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हिंदी न्यूज़मनोरंजनबॉलीवुड'धुरंधर 3' को लेकर आदित्य धार ने दिया ये हिंट, अगले मिशन पर जाने को तैयार हैं रणवीर सिंह

'धुरंधर 3' को लेकर आदित्य धार ने दिया ये हिंट, अगले मिशन पर जाने को तैयार हैं रणवीर सिंह

Dhurandhar 3 Update: 'धुरंधर' की रिलीज के साथ ही आदित्य ने लोगों से अपील की थी कि वो इस फिल्म को भी क्रेडिट्स तक देखें. ऐसे में लोगों को उम्मीद थी कि आखिर में 'धुरंधर 3' का टीजर दिखाया जाएगा.

By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क | Edited By: प्रतीक्षा राणावत | Updated at : 20 Mar 2026 11:01 PM (IST)
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'धुरंधर: द रिवेंज' को रिलीज हुए अभी महज दो ही दिन हुए हैं. या यूं कहें कि अभी तो दूसरा दिन भी पूरा नहीं हुआ है. इसी बीच फिल्म को देखने वाले दर्शकों ने फिल्म के स्पॉयलर्स से लेकर अगले पार्ट तक की पोल खोल दी है. रिलीज से पहले ही आदित्य धर ने फिल्म के पेड़ प्रिव्यू रखे थे. जिसके बाद से ही लोगों ने इसके स्पॉयलर्स देना शुरू कर दिए थे. इसी में इस फिल्म के तीसरे पार्ट को लेकर भी अपडेट सामने आई है.

'धुरंधर 2' के बाद आएगी 'धुरंधर 3'?
'धुरंधर' फिल्म के आखिरी में क्रेडिट्स के दौरान आदित्य धर ने खुलासा किया था कि 'धुरंधर: द रिवेंज' अप्रैल में आएगी. इसी के साथ उन्होंने फिल्म का एक छोटा सा टीजर भी दिखाया था. इस बार भी फिल्म रिलीज के साथ ही आदित्य ने लोगों से अपील की थी कि वो इस फिल्म को भी क्रेडिट्स तक देखें. बीच में ही छोड़कर ना जाएं. ऐसे में लोगों को उम्मीद थी कि इस फिल्म में भी आखिर में 'धुरंधर 3' का टीजर दिखाया जाएगा. हालांकि टीजर तो नहीं लेकिन फिल्म को लेकर हिंट जरूर दे दिया है.

 
 
 
 
 
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नए मिशन की तैयारी में 'हमजा अली मजारी'
फिल्म के आखिर में पहले तो दिखाया जाता है कि 'हमजा' यानी रणवीर सिंह को पाकिस्तान की पुलिस ने पकड़ लिया है और वो उसे बेरहमी से पीट रहे हैं. इसके बाद ही प्लॉट ट्विस्ट होता है, जो हम आपको नहीं बताएंगे. लेकिन बस इतना जरूर बताएंगे कि 'हमजा' उर्फ 'जसकिरत' अपने नए मिशन की तैयारी में जुट गया है. जिसे देखकर लगता है कि इस फिल्म का तीसरा पार्ट भी जल्दी ही आएगा. इसको लेकर दर्शकों के बीच खासा उत्साह है और वो बस आदित्य धर के किसी अनाउंसमेंट का ही इंतजार कर रहे हैं.

बता दें कि 'धुरंधर 2' फिल्म 19 मार्च को ही रिलीज हुई है. रिलीज के महज दूसरे ही दिन फिल्म ने 200 करोड़ के क्लब में एंट्री कर ली है. फिल्म को दर्शकों का जबरदस्त रिस्पॉन्स मिल रहा है. ना केवल देश में बल्कि दुनियाभर में, हालांकि फिल्म कुछ गल्फ कंट्रीज में बैन की गई है. लेकिन फिर भी इसका कलेक्शन लगातार बढ़ ही रहा है. जिसे देख लगता है कि ये फिल्म पहली किश्त यानी 'धुरंधर' का भी रिकॉर्ड तोड़ देगी.

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Published at : 20 Mar 2026 11:01 PM (IST)
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Dhurandhar The Revenge Dhurandhar 3
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