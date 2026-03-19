हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
Assembly Elections 2026Israel Iran Warचैत्र नवरात्रि 2026आईपीएल 2026राशिफलफोटो गैलरीEventsIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीबॉलीवुडग्रलफ्रेंड के साथ 'धुरंधर 2' देखन पहुंचे 'मेजर इकबाल', कैमरा के सामने दिए पोज

ग्रलफ्रेंड के साथ 'धुरंधर 2' देखन पहुंचे 'मेजर इकबाल', कैमरा के सामने दिए पोज

Arjun Rampal: फिल्म धुरंधर 2: द रिवेंज के प्रीव्यू शो में अर्जुन रामपाल अपनी गर्लफ्रेंड के साथ स्टाइलिश अंदाज में नजर आए. दोनों ने कैमरे के सामने पोज दिए और अपने स्टाइलिश लुक से सबका ध्यान खींचा.

By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क  | Updated at : 19 Mar 2026 02:01 PM (IST)
Arjun Rampal: फिल्म धुरंधर 2: द रिवेंज के प्रीव्यू शो में अर्जुन रामपाल अपनी गर्लफ्रेंड के साथ स्टाइलिश अंदाज में नजर आए. दोनों ने कैमरे के सामने पोज दिए और अपने स्टाइलिश लुक से सबका ध्यान खींचा.

फिल्म धुरंधर 2: द रिवेंज की रिलीज से पहले मुंबई में इसका खास पेड प्रीव्यू रखा गया, जहां कई फिल्मी सितारें पहुंचे. 19 मार्च को सिनेमाघरों में आने वाली इस फिल्म को लेकर फैंस में पहले से ही उत्साह देखा जा रहा है. इसी मौके पर 'मेजर इकबाल' के किरदार में नजर आने वाले अर्जुन रामपाल अपनी गर्लफ्रेंड के साथ पहुंचे. दोनों ने कैमरे के सामने मुस्कुराते हुए पोज दिए और सबका ध्यान अपनी ओर खींच लिया.

1/7
अर्जुन रामपाल डार्क रंग के आउटफिट में दिखे, जो उन पर काफी जंच रहा था. उन्होंने ढीली फिटिंग का को-ऑर्ड सेट पहना था, जो देखने में स्टाइलिश भी लग रहा था.
अर्जुन रामपाल डार्क रंग के आउटफिट में दिखे, जो उन पर काफी जंच रहा था. उन्होंने ढीली फिटिंग का को-ऑर्ड सेट पहना था, जो देखने में स्टाइलिश भी लग रहा था.
2/7
अर्जुन की गर्लफ्रेंड ने ब्राउन लेदर जैकेट के साथ सफेद टॉप और ब्लू जींस पहनी थी. यह कॉम्बिनेशन काफी ट्रेंडी लग रहा था.
अर्जुन की गर्लफ्रेंड ने ब्राउन लेदर जैकेट के साथ सफेद टॉप और ब्लू जींस पहनी थी. यह कॉम्बिनेशन काफी ट्रेंडी लग रहा था.
Published at : 19 Mar 2026 02:01 PM (IST)
Tags :
Arjun Rampal Dhurandhar The Revenge

बॉलीवुड फोटो गैलरी

और देखें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement
Advertisement
ज्वॉइन वॉट्सऐप चैनल
ज्वॉइन टेलिग्राम चैनल
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

मनोरंजन
व्हाट्सएप पर रोज सुबह मैसेज करते हैं अमिताभ बच्चन, प्रेम चोपड़ा ने किया खुलासा
व्हाट्सएप पर रोज सुबह मैसेज करते हैं अमिताभ बच्चन, प्रेम चोपड़ा ने किया खुलासा
मनोरंजन
Dhurandhar 2 Day 1 Record: ‘धुरंधर 2’ का धमाका, पहले दिन 10 बजे तक ही तोड़ डाला शाहरुख खान का सबसे बड़ा रिकॉर्ड
‘धुरंधर 2’ का धमाका, पहले दिन 10 बजे तक ही तोड़ डाला शाहरुख खान का सबसे बड़ा रिकॉर्ड
मनोरंजन
Dhurandhar The Revenge Live: 'धुरंधर 2' को दर्शकों से मिल रहा जबरदस्त रिस्पॉन्स, बोले- इसने तो बॉक्स ऑफिस हिला डाला
Live: 'धुरंधर 2' को दर्शकों से मिल रहा जबरदस्त रिस्पॉन्स, बोले- इसने तो बॉक्स ऑफिस हिला डाला
मनोरंजन
चार भाषाओं में OTT पर रिलीज हुई 'सीता पयानम', जानें- कहां देखें
चार भाषाओं में OTT पर रिलीज हुई 'सीता पयानम', जानें- कहां देखें
Advertisement
ABP Premium

