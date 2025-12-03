हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीबॉलीवुडप्रियंका चोपड़ा की भाभी का बिकिनी लुक वायरल, सिडनी से सामने आईं ग्लैमरस तस्वीरें

प्रियंका चोपड़ा की भाभी का बिकिनी लुक वायरल, सिडनी से सामने आईं ग्लैमरस तस्वीरें

Neelam Upadhyay Bikini Photos: बॉलीवुड एक्ट्रेस प्रियंका चोपड़ा की भाभी नीलम उपाध्याय अपने ग्लैमरस लुक्स से फैंस का दिल जीत लेती हैं. नीलम ने अब अपनी बिकिनी फोटोज से सोशल मीडिया पर तहलका मचा दिया है.

By : दरख्शां मुमताज़  | Updated at : 03 Dec 2025 04:08 PM (IST)
Neelam Upadhyay Bikini Photos: बॉलीवुड एक्ट्रेस प्रियंका चोपड़ा की भाभी नीलम उपाध्याय अपने ग्लैमरस लुक्स से फैंस का दिल जीत लेती हैं. नीलम ने अब अपनी बिकिनी फोटोज से सोशल मीडिया पर तहलका मचा दिया है.

प्रियंका चोपड़ा के भाई सिद्धार्थ चोपड़ा ने इसी साल नीलम उपाध्याय से शादी की थी. नीलम कई साउथ फिल्मो में काम कर चुकी हैं. इसके अलावा वो सोशल मीडिया पर काफी एक्टिव रहती हैं. हाल ही में एक्ट्रेस ने फैंस के साथ अपना बिकिनी लुक शेयर किया है.

1/10
नीलम उपाध्याय इन दिनों सिडनी में वेकेशन एंजॉय कर रही हैं. उन्होंने हाल ही में अपने इंस्टाग्राम पर अपने वेकेशन की कुछ झलकियां शेयर की हैं.
नीलम उपाध्याय इन दिनों सिडनी में वेकेशन एंजॉय कर रही हैं. उन्होंने हाल ही में अपने इंस्टाग्राम पर अपने वेकेशन की कुछ झलकियां शेयर की हैं.
2/10
इन तस्वीरों में नीलम अपना बिकिनी लुक फ्लॉन्ट करती दिख रही हैं. एक-एक तस्वीर में उनका ग्लैमरस अवतार देखने को मिल रहा है.
इन तस्वीरों में नीलम अपना बिकिनी लुक फ्लॉन्ट करती दिख रही हैं. एक-एक तस्वीर में उनका ग्लैमरस अवतार देखने को मिल रहा है.
3/10
फोटोज में नीलम ब्लू कलर की प्रिंटेड बिकिनी पहने काफी स्टनिंग दिख रही हैं. इस दौरान वो अपना कर्वी फिगर फ्लॉन्ट करती नजर आ रही हैं.
फोटोज में नीलम ब्लू कलर की प्रिंटेड बिकिनी पहने काफी स्टनिंग दिख रही हैं. इस दौरान वो अपना कर्वी फिगर फ्लॉन्ट करती नजर आ रही हैं.
4/10
खुले बालों और आंखों पर चश्मा लगाए एक्ट्रेस को फुल कॉन्फिडेंस के साथ पोज देते देखा जा सकता है.
खुले बालों और आंखों पर चश्मा लगाए एक्ट्रेस को फुल कॉन्फिडेंस के साथ पोज देते देखा जा सकता है.
5/10
कई तस्वीरों में नीलम ने समुंदर और आस-पास का नजारा भी फैंस को दिखाया है. इनमें नीलम भी जमकर पोज देती दिखीं.
कई तस्वीरों में नीलम ने समुंदर और आस-पास का नजारा भी फैंस को दिखाया है. इनमें नीलम भी जमकर पोज देती दिखीं.
6/10
image 11
image 11
7/10
image 14
image 14
8/10
image 5
image 5
9/10
image 15
image 15
10/10
image 16
image 16
Published at : 03 Dec 2025 04:08 PM (IST)
Tags :
Siddharth Chopra Priyanka Chopra Neelam Upadhyay Neelam Upadhyay Bikini Photos

बॉलीवुड फोटो गैलरी

Embed widget