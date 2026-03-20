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करण जोहर से खुशी कपूर तक, मनीष मल्होत्रा की अंतिम यात्रा में पहुंचे बॉलीवुड के तमाम सेलेब्स
Manish Malhotra Mother Funeral: मशहूर फैशन डिजाइनर मनीष मल्होत्रा की मां कल 19 मार्च को निधन हो गया. वहीं आज उनकी मां के अंतिम संस्कार में कई बॉलीवुड सेलेब्स ने शिरकत की.
मशहूर फैशन डिजाइनर मनीष मल्होत्रा की मां गरिमा मल्होत्रा ने कल 19 मार्च को 94 साल की उम्र में दुनिया को अलविदा कह दिया. खबर सामने आते ही कल रात कल कई बॉलीवुड सेलेब्स मनीष मल्होत्रा के घर पहुंचे थे.वहीं अब आज, 20 मार्च को उनकी मां के अंतिम संस्कार में भी कई सेलेब्स आएं
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Published at : 20 Mar 2026 02:06 PM (IST)
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प्रेम कुमारJournalist
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