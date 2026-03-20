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हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीबॉलीवुड'धुरंधर 2' की सक्सेस पार्टी की फोटो शेयर कर इमोशनल हुईं एक्ट्रेस, बोलीं- 'ये सफर आसान नहीं था'

'धुरंधर 2' की सक्सेस पार्टी की फोटो शेयर कर इमोशनल हुईं एक्ट्रेस, बोलीं- 'ये सफर आसान नहीं था'

Dhurandhar 2 Success Party: हाल ही में आयशा खान ने 'धुरंधर: द रिवेंज' की सक्सेस पार्टी की तस्वीरें शेयर की हैं. साथ ही उन्होंने फिल्म की पूरी टीम को धन्यवाद देते हुए अपने सफर को याद कर खुशी जाहिर की.

By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क  | Updated at : 20 Mar 2026 07:54 PM (IST)
Dhurandhar 2 Success Party: हाल ही में आयशा खान ने 'धुरंधर: द रिवेंज' की सक्सेस पार्टी की तस्वीरें शेयर की हैं. साथ ही उन्होंने फिल्म की पूरी टीम को धन्यवाद देते हुए अपने सफर को याद कर खुशी जाहिर की.

बॉलीवुड एक्ट्रेस आयशा खान इन दिनों खूब सुर्खियों में है. हाल ही में सिनेमाघरों में रिलीज हुई 'धुरंधर: द रिवेंज' की सफलता पर एक पार्टी रखी गई, जहां फिल्म की पूरी टीम मौजूद थी. इसी बीच आयशा खान ने अपने इंस्टाग्राम पर सभी के साथ तस्वीरें शेयर की. साथ ही कैप्शन में सभी के लिए एक खास मैसेज लिखा और शुक्रिया अदा किया.

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आयशा खान ने कैप्शन में लिखा, 'OG धुरंधर टीम के साथ एक और शानदार पल. रणवीर सिंह, जैसा मैंने आपसे कहा था, मैं पहले दिन से आपकी फैन हूं. आप सच में दुनिया की हर खुशी के हकदार हैं.'
आयशा खान ने कैप्शन में लिखा, 'OG धुरंधर टीम के साथ एक और शानदार पल. रणवीर सिंह, जैसा मैंने आपसे कहा था, मैं पहले दिन से आपकी फैन हूं. आप सच में दुनिया की हर खुशी के हकदार हैं.'
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आयशा ने आदित्य धर के बारे में कहा, 'सर, आपसे हुई हर बात मेरे लिए हमेशा खास रहेगी. आपके काम और लाइफ बैलेंस से मुझे बहुत सीखने को मिलता है. आप पर भगवान की खास कृपा है.' इसके अलावा यामी गौतम को लेकर उन्होंने कहा, 'मैम, आपसे बहुत कुछ सीखने को मिलता है. आपका सफर सच में प्रेरणादायक है.'
आयशा ने आदित्य धर के बारे में कहा, 'सर, आपसे हुई हर बात मेरे लिए हमेशा खास रहेगी. आपके काम और लाइफ बैलेंस से मुझे बहुत सीखने को मिलता है. आप पर भगवान की खास कृपा है.' इसके अलावा यामी गौतम को लेकर उन्होंने कहा, 'मैम, आपसे बहुत कुछ सीखने को मिलता है. आपका सफर सच में प्रेरणादायक है.'
Published at : 20 Mar 2026 07:54 PM (IST)
Tags :
Aditya Dhar Ranveer SIngh Ayesha Khan Dhurandhar The Revenge

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