वीडियोज

धुरंधर: द रिवेंज पब्लिक रिव्यू: रणवीर सिंह और संजय दत्त की एक्टिंग से लेकर आदित्य धर के डायरेक्शन तक
Dhurandhar: The Revenge: Ranveer Singh हैं फिल्म की जान, बिल्कुल Skip मत करना ये फिल्म
अब जिंदा कौन है...
सुनवाई कर रही महिला जज पर गिरा भारी-भरकम पंखा!
इन देशों को भी ईरान ने दी धमकी, दुनिया देखेगी महायुद्ध

फोटो गैलरी

ट्रेडिंग ओपीनियन

प्रेम कुमार
प्रेम कुमारJournalist
वो एक गलती जिसने अमेरिका और इजराइल से न सिर्फ 'जीत' छीन ली, बल्कि दानव बना दिया
Opinion
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
'भारत-पाकिस्तान में हो सकता परमाणु युद्ध', ईरान में जंग के बीच आई चौंकाने वाली रिपोर्ट, ट्रंप के उड़ गए होश?
'भारत-पाकिस्तान में हो सकता परमाणु युद्ध', ईरान में जंग के बीच आई चौंकाने वाली रिपोर्ट, ट्रंप के उड़ गए होश?
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
UP Panchayat Chunav: यूपी में कब कराए जाएंगे पंचायत चुनाव? अटकलों के बीच ओम प्रकाश राजभर ने दिया जवाब
यूपी में कब कराए जाएंगे पंचायत चुनाव? अटकलों के बीच ओम प्रकाश राजभर ने दिया जवाब
विश्व
LPG Gas Production: LPG की बादशाहत किसके पास? टॉप 10 देशों की लिस्ट में कौन-कौन, भारत का नंबर कितना?
LPG की बादशाहत किसके पास? टॉप 10 देशों की लिस्ट में कौन-कौन, भारत का नंबर कितना?
क्रिकेट
Watch: हार्दिक पांड्या के घर आई चमचमाती Ferrari, उनकी गर्लफ्रेंड ने उतारी आरती
Watch: हार्दिक पांड्या के घर आई चमचमाती Ferrari, उनकी गर्लफ्रेंड ने उतारी आरती
बॉलीवुड
Dhurandhar The Revenge Live: 'धुरंधर 2' को दर्शकों से मिल रहा जबरदस्त रिस्पॉन्स, बोले- इसने तो बॉक्स ऑफिस हिला डाला
Live: 'धुरंधर 2' को दर्शकों से मिल रहा जबरदस्त रिस्पॉन्स, बोले- इसने तो बॉक्स ऑफिस हिला डाला
विश्व
Iran-US War: अमेरिका के पूर्व अधिकारी ने ट्रंप की खोल दी पोल, बोले- 'उन्होंने झूठ कहा, परमाणु हथियार का कोई खतरा नहीं था...'
अमेरिका के पूर्व अधिकारी ने ट्रंप की खोल दी पोल, बोले- 'उन्होंने झूठ कहा, परमाणु हथियार का कोई खतरा नहीं था...'
ट्रेंडिंग
कीचड़ में लेटकर कपल ने कराया अनोखा प्री-वेडिंग शूट, वीडियो वायरल हुआ तो यूजर्स लेने लगे मजे
कीचड़ में लेटकर कपल ने कराया अनोखा प्री-वेडिंग शूट, वीडियो वायरल हुआ तो यूजर्स लेने लगे मजे
यूटिलिटी
ऑफ सीजन में गोवा घूमने जा रहे हैं तो भूलकर भी न करना ये गलतियां, वरना जाना पड़ेगा जेल
ऑफ सीजन में गोवा घूमने जा रहे हैं तो भूलकर भी न करना ये गलतियां, वरना जाना पड़ेगा जेल
ENT LIVE
धुरंधर: द रिवेंज Public Review Ranveer Singh और Sanjay Dutt की एक्टिंग से लेकर Aditya Dhar के डायरेक्शन तक
धुरंधर: द रिवेंज Public Review Ranveer Singh और Sanjay Dutt की एक्टिंग से लेकर Aditya Dhar के डायरेक्शन तक
ENT LIVE
धुरंधर: द रिवेंज पब्लिक रिव्यू | रणवीर सिंह से लेकर आदित्य धर तक, दर्शकों ने क्या कहा?
धुरंधर: द रिवेंज पब्लिक रिव्यू | रणवीर सिंह से लेकर आदित्य धर तक, दर्शकों ने क्या कहा?
ENT LIVE
धुरंधर 2 हर हाल में देखना, रणवीर सिंह का शानदार काम, संजय दत्त ने भी चौंकाया
धुरंधर 2 हर हाल में देखना, रणवीर सिंह का शानदार काम, संजय दत्त ने भी चौंकाया
ENT LIVE
Dhurandhar 2: thrilling Action, रहस्य और Villains—2026 की Blockbuster धमाका
Dhurandhar 2: thrilling Action, रहस्य और Villains—2026 की Blockbuster धमाका
ENT LIVE
Bhooth Bangla Teaser Review: Akshay Kumar और Priyadarshan की जोड़ी फिर देगी हंसी का Full Dose
Bhooth Bangla Teaser Review: Akshay Kumar और Priyadarshan की जोड़ी फिर देगी हंसी का Full Dose
Embed widget