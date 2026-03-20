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हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीबॉलीवुड'धुरंधर 2' नंबर 1, जानें पहले दिन सबसे ज्यादा कमाई करने वाली टॉप 10 फिल्में कौन सी हैं

'धुरंधर 2' नंबर 1, जानें पहले दिन सबसे ज्यादा कमाई करने वाली टॉप 10 फिल्में कौन सी हैं

Top 10 Highest Opening Day Films: रणवीर सिंह की धुरंधर: द रिवेंज ने पहले दिन शानदार कमाई कर इतिहास रच दिया. जवान, पुष्पा 2 और एनिमल जैसी फिल्मों को पछाड़ते हुए अब ये सबसे बड़ी ओपनिंग फिल्म बन गई है.

By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क  | Updated at : 20 Mar 2026 06:14 PM (IST)
Top 10 Highest Opening Day Films: रणवीर सिंह की धुरंधर: द रिवेंज ने पहले दिन शानदार कमाई कर इतिहास रच दिया. जवान, पुष्पा 2 और एनिमल जैसी फिल्मों को पछाड़ते हुए अब ये सबसे बड़ी ओपनिंग फिल्म बन गई है.

रणवीर सिंह की फिल्म 'धुरंधर: द रिवेंज' 19 मार्च को सिनेमाघरों में रिलीज हुई है, जिसने आते ही कई रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं. पहले पार्ट को मिली जबरदस्त सफलता के बाद इसके दूसरे पार्ट ने बॉक्स ऑफिस पर धमाल मचा दिया है. दर्शकों से लेकर फिल्म समीक्षकों तक, हर कोई इसकी तारीफ कर रहा है. इसके साथ ही 'धुरंधर 2' ओपनिंग डे पर बॉलीवुड की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म बन गई है. पेड प्रिव्यू के अलावा फिल्म ने एक दिन में ही 100 करोड़ का आंकड़ा पार कर लिया है, जो बहुत बड़ी उपलब्धि मानी जा रही है. इसी बीच आइए पहले दिन सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्मों की लिस्ट देखते हैं.

1/10
आदित्य धर द्वारा निर्देशित 'धुरंधर: द रिवेंज' ने पहले दिन 102.55 करोड़ रुपये का कलेक्शन किया है है, जिसमें सिर्फ हिंदी बेल्ट में फिल्म ने 99.10 करोड़ की कमाई की है. पेड प्रिव्यू शोज में भी फिल्म ने 43 करोड़ कमाई के बाद फिल्म का कुल कलेक्शन 145.55 करोड़ रुपये हो चुका है.
आदित्य धर द्वारा निर्देशित 'धुरंधर: द रिवेंज' ने पहले दिन 102.55 करोड़ रुपये का कलेक्शन किया है है, जिसमें सिर्फ हिंदी बेल्ट में फिल्म ने 99.10 करोड़ की कमाई की है. पेड प्रिव्यू शोज में भी फिल्म ने 43 करोड़ कमाई के बाद फिल्म का कुल कलेक्शन 145.55 करोड़ रुपये हो चुका है.
2/10
साल 2023 में आई शाहरुख खान की 'जवान' ने ओपनिंग डे पर 75 करोड़ रुपये की कमाई की थी और फिल्म का टोटल ग्रॉस कलेक्शन 640.25 करोड़ रुपये था.
साल 2023 में आई शाहरुख खान की 'जवान' ने ओपनिंग डे पर 75 करोड़ रुपये की कमाई की थी और फिल्म का टोटल ग्रॉस कलेक्शन 640.25 करोड़ रुपये था.
Published at : 20 Mar 2026 06:14 PM (IST)
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