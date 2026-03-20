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हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीबॉलीवुडचैत्र नवरात्रि के तीसरे दिन पहने ग्रे कलर की साड़ी, आलिया भट्ट से जाह्नवी कपूर के आउटफिट से लें इंस्पिरेशन

चैत्र नवरात्रि के तीसरे दिन पहने ग्रे कलर की साड़ी, आलिया भट्ट से जाह्नवी कपूर के आउटफिट से लें इंस्पिरेशन

Chaitra Navratri 2026: नवरात्रि के तीसरे दिन ग्रे कलर पहनना शुभ माना जाता है. अगर आप अपने लुक को लेकर कन्फ्यूज हैं, तो हम बॉलीवुड हसीनाओं के कुछ साड़ी लुक्स लेकर आए जिनसे आप इंस्पिरेशन ले सकती हैं.

By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क  | Updated at : 20 Mar 2026 11:41 PM (IST)
Chaitra Navratri 2026: नवरात्रि के तीसरे दिन ग्रे कलर पहनना शुभ माना जाता है. अगर आप अपने लुक को लेकर कन्फ्यूज हैं, तो हम बॉलीवुड हसीनाओं के कुछ साड़ी लुक्स लेकर आए जिनसे आप इंस्पिरेशन ले सकती हैं.

नवरात्रि में हर दिन का रंग खास होता है. चैत्र नवरात्रि के तीसरे दिन मां चंद्रघंटा की पूजा होती है. इस दिन ग्रे रंग पहनना शुभ माना जाता है. ऐसे में अगर आप भी इस दिन कुछ स्टाइलिश और अलग ट्राई करना चाहती हैं, तो बॉलीवुड एक्ट्रेसेस के लुक्स से इंस्पिरेशन ले सकती हैं, जिन्होंने ग्रे साड़ी में बेहद खूबसूरत अंदाज दिखाया है.

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एक्ट्रेस माधुरी दीक्षित इस ग्रे कलर की साड़ी में बेहद ही खूबसूरत दिख रही है. उन्होंने लुक को कंप्लीट करने के लिए मैचिंग एक्सेसरीज भी कैरी की है. अगर आप नवरात्रि पर कुछ यूनिक लुक ट्राई करना चाहती हैं तो एक्ट्रेस का ये साड़ी लुक आपके लिए परफेक्ट होगा.
एक्ट्रेस माधुरी दीक्षित इस ग्रे कलर की साड़ी में बेहद ही खूबसूरत दिख रही है. उन्होंने लुक को कंप्लीट करने के लिए मैचिंग एक्सेसरीज भी कैरी की है. अगर आप नवरात्रि पर कुछ यूनिक लुक ट्राई करना चाहती हैं तो एक्ट्रेस का ये साड़ी लुक आपके लिए परफेक्ट होगा.
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नवरात्रि के तीसरे दिन आप जाह्नवी कपूर के इस लुक को भी रीक्रिएट कर सकती हैं. एक्ट्रेस ने ग्रे कलर की साड़ी पहनी है, जी काफी खूबसूरत लग रही है. इसे आप सिंपल एक्सेसरीज के साथ ट्राई कर सकती हैं.
नवरात्रि के तीसरे दिन आप जाह्नवी कपूर के इस लुक को भी रीक्रिएट कर सकती हैं. एक्ट्रेस ने ग्रे कलर की साड़ी पहनी है, जी काफी खूबसूरत लग रही है. इसे आप सिंपल एक्सेसरीज के साथ ट्राई कर सकती हैं.
Published at : 20 Mar 2026 11:41 PM (IST)
Tags :
Madhuri Dixit Janhvi Kapoor Alia Bhatt Navratri 2026

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