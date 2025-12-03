एक्सप्लोरर
ब्लैक एंट व्हाइट आउटफिट में एयरपोर्ट पर दिखा तृप्ति डिमरी का स्टाइलिश अंदाज, तस्वीरें लूट लेंगी दिल
Tripti Dimri Pics: तृप्ति डिमरी आज एयरपोर्ट पर काफी स्टाइलिश लुक में स्पॉट हुईं. एनिमल एक्ट्रे की तस्वीरें अब सोशल मीडिया पर आग लगा रही हैं.
‘एनिमल’ की ‘भाभी नंबर 2’ यानी तृप्ति डिमरी आज बी टाउन की सबसे पॉपुलर एक्ट्रेस बन चुकी हैं. वे अपने स्टाइलिश लुक से भी हमेशा सुर्खियों में रही हैं. इन सबके बीच बुधवार सुबह तृप्ति एयरपोर्ट पर काफी एलिगेंट लुक में स्पॉट हुईं. उनकी तस्वीरें फैंस को दीवाना बना रही हैं.
1/8
2/8
3/8
4/8
5/8
6/8
7/8
8/8
Published at : 03 Dec 2025 03:02 PM (IST)
