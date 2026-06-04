बीएन शर्मा ने वाल्मीकि समाज से मांगी माफी, मानी गलती, वाइफ ने की थी विवादित टिप्पणी

पंजाबी सिंगर और एक्टर बीएन शर्मा का नाम इन दिनों एक बयान को लेकर सुर्खियों में बना हुआ है. उनकी वाइफ की एक टिप्पणी के बाद मामला इतना बढ़ गया कि उन्हें सार्वजनिक रूप से माफी मांगनी पड़ी. आखिर उनकी बात पर इतना विवाद क्यों हुआ और बाद में उन्होंने क्या सफाई दी? आइए जानते हैं कि पूरे मामले के बारे में और उन्होंने क्या कहा.

पंजाबी फिल्म इंडस्ट्री के एक्टर और कॉमेडियन बीएन. शर्मा ने हाल ही में एक पॉडकास्ट के दौरान हुई विवादित टिप्पणी को लेकर वाल्मीकि समाज से सार्वजनिक रूप से माफी मांगी. बुधवार को वो अपने परिवार और साथियों के साथ अमृतसर स्थित वाल्मीकि तीर्थ स्थल पहुंचे, जहां उन्होंने माथा टेककर अपनी गलती स्वीकार की और समाज से माफी मांगी.

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बयान के बाद क्यों बढ़ा था विवाद

दरअसल, कुछ दिनों पहले एक पॉडकास्ट में भगवान वाल्मीकि के सम्मान से जुड़े एक टिप्पणी को लेकर विवाद शुरू हो गया था. इस बयान के बाद वाल्मीकि समाज के लोगों ने नाराजगी जताई थी. इस मामले को गंभीरता से लेते हुए वाल्मीकि तीर्थ एक्शन कमेटी ने अमृतसर के पुलिस कमिश्नर को लिखित शिकायत देकर कार्रवाई की मांग की थी. ये टिप्पणी उनकी वाइफ ने की थी और मामला आगे चलकर काफी गरमा गया था.

कैसे समाज के सामने रखी अपनी बात?

विवाद बढ़ने के बाद बी.एन. शर्मा ने समाज के प्रतिनिधियों से मुलाकात करने और अपनी बात स्पष्ट करने का फैसला किया. वाल्मीकि तीर्थ पहुंचकर उन्होंने कहा, 'पॉडकास्ट के दौरान मुझसे अनजाने में ऐसी बात निकल गई, जिससे लोगों की धार्मिक भावनाएं आहत हुईं. उनका किसी भी धर्म, समाज या महापुरुष का अपमान करने का कोई इरादा नहीं था.'

आखिर क्यों दिल से माफी मांगने पड़ी?

बी.एन. शर्मा ने कहा कि एक कलाकार होने के नाते उनका मकसद हमेशा लोगों का मनोरंजन करना और समाज को अच्छा संदेश देना रहा है. यदि उनकी किसी बात से किसी को ठेस पहुंची है तो वो इसके लिए दिल से माफी मांगते हैं. उन्होंने ये भी कहा कि उनका पूरा परिवार इस अवसर पर उनके साथ मौजूद है और सभी की ओर से वाल्मीकि समाज से माफी मांगता हुं7.

समाज और नेताओं का जताया आभार

उन्होंने वाल्मीकि समाज के नेताओं और प्रतिनिधियों का धन्यवाद करते हुए कहा कि समाज को जोड़ने और भाईचारे को मजबूत करने में उनकी अहम भूमिका है. साथ ही उन्होंने विशेष रूप से उन लोगों का भी शुक्रिया अदा किया, जिन्होंने बातचीत और समझदारी के जरिए इस विवाद को शांतिपूर्ण तरीके से सुलझाने में सहयोग दिया.

बीएन शर्मा ने कहा कि वो महर्षि वाल्मीकि का हमेशा सम्मान करते रहे हैं. कहा कि वो हमेशा उनका सम्मान करते रहे हैं और आगे भी करते रहेंगे. उन्होंने समाज से अपील की कि यदि भविष्य में किसी से ऐसी गलती हो जाए तो उसे सुधारने का अवसर जरूर दिया जाना चाहिए.

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वाल्मीकि समाज ने स्वीकार की माफी

वहीं, वाल्मीकि समाज ने भी बड़ा दिल दिखाते हुए बी.एन. शर्मा की माफी स्वीकार कर ली. समाज के प्रतिनिधियों ने कहा कि उनका मकसद किसी के खिलाफ कार्रवाई करवाना नहीं, बल्कि धार्मिक भावनाओं का सम्मान सुनिश्चित करना था. माफी स्वीकार किए जाने के बाद ये विवाद शांत हो गया.