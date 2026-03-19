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ग्रलफ्रेंड के साथ 'धुरंधर 2' देखन पहुंचे 'मेजर इकबाल', कैमरा के सामने दिए पोज
Arjun Rampal: फिल्म धुरंधर 2: द रिवेंज के प्रीव्यू शो में अर्जुन रामपाल अपनी गर्लफ्रेंड के साथ स्टाइलिश अंदाज में नजर आए. दोनों ने कैमरे के सामने पोज दिए और अपने स्टाइलिश लुक से सबका ध्यान खींचा.
फिल्म धुरंधर 2: द रिवेंज की रिलीज से पहले मुंबई में इसका खास पेड प्रीव्यू रखा गया, जहां कई फिल्मी सितारें पहुंचे. 19 मार्च को सिनेमाघरों में आने वाली इस फिल्म को लेकर फैंस में पहले से ही उत्साह देखा जा रहा है. इसी मौके पर 'मेजर इकबाल' के किरदार में नजर आने वाले अर्जुन रामपाल अपनी गर्लफ्रेंड के साथ पहुंचे. दोनों ने कैमरे के सामने मुस्कुराते हुए पोज दिए और सबका ध्यान अपनी ओर खींच लिया.
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Published at : 19 Mar 2026 02:01 PM (IST)
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प्रेम कुमारJournalist
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