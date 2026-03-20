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'धुरंधर 2' की सक्सेस पार्टी में यामी-आदित्य संग छाए रणवीर सिंह, सौम्या टंडन ने शेयर की इनसाइड फोटोज
Dhurandhar 2 Sucsess Party Photos: हाल ही में फिल्म 'धुरंधर 2' की सक्सेस पार्टी रखी गई, जहां पूरी स्टारकास्ट ने शिरकत की. फिल्म की एक्ट्रेस सौम्या टंडन ने पार्टी की कुछ इनसाइड फोटोज शेयर की है.
'धुरंधरः द रिवेंज' हाल ही में रिलीज हुई है. इसे काफी अचछा रिस्पांस मिला. इसी बीच मेकर्स ने हाल ही में 'धुरंधर 2' की सक्सेस पार्टी रखी, जहां पूरी स्टारकास्ट शामिल हुई. एक्ट्रेस सौम्या टंडन ने सक्सेस पार्टी की इनसाइड तस्वीरें शेयर कीं हैं.
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Published at : 20 Mar 2026 11:48 AM (IST)
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प्रेम कुमारJournalist
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