दिवाली से पहले फुलझड़ी बनीं हुमा कुरैशी, लाल साड़ी में दिखा किलर लुक
Huma Qureshi Diwali Pics: बी टाउन एक्ट्रेस हुमा कुरैशी अपने कातिलाना अंदाज के चलते फैंस के दिलों पर राज करती हैं. इस बीच दिवाली से पहले हुमा के दिलकश अंदाज ने महफिल लूट ली है.
दिवाली से पहले हुमा कुरैशी ने लाल साड़ी में स्टाइलिश अंदाज दिखाया और अपने किलर लुक से सबका ध्यान खींचा. उनका ये ट्रेडिशनल और ग्लैमरस अवतार सोशल मीडिया पर छा गया.
1/9
2/9
3/9
4/9
5/9
6/9
7/9
8/9
9/9
Published at : 10 Oct 2025 04:52 PM (IST)
Tags :Diwali Huma Qureshi
