एक्सप्लोरर
चैत्र नवरात्रि के तीसरे दिन पहने ग्रे कलर की साड़ी, आलिया भट्ट से जाह्नवी कपूर के आउटफिट से लें इंस्पिरेशन
Chaitra Navratri 2026: नवरात्रि के तीसरे दिन ग्रे कलर पहनना शुभ माना जाता है. अगर आप अपने लुक को लेकर कन्फ्यूज हैं, तो हम बॉलीवुड हसीनाओं के कुछ साड़ी लुक्स लेकर आए जिनसे आप इंस्पिरेशन ले सकती हैं.
नवरात्रि में हर दिन का रंग खास होता है. चैत्र नवरात्रि के तीसरे दिन मां चंद्रघंटा की पूजा होती है. इस दिन ग्रे रंग पहनना शुभ माना जाता है. ऐसे में अगर आप भी इस दिन कुछ स्टाइलिश और अलग ट्राई करना चाहती हैं, तो बॉलीवुड एक्ट्रेसेस के लुक्स से इंस्पिरेशन ले सकती हैं, जिन्होंने ग्रे साड़ी में बेहद खूबसूरत अंदाज दिखाया है.
1/7
2/7
Published at : 20 Mar 2026 11:41 PM (IST)
बॉलीवुड
7 Photos
चैत्र नवरात्रि के तीसरे दिन पहने ग्रे कलर की साड़ी, आलिया भट्ट से जाह्नवी कपूर के आउटफिट से लें इंस्पिरेशन
बॉलीवुड
7 Photos
'धुरंधर 2' की सक्सेस पार्टी की फोटो शेयर कर इमोशनल हुईं एक्ट्रेस, बोलीं- 'ये सफर आसान नहीं था'
बॉलीवुड
10 Photos
'धुरंधर 2' नंबर 1, जानें पहले दिन सबसे ज्यादा कमाई करने वाली टॉप 10 फिल्में कौन सी हैं
बॉलीवुड
10 Photos
करण जोहर से खुशी कपूर तक, मनीष मल्होत्रा की मां की अंतिम यात्रा में पहुंचे बॉलीवुड सेलेब्स
बॉलीवुड
7 Photos
जब इंडस्ट्री पर था लता मंगेश्कर और आशा भोंसले का राज, तब उभरीं अलका याज्ञनिक, करोड़ों दिलों पर किया राज
बॉलीवुड
7 Photos
'धुरंधर 2' की सक्सेस पार्टी में छाई स्टार कास्ट, सौम्या टंडन ने शेयर की इनसाइड फोटोज
बॉलीवुड
8 Photos
मनीष मल्होत्रा की मां का हुआ निधन, फैशन डिजाइनर के घर सांत्वना देने पहुंचे तमाम सितारे
और देखें
Advertisement
Advertisement
Advertisement
टॉप हेडलाइंस
मनोरंजन
Live: 'धुरंधर 2' का रिकॉर्ड तोड़ कलेक्शन, रणवीर सिंह को पड़ा 'थप्पड़', पाकिस्तान में लीक हुई
मनोरंजन
बॉक्स ऑफिस पर 'धुरंधर 2' का क्रेज देख चौंके राकेश बेदी, बोले- 'अंदाजा था, लेकिन ये नहीं सोचा था'
मनोरंजन
'इसके पीछे बड़े नेटवर्क की साजिश', मोनालिसा- फरहान की शादी पर बोले सनोज मिश्रा, सरकार से की जांच की मांग
मनोरंजन
'धुरंधर 3' को लेकर आदित्य धार ने दिया ये हिंट, अगले मिशन पर जाने को तैयार हैं रणवीर सिंह
Advertisement
बॉलीवुड
7 Photos
चैत्र नवरात्रि के तीसरे दिन पहने ग्रे कलर की साड़ी, आलिया भट्ट से जाह्नवी कपूर के आउटफिट से लें इंस्पिरेशन
बॉलीवुड
7 Photos
'धुरंधर 2' की सक्सेस पार्टी की फोटो शेयर कर इमोशनल हुईं एक्ट्रेस, बोलीं- 'ये सफर आसान नहीं था'
प्रेम कुमारJournalist
Opinion