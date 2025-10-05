एक्सप्लोरर
साड़ी- स्ट्रैपलेस ब्लाउज पहन रैंप पर छाई कंगना रनौत, रॉयल लुक में दिखीं फैशन क्वीन, 7 फोटोज में देखें खूबसूरती
Kangana Ranaut Ramp Walk: बॉलीवुड एक्ट्रेस कंगना रनौत लंबे समय बाद रैंप पर लौटीं और राहुल के ब्राइडल ज्वैलरी कलेक्शन 'राब्ता बाय राहुल' के लिए शोस्टॉपर बनकर कमाल कर दिया.
कंगना रनौत बॉलीवुड की उन सबसे शानदार एक्ट्रेसेस में से हैं, जो न सिर्फ एक्टिंग में माहिर हैं, बल्कि जब भी रैंप पर उतरती हैं तो हर किसी की छुट्टी कर जाती हैं. अब सालों बाद एक्ट्रेस एक बार फिर रैंप पर अपनी रॉयल खूबसूरती की चमक बिखेरी नजर आईं. चलिए, देखते हैं कंगना के इस रॉयल रैंप लुक की कुछ शानदार झलक.
Published at : 05 Oct 2025 10:42 AM (IST)
Tags :Kangana Ranaut
