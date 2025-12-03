हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
महाराष्ट्र निकाय चुनावIdeas of IndiaINDIA AT 2047फोटो गैलरीवेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीबॉलीवुडअनुष्का शर्मा से लेकर पलाश मुच्छल तक, प्रेमानंद महाराज की शरण में जा चुके हैं ये बॉलीवुड सितारे

अनुष्का शर्मा से लेकर पलाश मुच्छल तक, प्रेमानंद महाराज की शरण में जा चुके हैं ये बॉलीवुड सितारे

Celebs Meet Premanad Ji: प्रेमानंद महाराज ईश्वर से प्रेम और भक्ति का मार्ग समझाने के लिए जाने जाते हैं. बॉलीवुड के कई बड़े सितारे उनकी शरण में जा चुके हैं. आइए जानते हैं कौन से सेलेब उनके भक्त हैं.

By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क  | Updated at : 03 Dec 2025 02:51 PM (IST)
Celebs Meet Premanad Ji: प्रेमानंद महाराज ईश्वर से प्रेम और भक्ति का मार्ग समझाने के लिए जाने जाते हैं. बॉलीवुड के कई बड़े सितारे उनकी शरण में जा चुके हैं. आइए जानते हैं कौन से सेलेब उनके भक्त हैं.

राधा रानी के परम भक्त प्रेमानंद जी महाराज को आज हर कोई जानता है. सोशल मीडिया पर उनके भक्ति और जीवन से जुड़े वीडियो खूब वायरल होते हैं. महाराज जी अपनी सरल बातों और ज्ञान से लोगों को सही राह दिखाते हैं. खास बात यह है कि सिर्फ आम लोग ही नहीं, बल्कि कई बॉलीवुड सेलेब्स भी उनके दर्शन करने पहुंचते हैं और उनकी भक्ति से जुड़ते हैं. अनुष्का शर्मा से पलाश मुच्छल तक कई सितारे उनसे मिलने जा चुके हैं.

1/8
विराट कोहली और अनुष्का शर्मा प्रेमानंद महाराज जी के परम भक्त है. दोनों अभी तक तीन बार उनके दर्शन करने जा चुके है.
विराट कोहली और अनुष्का शर्मा प्रेमानंद महाराज जी के परम भक्त है. दोनों अभी तक तीन बार उनके दर्शन करने जा चुके है.
2/8
शादी टलने के बाद अब हाल ही में पलाश मुच्छल प्रेमानंद महाराज जी ने मिलने वृंदावन गए थे.
शादी टलने के बाद अब हाल ही में पलाश मुच्छल प्रेमानंद महाराज जी ने मिलने वृंदावन गए थे.
3/8
हाल ही में राजपाल यादव भी प्रेमानंद जी के दर्शन करने गए थे. उन्होंने प्रेमानंद जी का आशीर्वाद लिया.
हाल ही में राजपाल यादव भी प्रेमानंद जी के दर्शन करने गए थे. उन्होंने प्रेमानंद जी का आशीर्वाद लिया.
4/8
शिल्पा शेट्टी अपने पति राज कुंद्रा के साथ प्रेमानंद महाराज से मिलने गई थीं. इतना ही नहीं राज ने प्रेमानंद महाराज को अपनी एक किडनी डोनेट करने का प्रस्ताव भी दिया था.
शिल्पा शेट्टी अपने पति राज कुंद्रा के साथ प्रेमानंद महाराज से मिलने गई थीं. इतना ही नहीं राज ने प्रेमानंद महाराज को अपनी एक किडनी डोनेट करने का प्रस्ताव भी दिया था.
5/8
हेमा मालिनी भी प्रेमानंद महाराज से मिलने वृंदावन के उनके आश्रम में गई थीं. उन्होंने काफी देर तक उनसे बातचीत भी की थी.
हेमा मालिनी भी प्रेमानंद महाराज से मिलने वृंदावन के उनके आश्रम में गई थीं. उन्होंने काफी देर तक उनसे बातचीत भी की थी.
6/8
रैपर बादशाह भी अपने भाई के साथ वृंदावन में संत प्रेमानंद जी महाराज से मिलने गए थे.
रैपर बादशाह भी अपने भाई के साथ वृंदावन में संत प्रेमानंद जी महाराज से मिलने गए थे.
7/8
सिंगर बी प्राक प्रेमानंद महाराज से मिलने गए थे. बी प्राक ने कीर्तन में भी हिस्सा लिया था.
सिंगर बी प्राक प्रेमानंद महाराज से मिलने गए थे. बी प्राक ने कीर्तन में भी हिस्सा लिया था.
8/8
रवि किशन भी अपनी पत्नी के साथ प्रेमानंद महाराज से मिलने जा चुके हैं.
रवि किशन भी अपनी पत्नी के साथ प्रेमानंद महाराज से मिलने जा चुके हैं.
Published at : 03 Dec 2025 02:51 PM (IST)
Tags :
Anushka Sharma Palash Muchhal Shilpa SheTTy

