शिमरी साड़ी में जॉर्जिया एंड्रियानी ने फ्लॉन्ट किया फिगर, कर्व्स ने बढ़ाई फैंस की धड़कनें

शिमरी साड़ी में जॉर्जिया एंड्रियानी ने फ्लॉन्ट किया फिगर, कर्व्स ने बढ़ाई फैंस की धड़कनें

Giorgia Andriani Saree Look: अरबाज खान की एक्स गर्लफ्रेंड जॉर्जिया एंड्रियानी अपने ट्रांसफार्मेशन को लेकर सुर्खियां बटोर चुकी हैं. अपनी लेटेस्ट तस्वीरों से उन्होंने इंटरनेट का पारा हाई कर दिया है.

By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क  | Updated at : 03 Dec 2025 06:11 PM (IST)
Giorgia Andriani Saree Look: अरबाज खान की एक्स गर्लफ्रेंड जॉर्जिया एंड्रियानी अपने ट्रांसफार्मेशन को लेकर सुर्खियां बटोर चुकी हैं. अपनी लेटेस्ट तस्वीरों से उन्होंने इंटरनेट का पारा हाई कर दिया है.

जॉर्जिया एंड्रियानी आए दिन सोशल मीडिया पर अपने कातिलाना लुक्स शेयर करती रहती हैं. इंडियन हो या मॉडर्न, हर एक लुक में ही हसीना कहर ढाती हैं. एक बार फिर एक्ट्रेस का ग्लैमरस अवतार सोशल मीडिया पर छा गया है.

इटालियन मॉडल और एक्ट्रेस जॉर्जिया एंड्रियानी की खूबसूरती की जितनी तारीफ की जाए उतनी कम है. फैशन और स्टाइलिंग के मामले में वो कई बड़ी एक्ट्रेसेस को टक्कर दे सकती हैं.
इटालियन मॉडल और एक्ट्रेस जॉर्जिया एंड्रियानी की खूबसूरती की जितनी तारीफ की जाए उतनी कम है. फैशन और स्टाइलिंग के मामले में वो कई बड़ी एक्ट्रेसेस को टक्कर दे सकती हैं.
फिल्मों में भले ही उन्हें कम ही देखा जाता हो लेकिन सोशल मीडिया पर एक्ट्रेस काफी एक्टिव रहती हैं. इंस्टाग्राम पर उनकी तगड़ी फैन फॉलोविंग देखी जाती है और फैंस उनके एक झलक को बेकरार रहते हैं.
फिल्मों में भले ही उन्हें कम ही देखा जाता हो लेकिन सोशल मीडिया पर एक्ट्रेस काफी एक्टिव रहती हैं. इंस्टाग्राम पर उनकी तगड़ी फैन फॉलोविंग देखी जाती है और फैंस उनके एक झलक को बेकरार रहते हैं.
अब इटालियन मॉडल और एक्ट्रेस जॉर्जिया एंड्रियानी ने अपने इंस्टाग्राम हैंडल पर लेटेस्ट पोस्ट शेयर किया है जिसने सभी का ध्यान अपनी ओर खींचा. पिंक कलर की शिमरी साड़ी में उनका ये कातिलाना अंदाज देखते बनता है.
अब इटालियन मॉडल और एक्ट्रेस जॉर्जिया एंड्रियानी ने अपने इंस्टाग्राम हैंडल पर लेटेस्ट पोस्ट शेयर किया है जिसने सभी का ध्यान अपनी ओर खींचा. पिंक कलर की शिमरी साड़ी में उनका ये कातिलाना अंदाज देखते बनता है.
अलग–अलग पोज देते हुए हसीना ने अपने कर्वी फिगर को बढ़िया तरीके से फ्लॉन्ट किया है. फैंस भी उनके इस पोस्ट पर दिल खोलकर अपना प्यार बरसा रहे हैं और सोशल मीडिया पर ये तस्वीरें तेजी से वायरल भी हो रही हैं.
अलग–अलग पोज देते हुए हसीना ने अपने कर्वी फिगर को बढ़िया तरीके से फ्लॉन्ट किया है. फैंस भी उनके इस पोस्ट पर दिल खोलकर अपना प्यार बरसा रहे हैं और सोशल मीडिया पर ये तस्वीरें तेजी से वायरल भी हो रही हैं.
इन लेटेस्ट पिक्चर्स में आप देख सकते हैं कि हसीना ने शिमरी साड़ी कैरी की है. इसके साथ ही उन्होंने सेम कलर का स्पेगेटी स्ट्रैप डीप नेक ब्लाउज पेयर किया है. पूरी आउटफिट में बारीक कारीगरी की गई है जो इसकी खूबसूरती को दोगुना कर रहा है.
इन लेटेस्ट पिक्चर्स में आप देख सकते हैं कि हसीना ने शिमरी साड़ी कैरी की है. इसके साथ ही उन्होंने सेम कलर का स्पेगेटी स्ट्रैप डीप नेक ब्लाउज पेयर किया है. पूरी आउटफिट में बारीक कारीगरी की गई है जो इसकी खूबसूरती को दोगुना कर रहा है.
इसके साथ एक्ट्रेस ने स्टेटमेंट नेकपीस और इयरिंग्स कैरी किया है. ग्लौसी मेकअप और बालों में सॉफ्ट कर्ल्स करते हुए उन्होंने अपना ये लुक कंप्लीट किया. सच में जॉर्जिया एंड्रियानी की इन तस्वीरों में उनकी खूबसूरती देख कोई भी उनपर लट्टू हो जाएगा.
इसके साथ एक्ट्रेस ने स्टेटमेंट नेकपीस और इयरिंग्स कैरी किया है. ग्लौसी मेकअप और बालों में सॉफ्ट कर्ल्स करते हुए उन्होंने अपना ये लुक कंप्लीट किया. सच में जॉर्जिया एंड्रियानी की इन तस्वीरों में उनकी खूबसूरती देख कोई भी उनपर लट्टू हो जाएगा.
प्रोफेशनल लाइफ की बात करें तो जॉर्जिया एंड्रियानी ने 'गेस्ट इन लंदन' से बॉलीवुड में अपने करियर की शुरुआत की. इसके बाद उन्हें कई म्यूजिक वीडियो में देखा गया. बॉलीवुड हंगामा के रिपोर्ट के मुताबिक एक्ट्रेस फिल्म 'श्रीदेवी बंग्लो' में नजर आएंगे जो फिलहाल अंडर प्रोडक्शन है.
प्रोफेशनल लाइफ की बात करें तो जॉर्जिया एंड्रियानी ने 'गेस्ट इन लंदन' से बॉलीवुड में अपने करियर की शुरुआत की. इसके बाद उन्हें कई म्यूजिक वीडियो में देखा गया. बॉलीवुड हंगामा के रिपोर्ट के मुताबिक एक्ट्रेस फिल्म 'श्रीदेवी बंग्लो' में नजर आएंगे जो फिलहाल अंडर प्रोडक्शन है.
Published at : 03 Dec 2025 06:06 PM (IST)
Giorgia Andriani Sridevi Bungalow Guest In London

