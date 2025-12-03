एक्सप्लोरर
लाल साड़ी में सामंथा रुथ प्रभु का दिखा सिंपल ब्राइडल लुक, इनसाइड फोटोज हुईं वायरल
Samantha Ruth Prabhu: एक्ट्रेस सामंथा रूथ प्रभु की शादी की तस्वीरें इन दिनों इंटरनेट पर छाई हैं. फैंस उनके ब्राइडल लुक को खूब तारीफ कर रहे हैं. आइए देखते हैं उनकी ये खूबसूरत तस्वीरें
सामंथा रूथ प्रभु अपनी शादी की लेकर खूब चर्चा में हैं. हाल ही में उनकी वेडिंग तस्वीरें सोशल मीडिया पर सामने आईं, जिसमें उन्होंने लाल साड़ी पहनी थी. उनका यह ब्राइडल लुक फैंस को बेहद पसंद आया और तस्वीरें देखते ही वायरल हो गईं.
1/7
2/7
3/7
4/7
5/7
6/7
7/7
Published at : 03 Dec 2025 02:57 PM (IST)
Tags :Samantha Ruth Prabhu Raj Nidimoru
बॉलीवुड
8 Photos
अनुष्का शर्मा से लेकर पलाश मुच्छल तक, प्रेमानंद महाराज की शरण में जा चुके हैं ये बॉलीवुड सितारे
बॉलीवुड
7 Photos
वेडिंग सीजन में ट्राय करें जाह्नवी कपूर का ये लुक, हल्दी सेरेमनी में लगेंगी सबसे ज्यादा ग्लैमरस
और देखें
Advertisement
Advertisement
Advertisement
टॉप हेडलाइंस
विश्व
पुतिन के पास कितनी संपत्ति, गाड़ियां और घड़ियों के शौकीन, कैसा है उनका आलीशान महल?
बिहार
बिहार में BPSC टीचर की हत्या, स्कूटी पर स्कूल जा रही शिवानी के कनपटी पर मारी गोली
इंडिया
मदनी के जिहाद वाले बयान पर गुस्से में आए गिरिराज सिंह, बोले- 'इनकी जरूरत नहीं, इस्लामिक देश भेज दो'
क्रिकेट
टीम इंडिया के लिए गुड न्यूज, फिट हुए शुभमन गिल! दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ वापसी कंफर्म
Advertisement
बॉलीवुड
8 Photos
अनुष्का शर्मा से लेकर पलाश मुच्छल तक, प्रेमानंद महाराज की शरण में जा चुके हैं ये बॉलीवुड सितारे
एबीपी लाइव
Opinion