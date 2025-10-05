हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
फोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047वेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड फाइंडर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीबॉलीवुडसाड़ी- स्ट्रैपलेस ब्लाउज पहन रैंप पर छाई कंगना रनौत, रॉयल लुक में दिखीं फैशन क्वीन, 7 फोटोज में देखें खूबसूरती

साड़ी- स्ट्रैपलेस ब्लाउज पहन रैंप पर छाई कंगना रनौत, रॉयल लुक में दिखीं फैशन क्वीन, 7 फोटोज में देखें खूबसूरती

Kangana Ranaut Ramp Walk: बॉलीवुड एक्ट्रेस कंगना रनौत लंबे समय बाद रैंप पर लौटीं और राहुल के ब्राइडल ज्वैलरी कलेक्शन 'राब्ता बाय राहुल' के लिए शोस्टॉपर बनकर कमाल कर दिया.

By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क  | Updated at : 05 Oct 2025 10:42 AM (IST)
Kangana Ranaut Ramp Walk: बॉलीवुड एक्ट्रेस कंगना रनौत लंबे समय बाद रैंप पर लौटीं और राहुल के ब्राइडल ज्वैलरी कलेक्शन 'राब्ता बाय राहुल' के लिए शोस्टॉपर बनकर कमाल कर दिया.

कंगना रनौत बॉलीवुड की उन सबसे शानदार एक्ट्रेसेस में से हैं, जो न सिर्फ एक्टिंग में माहिर हैं, बल्कि जब भी रैंप पर उतरती हैं तो हर किसी की छुट्टी कर जाती हैं. अब सालों बाद एक्ट्रेस एक बार फिर रैंप पर अपनी रॉयल खूबसूरती की चमक बिखेरी नजर आईं. चलिए, देखते हैं कंगना के इस रॉयल रैंप लुक की कुछ शानदार झलक.

1/7
बॉलीवुड एक्ट्रेस कंगना रनौत एक बार फिर से फैशन शो में रैंप वॉक करती दिखाई दीं.
बॉलीवुड एक्ट्रेस कंगना रनौत एक बार फिर से फैशन शो में रैंप वॉक करती दिखाई दीं.
2/7
कंगना रनौत ने डिजाइनर राब्ता बाय राहुल के नए ब्राइडल ज्वैलरी कलेक्शन 'सल्तनत' के लिए रैंप वॉक किया, जहां वो शोस्टॉपर बनीं.
कंगना रनौत ने डिजाइनर राब्ता बाय राहुल के नए ब्राइडल ज्वैलरी कलेक्शन 'सल्तनत' के लिए रैंप वॉक किया, जहां वो शोस्टॉपर बनीं.
3/7
कंगना के लुक की बात करें तो उन्होनें इवेंट में गोल्डन एम्ब्रायडरी वाली साड़ी पहनी थी. और लुक को मॉडर्न टच देने के लिए स्ट्रैपलेस ब्लाउज कैरी किया था.
कंगना के लुक की बात करें तो उन्होनें इवेंट में गोल्डन एम्ब्रायडरी वाली साड़ी पहनी थी. और लुक को मॉडर्न टच देने के लिए स्ट्रैपलेस ब्लाउज कैरी किया था.
4/7
साथ ही उन्होंने ग्रीन कलर की हैवी एक्सेसरीज के साथ अपने इस ट्रेडिशनल लुक को कंप्लीट किया.
साथ ही उन्होंने ग्रीन कलर की हैवी एक्सेसरीज के साथ अपने इस ट्रेडिशनल लुक को कंप्लीट किया.
5/7
राब्ता बाय राहुल ने अपने ऑफीशियल इंस्टाग्राम अकाउंट पर कंगना का रैंप वॉक करते हुए एक वीडियो शेयर किया.
राब्ता बाय राहुल ने अपने ऑफीशियल इंस्टाग्राम अकाउंट पर कंगना का रैंप वॉक करते हुए एक वीडियो शेयर किया.
6/7
जहां फैंस उनकी तारीफ करते नहीं थक रहे है. यूजर्स अगल अलग तरह के कमेंट कर एक्ट्रेस पर प्यार बरसा रहे हैं.
जहां फैंस उनकी तारीफ करते नहीं थक रहे है. यूजर्स अगल अलग तरह के कमेंट कर एक्ट्रेस पर प्यार बरसा रहे हैं.
7/7
पोस्ट पर रिएक्ट करते हुए, एक यूजर ने कहा,
पोस्ट पर रिएक्ट करते हुए, एक यूजर ने कहा, "ओजी रैंप क्वीन!" वही दूसरे ने लिखा, "रैंप वॉक में उन्हें कोई नहीं हरा सकता."
Published at : 05 Oct 2025 10:42 AM (IST)
Tags :
Kangana Ranaut