बॉलीवुड फोटो गैलरी

और देखें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement
Advertisement
ज्वॉइन वॉट्सऐप चैनल
ज्वॉइन टेलिग्राम चैनल
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

विश्व
Vladimir Putin Net Worth: पुतिन के पास कितनी संपत्ति, गाड़ियां और घड़ियों के शौकीन, कैसा है उनका आलीशान महल?
पुतिन के पास कितनी संपत्ति, गाड़ियां और घड़ियों के शौकीन, कैसा है उनका आलीशान महल?
बिहार
Bihar Teacher Shot Dead: बिहार में BPSC टीचर की हत्या, स्कूटी पर स्कूल जा रही शिवानी के कनपटी पर मारी गोली
बिहार में BPSC टीचर की हत्या, स्कूटी पर स्कूल जा रही शिवानी के कनपटी पर मारी गोली
इंडिया
मदनी के जिहाद वाले बयान पर गुस्से में आए गिरिराज सिंह, बोले- 'इनकी जरूरत नहीं, इस्लामिक देश भेज दो'
मदनी के जिहाद वाले बयान पर गुस्से में आए गिरिराज सिंह, बोले- 'इनकी जरूरत नहीं, इस्लामिक देश भेज दो'
क्रिकेट
टीम इंडिया के लिए गुड न्यूज, फिट हुए शुभमन गिल! दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ वापसी कंफर्म
टीम इंडिया के लिए गुड न्यूज, फिट हुए शुभमन गिल! दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ वापसी कंफर्म
Advertisement
ABP Premium

वीडियोज

Raipur News: रायपुर में दिखा तेज रफ्तार का कहर, बेकाबू कार ने ली 3 लोगों की जान!
UP NEWS: यूपी में घुसपैठियों का CM योगी ने किया गेम ओवर! | UP Police | Bangladesh iInfiltration
RBI की नई Credit Card Guidelines: Overlimit Charges खत्म | पूरी जानकारी हिंदी में | Paisa Live
Imran Khan News: जेल के अंदर इमरान ने सुनाई मुनीर की खौफनाक कहानी!| Pakistan News
Brahmos Missile: अब Pakistan के पार तक मार करेगा ब्रह्मोस | Breaking | Indiaforce

