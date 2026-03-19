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ग्लैमरस से ट्रेडिशनल तक, तनुश्री दत्ता की इन तस्वीरों से नहीं हटा पाएंगे नजरें
Tanushree Dutta Photos: साल 2004 में मिस इंडिया यूनिवर्स बनी एक्ट्रेस तनुश्री दत्ता पहले से बहुत बदल चुकी है. इसी बीच आइए उनकी कुछ तस्वीरें देखते है, जिसमें उनका ग्लैमरस अंदाज फैंस को आज भी पसंद है.
समय के साथ हर इंसान का लुक बदलता है, लेकिन कुछ लोग अपने स्टाइल और पर्सनैलिटी से हमेशा अलग पहचान बनाते हैं. ऐसी ही एक एक्ट्रेस हैं तनुश्री दत्ता, जिन्होंने 2004 में मिस इंडिया यूनिवर्स का खिताब जीता था और यहीं से उनके करियर की शुरुआत हुई. साल 2005 में इमरान हाशमी के साथ लीड रोल में नजर आने वाली तनुश्री ने 'आशिक बनाया आपने' फिल्म से डेब्यू किया था, जिसके बाद उन्हें बहुत पॉपुलैरिटी मिली. कभी बोल्ड, तो कभी सिंपल लुक से वो हमेशा अपने फैंस का दिल जीत लेती है. हालांकि अब वो पहले से बहुत बदल चुकी है, तो आइए उनकी कुछ तस्वीरों पर नजर डालते हैं.
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Published at : 19 Mar 2026 02:02 PM (IST)
Tags :Tanushree Dutta Bollywood
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प्रेम कुमारJournalist
Opinion