Photo Gallery

View More
Sponsored Links by Taboola
Advertisement
Advertisement
ज्वॉइन वॉट्सऐप चैनल
ज्वॉइन टेलिग्राम चैनल
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

इंडिया
'राजीव जी, आज आपने दिल जीत लिया', जिस फ्लाइट में सवार हुए शिवराज सिंह चौहान, उसके पायलट थे BJP सांसद रूडी
'राजीव जी, आज आपने दिल जीत लिया', जिस फ्लाइट में सवार हुए शिवराज, उसके पायलट थे BJP सांसद रूडी
बिहार
तेज प्रताप यादव का देसी अंदाज, धोती-कुर्ता में रैंप वॉक करते नजर आए लालू के लाल, देखें Video
तेज प्रताप यादव का देसी अंदाज, धोती-कुर्ता में रैंप वॉक करते नजर आए लालू के लाल, देखें Video
क्रिकेट
रोहित शर्मा के बाद सूर्यकुमार यादव से छिनेगी कप्तानी? चीफ सेलेक्टर ने अपने जवाब से चौंकाया; मचेगी खलबली
रोहित शर्मा के बाद सूर्यकुमार यादव से छिनेगी कप्तानी? चीफ सेलेक्टर ने अपने जवाब से चौंकाया; मचेगी खलबली
बॉलीवुड
बॉलीवुड का वो सुपरस्टार जिसके पास है एक नहीं तीन लग्जरी वैनिटी, वजह जान रह जाएंगे दंग, पहचाना?
बॉलीवुड का वो सुपरस्टार जिसके पास है एक नहीं तीन लग्जरी वैनिटी, पहचाना?
Advertisement
ABP Premium

वीडियोज

Pakistan on Gaza Peace Plan : पाकिस्तान ने फिर दिखाई अपनी औकात, गाजा शांति योजना पर पलट गए शहबाज!
Deepika Ranbir Airport: Deepika-Ranbir एक साथ, फैंस में हलचल! Ranveer Singh पर सवाल?
Bareilly Bulldozer Action: मौलाना के राइट हैंड नफीस के बारातघर पर चला योगी का बुलडोजर
NCRB Data: Modi सरकार में India हुआ Safer, अपराधों में 29% की गिरावट
Gang Rape: गुरुग्राम में महिला टीचर से गैंगरेप, 4 दोस्त गिरफ्तार

