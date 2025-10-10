दिवाली से पहले फुलझड़ी बनीं हुमा कुरैशी, लाल साड़ी में दिखा किलर लुक

हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीबॉलीवुडदिवाली से पहले फुलझड़ी बनीं हुमा कुरैशी, लाल साड़ी में दिखा किलर लुक

Huma Qureshi Diwali Pics: बी टाउन एक्ट्रेस हुमा कुरैशी अपने कातिलाना अंदाज के चलते फैंस के दिलों पर राज करती हैं. इस बीच दिवाली से पहले हुमा के दिलकश अंदाज ने महफिल लूट ली है.

By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क  | Updated at : 10 Oct 2025 04:52 PM (IST)
दिवाली से पहले हुमा कुरैशी ने लाल साड़ी में स्टाइलिश अंदाज दिखाया और अपने किलर लुक से सबका ध्यान खींचा. उनका ये ट्रेडिशनल और ग्लैमरस अवतार सोशल मीडिया पर छा गया.

1/9
बॉलीवुड एक्ट्रेस हुमा कुरैशी किसी पहचान की मोहताज नहीं हैं. दिवाली से पहले हुमा कुरैशी फेस्टिव रंग में रंगी हुईं नजर आई. इस दौरान हुमा की लेटेस्ट तस्वीरों ने सोशल मीडिया पर धमाल मचाया है.
2/9
दरअसल, हुमा कुरैशी की जिन तस्वीरों का जिक्र यहां किया जा रहा है, उन्हें दिवाली से पहले हुमा ने इंस्टाग्राम पर शेयर किया है.
3/9
हुमा कुरैशी की इन तस्वीरों में आप देख सकते हैं. उन्होंने रेड कलर की साड़ी पहनी हुई है जो उनके लुक को बेहद ग्लैमरस और एलीगेंट बना रही है.
4/9
हुमा की साड़ी में हल्की बॉर्डरिंग और सुंदर ड्रेपिंग स्टाइल दिख रही थी. उन्होंने साड़ी के साथ मैचिंग ब्लाउज पहना हुआ है, जो सिंपल लेकिन स्टाइलिश लग रहा है.
5/9
उन्होंने गले में लॉन्ग और हेवी नेकलेस पहना हुआ है. जिसमें ग्रीन स्टेंस और गोल्ड का कम्बिनेशन है.
6/9
उनके कानों में मैचिंग ईयररिंग्स और हाथों में ब्रेसलेट ने पूरे लुक को कंप्लीट किया.
7/9
हुमा का मेकअप भी उनके लुक को परफेक्ट बना रहा है. उन्होंने ग्लोइंग बेस, हल्का ब्लश और न्यूड-पिंक लिपस्टिक लगाया है.
8/9
हुमा कुरैशी ने अबु जानी संदीप खोसला की डिजाइनर ड्रेस पहनी है. जो उनके लुक को बेहद खास बना रही है.
9/9
लाल साड़ी, हेवी ज्वैलरी, सॉफ्ट मेकअप और हेयरस्टाइल ने उन्हें इस दिवाली का एकदम किलर फेस्टिव लुक दिया.
Published at : 10 Oct 2025 04:52 PM (IST)
