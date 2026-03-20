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हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीबॉलीवुड'धुरंधर 2' की सक्सेस पार्टी में यामी-आदित्य संग छाए रणवीर सिंह, सौम्या टंडन ने शेयर की इनसाइड फोटोज

'धुरंधर 2' की सक्सेस पार्टी में यामी-आदित्य संग छाए रणवीर सिंह, सौम्या टंडन ने शेयर की इनसाइड फोटोज

Dhurandhar 2 Sucsess Party Photos: हाल ही में फिल्म 'धुरंधर 2' की सक्सेस पार्टी रखी गई, जहां पूरी स्टारकास्ट ने शिरकत की. फिल्म की एक्ट्रेस सौम्या टंडन ने पार्टी की कुछ इनसाइड फोटोज शेयर की है.

By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क  | Updated at : 20 Mar 2026 11:48 AM (IST)
Dhurandhar 2 Sucsess Party Photos: हाल ही में फिल्म 'धुरंधर 2' की सक्सेस पार्टी रखी गई, जहां पूरी स्टारकास्ट ने शिरकत की. फिल्म की एक्ट्रेस सौम्या टंडन ने पार्टी की कुछ इनसाइड फोटोज शेयर की है.

'धुरंधरः द रिवेंज' हाल ही में रिलीज हुई है. इसे काफी अचछा रिस्पांस मिला. इसी बीच मेकर्स ने हाल ही में 'धुरंधर 2' की सक्सेस पार्टी रखी, जहां पूरी स्टारकास्ट शामिल हुई. एक्ट्रेस सौम्या टंडन ने सक्सेस पार्टी की इनसाइड तस्वीरें शेयर कीं हैं.

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फिल्म में रहमान डकैत की पत्नी का किरदार निभाने वाली एक्ट्रेस सौम्या टंडन ने हाल ही में इंस्टाग्राम पर 'धुरंधर 2' की सक्सेस पार्टी की इनसाइड तस्वीरें शेयर कीं हैं.
फिल्म में रहमान डकैत की पत्नी का किरदार निभाने वाली एक्ट्रेस सौम्या टंडन ने हाल ही में इंस्टाग्राम पर 'धुरंधर 2' की सक्सेस पार्टी की इनसाइड तस्वीरें शेयर कीं हैं.
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शेयर की गई फोटोज में सौम्या टंडन डायरेक्टर आदित्य धर के साथ पोज देती दिख रही हैं.
शेयर की गई फोटोज में सौम्या टंडन डायरेक्टर आदित्य धर के साथ पोज देती दिख रही हैं.
Published at : 20 Mar 2026 11:48 AM (IST)
Tags :
Saumya Tandon Ranveer SIngh Dhurandhar The Revenge

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