फोटो गैलरी

ट्रेडिंग ओपीनियन

मोहन यादव
मोहन यादवमुख्यमंत्री, मध्य प्रदेश
राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघः राष्ट्र निर्माण के नए क्षितिज की यात्रा
Opinion
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
'राजीव जी, आज आपने दिल जीत लिया', जिस फ्लाइट में सवार हुए शिवराज सिंह चौहान, उसके पायलट थे BJP सांसद रूडी
'राजीव जी, आज आपने दिल जीत लिया', जिस फ्लाइट में सवार हुए शिवराज, उसके पायलट थे BJP सांसद रूडी
बिहार
तेज प्रताप यादव का देसी अंदाज, धोती-कुर्ता में रैंप वॉक करते नजर आए लालू के लाल, देखें Video
तेज प्रताप यादव का देसी अंदाज, धोती-कुर्ता में रैंप वॉक करते नजर आए लालू के लाल, देखें Video
क्रिकेट
रोहित शर्मा के बाद सूर्यकुमार यादव से छिनेगी कप्तानी? चीफ सेलेक्टर ने अपने जवाब से चौंकाया; मचेगी खलबली
रोहित शर्मा के बाद सूर्यकुमार यादव से छिनेगी कप्तानी? चीफ सेलेक्टर ने अपने जवाब से चौंकाया; मचेगी खलबली
बॉलीवुड
बॉलीवुड का वो सुपरस्टार जिसके पास है एक नहीं तीन लग्जरी वैनिटी, वजह जान रह जाएंगे दंग, पहचाना?
बॉलीवुड का वो सुपरस्टार जिसके पास है एक नहीं तीन लग्जरी वैनिटी, पहचाना?
विश्व
Earthqauke: भूकंप के झटकों से दहल उठी धरती, घर छोड़कर भागे लोग; रिक्टर स्केल पर 6.0 थी तीव्रता
भूकंप के झटकों से दहल उठी धरती, घर छोड़कर भागे लोग; रिक्टर स्केल पर 6.0 थी तीव्रता
महाराष्ट्र
PM मोदी-CM फडणवीस का नाम लेकर उद्धव ठाकरे बोले, 'मैं किसी को भी दुश्मन नहीं मानता लेकिन...'
'मैं किसी को भी दुश्मन नहीं मानता', PM मोदी-CM फडणवीस पर बोले उद्धव ठाकरे
फैशन
Karwa Chauth Tip: करवाचौथ पर ऐसे पहनें लहंगा, स्टाइलिंग के लिए इन एक्ट्रेसेस से लें इंस्पिरेशन
करवाचौथ पर ऐसे पहनें लहंगा, स्टाइलिंग के लिए इन एक्ट्रेसेस से लें इंस्पिरेशन
हेल्थ
क्या होता है हार्ट फेल्योर, ऐसी लाइफस्टाइल के साथ कब तक जिंदा रह सकता है इंसान?
क्या होता है हार्ट फेल्योर, ऐसी लाइफस्टाइल के साथ कब तक जिंदा रह सकता है इंसान?
ENT LIVE
अक्षय कुमार ने बेटी नितारा के वीडियो गेम खेलते समय हुए परेशान करने वाले अनुभव को याद किया
अक्षय कुमार ने बेटी नितारा के वीडियो गेम खेलते समय हुए परेशान करने वाले अनुभव को याद किया
ENT LIVE
हनी सिंह बनाम बादशाह मासूम शर्मा बैन मनन भारद्वाज निशांची और अन्य पर
हनी सिंह बनाम बादशाह मासूम शर्मा बैन मनन भारद्वाज निशांची और अन्य पर
ENT LIVE
बाबी देओल की बालीवुड में सफलता की कहानी आर्यन खान का डायरेक्शन और भी बहुत कुछ
बाबी देओल की बालीवुड में सफलता की कहानी आर्यन खान का डायरेक्शन और भी बहुत कुछ
ENT LIVE
आरुष भोला और मनीषा रानी राइज एंड फाल में अर्जुन बिजलानी पवन सिंह धनश्री वर्मा
आरुष भोला और मनीषा रानी राइज एंड फाल में अर्जुन बिजलानी पवन सिंह धनश्री वर्मा
ENT LIVE
वरुण धवन पवन सिंह और खेसरी लाल यादव के बहुत बड़े फैन हैं, वह भोजपुरी फॉलो करते हैं।
वरुण धवन पवन सिंह और खेसरी लाल यादव के बहुत बड़े फैन हैं, वह भोजपुरी फॉलो करते हैं।
Embed widget