प्रियंका चोपड़ा की भाभी का बिकिनी लुक वायरल, सिडनी से सामने आईं ग्लैमरस तस्वीरें
Neelam Upadhyay Bikini Photos: बॉलीवुड एक्ट्रेस प्रियंका चोपड़ा की भाभी नीलम उपाध्याय अपने ग्लैमरस लुक्स से फैंस का दिल जीत लेती हैं. नीलम ने अब अपनी बिकिनी फोटोज से सोशल मीडिया पर तहलका मचा दिया है.
प्रियंका चोपड़ा के भाई सिद्धार्थ चोपड़ा ने इसी साल नीलम उपाध्याय से शादी की थी. नीलम कई साउथ फिल्मो में काम कर चुकी हैं. इसके अलावा वो सोशल मीडिया पर काफी एक्टिव रहती हैं. हाल ही में एक्ट्रेस ने फैंस के साथ अपना बिकिनी लुक शेयर किया है.
Published at : 03 Dec 2025 04:08 PM (IST)