छत्तीसगढ़
Chhattisgarh: अंबिकापुर में कोयला खदान के विस्तार के विरोध में बवाल, पुलिस पर पथराव
छत्तीसगढ़: अंबिकापुर में कोयला खदान के विस्तार के विरोध में बवाल, पुलिस पर पथराव
विश्व
Vladimir Putin Net Worth: व्लादिमीर पुतिन के पास कितनी संपत्ति, गाड़ियां और घड़ियों के शौकीन, कैसा है उनका आलीशान महल?
पुतिन के पास कितनी संपत्ति, गाड़ियां और घड़ियों के शौकीन, कैसा है उनका आलीशान महल?
क्रिकेट
IND vs SA 2nd ODI: कप्तान राहुल ने मचाई तबाही, विराट-गायकवाड़ का शतक; भारत ने दक्षिण अफ्रीका को दिया 359 का लक्ष्य
कप्तान राहुल ने मचाई तबाही, विराट-गायकवाड़ का शतक; भारत ने दक्षिण अफ्रीका को दिया 359 का लक्ष्य
इंडिया
मदनी के जिहाद वाले बयान पर गुस्से में आए गिरिराज सिंह, बोले- 'इनकी जरूरत नहीं, इस्लामिक देश भेज दो'
मदनी के जिहाद वाले बयान पर गुस्से में आए गिरिराज सिंह, बोले- 'इनकी जरूरत नहीं, इस्लामिक देश भेज दो'
भारत जैसा संसार में दूसरा नहीं विविधता में एकता का अद्भुत मॉडल- सद्गुरु
