अनुष्का शर्मा से लेकर पलाश मुच्छल तक, प्रेमानंद महाराज की शरण में जा चुके हैं ये बॉलीवुड सितारे
Celebs Meet Premanad Ji: प्रेमानंद महाराज ईश्वर से प्रेम और भक्ति का मार्ग समझाने के लिए जाने जाते हैं. बॉलीवुड के कई बड़े सितारे उनकी शरण में जा चुके हैं. आइए जानते हैं कौन से सेलेब उनके भक्त हैं.
राधा रानी के परम भक्त प्रेमानंद जी महाराज को आज हर कोई जानता है. सोशल मीडिया पर उनके भक्ति और जीवन से जुड़े वीडियो खूब वायरल होते हैं. महाराज जी अपनी सरल बातों और ज्ञान से लोगों को सही राह दिखाते हैं. खास बात यह है कि सिर्फ आम लोग ही नहीं, बल्कि कई बॉलीवुड सेलेब्स भी उनके दर्शन करने पहुंचते हैं और उनकी भक्ति से जुड़ते हैं. अनुष्का शर्मा से पलाश मुच्छल तक कई सितारे उनसे मिलने जा चुके हैं.
Published at : 03 Dec 2025 02:51 PM (IST)
बॉलीवुड
बॉलीवुड
