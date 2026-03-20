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हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीबॉलीवुडमनीष मल्होत्रा की मां का निधन, फैशन डिजाइनर के घर सांत्वना देने पहुंचे वरुण धवन से सिद्धार्थ-कियारा तक तमाम सितारे

मनीष मल्होत्रा की मां का निधन, फैशन डिजाइनर के घर सांत्वना देने पहुंचे वरुण धवन से सिद्धार्थ-कियारा तक तमाम सितारे

Manish Malhotra Mother Death: बीती शाम फैशन डिजाइनर मनीष मल्होत्रा की मां का निधन हो गया. उनके अंतिम दर्शनों के लिए बी टाउन के तमाम सेलेब्स फैशन डिजाइनर के घर नजर आए.

By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क  | Updated at : 20 Mar 2026 08:27 AM (IST)
Manish Malhotra Mother Death: बीती शाम फैशन डिजाइनर मनीष मल्होत्रा की मां का निधन हो गया. उनके अंतिम दर्शनों के लिए बी टाउन के तमाम सेलेब्स फैशन डिजाइनर के घर नजर आए.

बॉलीवुड के फेमस फैशन डिजाइनर मनीष मल्होत्रा की मां गरिमा मल्होत्रा का बीते दिन 94 साल की उम्र में निधन हो गया. इस खबर के आते ही वरुण धवन से सिद्धार्थ मल्होत्रा, कियारा आडवाणी और मलाइका अरोड़ा समेत बी टाउन के तमाम सेलेब्स मनीष मल्होत्रा के घर उन्हें सांत्वना देने के लिए उमड़ पड़े.

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मनीष मल्होत्रा की मां के निधन की खबर मिलते ही वरुण धवन अपनी पत्नी समेत फैशन डिजाइनर के घर पहुंचे
मनीष मल्होत्रा की मां के निधन की खबर मिलते ही वरुण धवन अपनी पत्नी समेत फैशन डिजाइनर के घर पहुंचे
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नुसरत भरुचा भी मनीष मल्होत्रा की मां के अंतिम दर्शन करने पहुंची थी. नुसरत इस दौरान काफी उदास नजर आईं.
नुसरत भरुचा भी मनीष मल्होत्रा की मां के अंतिम दर्शन करने पहुंची थी. नुसरत इस दौरान काफी उदास नजर आईं.
Published at : 20 Mar 2026 08:27 AM (IST)
Tags :
Sidharth Malhotra Kiara Advani Manish Malhotra Varun Dhawan Manish Malhotra Mother Death

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