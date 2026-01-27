एक्सप्लोरर
दिशा पाटनी और तलविंदर में से कौन हैं ज्यादा अमीर, जानें रूमर्ड कपल की नेटवर्थ
Disha Patani-Talwiinder Networth: एक्ट्रेस दिशा पाटनी इन दिनों अपनी पर्सनल लाइफ को लेकर चर्चा में हैं. खबरे हैं कि वो पॉपुलर सिंगर तलविंदर को डेट कर रही हैं. आइए जानते हैं दोनों की नेटवर्थ.
दिशा पाटनी हिंदी फिल्म इंडस्ट्री का जाना-माना चेहरा हैं. वहीं, तलविंदर सिंह सिद्धू ने अपने गानों से पंजाबी इंडस्ट्री में अलग पहचान बनाई है. हाल ही में दिशा पटानी और तलविंदर को एक साथ देखा गया, जिसके बाद से ऑनलाइन दोनों के रिलेशनशिप को लेकर काफी चर्चा हुई. दोनों ने ही अपने करियर में सफलता हासिल की है. वहीं आइए जानते हैं दोनों में से कौन ज्यादा अमीर है.
Published at : 27 Jan 2026 07:48 PM (IST)
Tags :Disha Patani Talwiinder
