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जब इंडस्ट्री पर था लता मंगेश्कर और आशा भोंसले का राज, तब उभरीं अलका याज्ञनिक, करोड़ों दिलों पर किया राज
Alka Yagnik: अलका याज्ञनिक ने अपनी सुरीली आवाज से लाखों दिलों में खास जगह बनाई. आइए जानते हैं कि इंडस्ट्री में दो दिग्गज गायिका लता और आशा के बीच उन्होंने इंडस्ट्री में अपनी पहचान कैसे बनाई.
बॉलीवुड संगीत की दुनिया में कुछ आवाजें ऐसी होती हैं, जो समय के साथ काफी पसंद की जाने लगती है. ऐसी ही एक आवाज है, अलका याग्निक की, जिन्होंने अपने सुरों से करोड़ों दिलों को छुआ है. 90 के दशक में जब संगीत का दौर अपने सुनहरे समय में था, तब कई दिग्गज गायिकाएं इंडस्ट्री पर राज कर रही थीं. उसी दौर में अलका याज्ञनिक ने भी कदम रखा और धीरे-धीरे अपनी अलग पहचान बनाई. उनकी आवाज में ऐसी मिठास थी जो सीधे दिल तक पहुंचती थी और यही उनकी सबसे बड़ी ताकत बनी.
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Published at : 20 Mar 2026 02:05 PM (IST)
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प्रेम कुमारJournalist
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