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'धुरंधर 2' की सक्सेस पार्टी की फोटो शेयर कर इमोशनल हुईं एक्ट्रेस, बोलीं- 'ये सफर आसान नहीं था'
Dhurandhar 2 Success Party: हाल ही में आयशा खान ने 'धुरंधर: द रिवेंज' की सक्सेस पार्टी की तस्वीरें शेयर की हैं. साथ ही उन्होंने फिल्म की पूरी टीम को धन्यवाद देते हुए अपने सफर को याद कर खुशी जाहिर की.
बॉलीवुड एक्ट्रेस आयशा खान इन दिनों खूब सुर्खियों में है. हाल ही में सिनेमाघरों में रिलीज हुई 'धुरंधर: द रिवेंज' की सफलता पर एक पार्टी रखी गई, जहां फिल्म की पूरी टीम मौजूद थी. इसी बीच आयशा खान ने अपने इंस्टाग्राम पर सभी के साथ तस्वीरें शेयर की. साथ ही कैप्शन में सभी के लिए एक खास मैसेज लिखा और शुक्रिया अदा किया.
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Published at : 20 Mar 2026 07:54 PM (IST)
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प्रेम कुमारJournalist
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