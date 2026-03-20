चैत्र नवरात्रि के तीसरे दिन पहने ग्रे कलर की साड़ी, आलिया भट्ट से जाह्नवी कपूर के आउटफिट से लें इंस्पिरेशन

एक्ट्रेस माधुरी दीक्षित इस ग्रे कलर की साड़ी में बेहद ही खूबसूरत दिख रही है. उन्होंने लुक को कंप्लीट करने के लिए मैचिंग एक्सेसरीज भी कैरी की है. अगर आप नवरात्रि पर कुछ यूनिक लुक ट्राई करना चाहती हैं तो एक्ट्रेस का ये साड़ी लुक आपके लिए परफेक्ट होगा.