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'धुरंधर 2' नंबर 1, जानें पहले दिन सबसे ज्यादा कमाई करने वाली टॉप 10 फिल्में कौन सी हैं
Top 10 Highest Opening Day Films: रणवीर सिंह की धुरंधर: द रिवेंज ने पहले दिन शानदार कमाई कर इतिहास रच दिया. जवान, पुष्पा 2 और एनिमल जैसी फिल्मों को पछाड़ते हुए अब ये सबसे बड़ी ओपनिंग फिल्म बन गई है.
रणवीर सिंह की फिल्म 'धुरंधर: द रिवेंज' 19 मार्च को सिनेमाघरों में रिलीज हुई है, जिसने आते ही कई रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं. पहले पार्ट को मिली जबरदस्त सफलता के बाद इसके दूसरे पार्ट ने बॉक्स ऑफिस पर धमाल मचा दिया है. दर्शकों से लेकर फिल्म समीक्षकों तक, हर कोई इसकी तारीफ कर रहा है. इसके साथ ही 'धुरंधर 2' ओपनिंग डे पर बॉलीवुड की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म बन गई है. पेड प्रिव्यू के अलावा फिल्म ने एक दिन में ही 100 करोड़ का आंकड़ा पार कर लिया है, जो बहुत बड़ी उपलब्धि मानी जा रही है. इसी बीच आइए पहले दिन सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्मों की लिस्ट देखते हैं.
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Published at : 20 Mar 2026 06:14 PM (IST)
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