हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीबॉलीवुडट्रेडिशनल लुक में इतराईं माहिका शर्मा, बॉयफ्रेंड हार्दिक पांड्या ने दिया ऐसा रिएक्शन, फैंस बोले- भाभी जी

Mahieka Sharma Traditional Look: हार्दिक पांड्या की गर्लफ्रेंड माहिका शर्मा की लेटेस्ट फोटोज सोशल मीडिया पर वायरल हो गई हैं. पोस्ट पर हार्दिक पांड्या ने ऐसा रिएक्शन दिया जिसने फैंस का ध्यान खींच लिया.

By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क  | Updated at : 03 Dec 2025 05:58 PM (IST)
माहिका शर्मा आए दिन अपने फैशन सेंस और स्टाइल से फैंस के बीच चर्चा में रहती हैं. हाल ही में उन्होंने अपने इंस्टाग्राम हैंडल पर कुछ तस्वीरें शेयर की हैं जिसे देखकर आप भी अपनी नजरें नहीं हटा पाएंगे.

माहिका शर्मा ने अपने इंस्टाग्राम हैंडल पर लेटेस्ट पिक्चर्स शेयर किया है. इसमें ट्रेडीशनल आउटफिट पहन वो बला की हसीन लग रही हैं.
तस्वीरें शेयर करने के कुछ ही घंटों में वो वायरल हो गईं और अब फैंस इन लेटेस्ट पिक्चर्स पर अपना जमकर रिएक्शन भी शेयर कर रहे हैं. एक बार फिर एक्ट्रेस के अपने कातिलाना अदाओं से फैंस का दिल अपने कब्जे में कर लिया है.
माहिका शर्मा का ट्रेडीशनल लुक देख उनके बॉयफ्रेंड हार्दिक पांड्या भी अपना दिल हार बैठे हैं. गर्लफ्रेंड के पोस्ट पर उन्होंने भी अपना क्यूट रिएक्शन दिया है. इसके बाद फैंस ने भी एक्ट्रेस को 'भाभी जी' कहकर बुलाना शुरू कर दिया.
एक्ट्रेस ने स्पेशल इवेंट के लिए ये लुक चूज किया था. उन्होंने मरून कलर का प्लेन अनारकली सूट किया है. ये आउटफिट और कलर उनपर काफी जच रहा है और फैंस भी उनके इस लुक की बहुत सराहना कर रहे हैं.
अपने आउटफिट को सिंपल रखते हुए एक्ट्रेस ने डिजाइनर इयरिंग्स से अपने लुक को चार– चांद लगाया. इस आउटफिट के साथ उनकी ये ज्वेलरी बहुत खूबसूरत लग रही है.
खुले बालों और सटल मेकअप के साथ माहिका शर्मा ने अपना लुक कंप्लीट किया. स्टाइलिश अवतार में तो हसीन लगती ही हैं. लेकिन अब इस सादगी भरे अंदाज में भी एक्ट्रेस कहर ढा रही हैं.
बता दें, माहिका शर्मा एक्ट्रेस और मॉडल हैं जो इन दिनों अपने पर्सनल लाइफ को लेकर सुर्खियां बटोर रहे हैं. बीते दिनों हार्दिक पांड्या संग उनकी सगाई की खबरें सामने आईं. जिसका माहिका शर्मा ने क्रिप्टिक पोस्ट शेयर करते हुए जवाब दिया.
Published at : 03 Dec 2025 05:58 PM (IST)
