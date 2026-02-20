एक्सप्लोरर
कौन हैं एक्ट्रेस कानी कुसृति? 'अस्सी' में निभाया मजबूत किरदार, जीत चुकी हैं कई सम्मान
तापसी पन्नू की फिल्म 'अस्सी' में मजबूत किरदार निभा रही कानी कुसृति खूब चर्चा में हैं. तो आइए मलयालम सिनेमा से बॉलीवुड तक खुद की पहचान बनाने वाली इस एक्ट्रेस के बारे में जानते है.
एक्ट्रेस तापसी पन्नू की फिल्म 'अस्सी' आज यानी 20 फरवरी को सिनेमाघरों में रिलीज हो चुकी है. ये एक कोर्ट रूम ड्रामा है, जिसमें तापसी एक वकील के किरदार में नजर आ रही है. फिल्म में मजबूत किरदार निभा रही कानी कुसृति एक रेप पीड़िता है, जिसके इंसाफ के लिए तापसी लड़ाई लड़ती है. हालांकि हर कोई ये जानना चाहता हैं कि कानी कुसृति कौन है? तो आइए उनके बारे में जानते हैं.
