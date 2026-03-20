'धुरंधर 2' की सक्सेस पार्टी की फोटो शेयर कर इमोशनल हुईं एक्ट्रेस, बोलीं- 'ये सफर आसान नहीं था'

आयशा ने आदित्य धर के बारे में कहा, 'सर, आपसे हुई हर बात मेरे लिए हमेशा खास रहेगी. आपके काम और लाइफ बैलेंस से मुझे बहुत सीखने को मिलता है. आप पर भगवान की खास कृपा है.' इसके अलावा यामी गौतम को लेकर उन्होंने कहा, 'मैम, आपसे बहुत कुछ सीखने को मिलता है. आपका सफर सच में प्रेरणादायक है.'