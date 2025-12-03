एक्सप्लोरर
नुपूर सेनन की 7 तस्वीरें, बहन कृति से ग्लैमर में चार कदम आगे हैं एक्ट्रेस, जल्द बनेंगी दुल्हनिया
कृति सेनन की बहन नुपूर सेनन इन दिनों अपनी पर्सनल लाइफ को लेकर सुर्खियां में हैं. रिपोर्ट्स के अनुसार जल्द ही वो शादी के बंधन में बंधने वाली हैं. एक्ट्रेस सिंगर स्टेबिन को लंबे वक्त से डेट कर रही हैं.
कृति सेनन की बहन नुपूर सेनन शादी की प्लानिंग कर रही हैं. रिपोर्ट्स के अनुसार एक्ट्रेस की छोटी बहन सर्दियों में एक ग्रैंड वेडिंग करना चाहती हैं, जो फेयरमोंट उदयपुर पैलेस में हो रही है.
Published at : 03 Dec 2025 07:19 PM (IST)
