ हॉस्पिटैलिटी की बातचीत चल रही है. कहा जा रहा है कि सेरेमनी के पहले दिन 8 जनवरी को मेहंदी और संगीत का फंक्शन होगा.
रिपोर्ट के अनुसार डेकोर अरेंजमेंट औऱ हॉस्पिटैलिटी की बातचीत चल रही है. कहा जा रहा है कि सेरेमनी के पहले दिन 8 जनवरी को मेहंदी और संगीत का फंक्शन होगा.
3/7
9 तारीख को शादी की मुख्य रस्में होंगी. हालांकि, अभी तक किसी की भी तरफ से कोई ऑफिशियल बयान या अनाउंसमेंट नहीं हुआ है.
9 तारीख को शादी की मुख्य रस्में होंगी. हालांकि, अभी तक किसी की भी तरफ से कोई ऑफिशियल बयान या अनाउंसमेंट नहीं हुआ है.
4/7
कृति सेनन तरह उनकी बहन नुपूर किसी फिल्म में बतौर एक्ट्रेस नजर नहीं आई हैं. लेकिन उन्हें म्यूजिक वीडियो से काफी नेम-फेम मिला है. नुपूर को अक्षय कुमार के साथ ब्री प्राक के सॉनग फलहाल में देखा गया था.
कृति सेनन तरह उनकी बहन नुपूर किसी फिल्म में बतौर एक्ट्रेस नजर नहीं आई हैं. लेकिन उन्हें म्यूजिक वीडियो से काफी नेम-फेम मिला है. नुपूर को अक्षय कुमार के साथ ब्री प्राक के सॉनग फलहाल में देखा गया था.
5/7
नुपूर और स्टेबिन एक दूसरे को लंबे वक्त से डेट कर रहे हैं. दोनों सोशल मीडिया पर भी एक-दूसरे के संग तस्वीरें शेयर करते रहते हैं.
नुपूर और स्टेबिन एक दूसरे को लंबे वक्त से डेट कर रहे हैं. दोनों सोशल मीडिया पर भी एक-दूसरे के संग तस्वीरें शेयर करते रहते हैं.
6/7
नुपूर और स्टेबिन की केमिस्ट्री फैंस को बेहद पसंद आती है.दोनों को एक साथ अक्सर वेकेशन भी एंजॉय करते हुए देखा जाता है.
नुपूर और स्टेबिन की केमिस्ट्री फैंस को बेहद पसंद आती है.दोनों को एक साथ अक्सर वेकेशन भी एंजॉय करते हुए देखा जाता है.
7/7
नुपूर सेनन सोशल मीडिया पर खासा एक्टिव रहती हैं. इंस्टाग्राम पर उनके 9.5 फॉलोवर्स हैं.
नुपूर सेनन सोशल मीडिया पर खासा एक्टिव रहती हैं. इंस्टाग्राम पर उनके 9.5 फॉलोवर्स हैं.
Published at : 03 Dec 2025 07:19 PM (IST)
Kriti Sanon Nupur Sanon

बॉलीवुड फोटो गैलरी

