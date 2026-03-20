'धुरंधर 2' नंबर 1, जानें पहले दिन सबसे ज्यादा कमाई करने वाली टॉप 10 फिल्में कौन सी हैं

आदित्य धर द्वारा निर्देशित 'धुरंधर: द रिवेंज' ने पहले दिन 102.55 करोड़ रुपये का कलेक्शन किया है है, जिसमें सिर्फ हिंदी बेल्ट में फिल्म ने 99.10 करोड़ की कमाई की है. पेड प्रिव्यू शोज में भी फिल्म ने 43 करोड़ कमाई के बाद फिल्म का कुल कलेक्शन 145.55 करोड़ रुपये हो चुका है.