फोटो गैलरी

ट्रेडिंग ओपीनियन

एबीपी लाइव
एबीपी लाइव
भारत जैसा संसार में दूसरा नहीं विविधता में एकता का अद्भुत मॉडल- सद्गुरु
Opinion
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
Vladimir Putin Net Worth: पुतिन के पास कितनी संपत्ति, गाड़ियां और घड़ियों के शौकीन, कैसा है उनका आलीशान महल?
पुतिन के पास कितनी संपत्ति, गाड़ियां और घड़ियों के शौकीन, कैसा है उनका आलीशान महल?
बिहार
Bihar Teacher Shot Dead: बिहार में BPSC टीचर की हत्या, स्कूटी पर स्कूल जा रही शिवानी के कनपटी पर मारी गोली
बिहार में BPSC टीचर की हत्या, स्कूटी पर स्कूल जा रही शिवानी के कनपटी पर मारी गोली
इंडिया
मदनी के जिहाद वाले बयान पर गुस्से में आए गिरिराज सिंह, बोले- 'इनकी जरूरत नहीं, इस्लामिक देश भेज दो'
मदनी के जिहाद वाले बयान पर गुस्से में आए गिरिराज सिंह, बोले- 'इनकी जरूरत नहीं, इस्लामिक देश भेज दो'
क्रिकेट
टीम इंडिया के लिए गुड न्यूज, फिट हुए शुभमन गिल! दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ वापसी कंफर्म
टीम इंडिया के लिए गुड न्यूज, फिट हुए शुभमन गिल! दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ वापसी कंफर्म
बॉलीवुड
Year Ender 2025: बड़े बजट की इन फिल्मों का बॉक्स ऑफिस पर हाल रहा बेहाल, ऋतिक से लेकर सलमान तक की फिल्में हैं शामिल
बड़े बजट की इन फिल्मों का बॉक्स ऑफिस पर हाल रहा बेहाल, ऋतिक से लेकर सलमान तक की फिल्में हैं शामिल
न्यूज़
Explained: क्या वाकई सर्दियां प्यार का मौसम है, ठंड में पार्टनर की तलाश क्यों होती, कैसे '4 महीने का इश्क' परवान चढ़ता है?
Explained: क्या वाकई सर्दियां प्यार का मौसम है, ठंड में पार्टनर की तलाश क्यों होती, कैसे '4 महीने का इश्क' परवान चढ़ता है?
यूटिलिटी
दिसंबर में ये 4 डेडलाइन मिस कर दीं तो लगेगा तगड़ा जुर्माना, आज ही नोट कर लें तारीख
दिसंबर में ये 4 डेडलाइन मिस कर दीं तो लगेगा तगड़ा जुर्माना, आज ही नोट कर लें तारीख
ट्रेंडिंग
नदी से रेत कैसे निकालते हैं रेत माफिया, बुलडोजर की खुदाई का वीडियो देख आपकी भी आंखों में आ जाएगा खून
नदी से रेत कैसे निकालते हैं रेत माफिया, बुलडोजर की खुदाई का वीडियो देख आपकी भी आंखों में आ जाएगा खून
ENT LIVE
क्या Avatar: Fire and Ash बनेगी साल 2025 की Best फिल्म?
क्या Avatar: Fire and Ash बनेगी साल 2025 की Best फिल्म?
ENT LIVE
Ranveer Singh ने मांगी माफी , चामुंडा देवी को 'भूत' कहने पर दी सफाई
Ranveer Singh ने मांगी माफी , चामुंडा देवी को 'भूत' कहने पर दी सफाई
ENT LIVE
Tere Ishk Mein Review: Dhanush , Kriti Sanon , Ultra Pro Max वाली आशिकी देख मजा आ गया
Tere Ishk Mein Review: Dhanush , Kriti Sanon , Ultra Pro Max वाली आशिकी देख मजा आ गया
ENT LIVE
Gustaakh Ishq Review: Vijay Varma & Fatima Sana Shaikh की धमाकेदार एक्टिंग | मनीष मल्होत्रा | गुलज़ार
Gustaakh Ishq Review: Vijay Varma & Fatima Sana Shaikh की धमाकेदार एक्टिंग | मनीष मल्होत्रा | गुलज़ार
ENT LIVE
Telusu Kada Telugu Film Review: Srinidhi Shetty, Raashii Khanna का कमाल का काम, One Time Watch है फिल्म
Telusu Kada Telugu Film Review: Srinidhi Shetty, Raashii Khanna का कमाल का काम, One Time Watch है फिल्म
Embed widget