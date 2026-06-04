हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
INDIA AT 2047मौसमIsrael Iran Warराशिफलफोटो गैलरीEventsIdeas of India
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीबॉलीवुडबेबी पिंक मिडी ड्रेस बला की खूबसूरत लग रही हैं पूजा हेगड़े, हर लुक ने फैंस को बनाया दीवाना

बेबी पिंक मिडी ड्रेस बला की खूबसूरत लग रही हैं पूजा हेगड़े, हर लुक ने फैंस को बनाया दीवाना

Pooja Hegde Look: बेबी पिंक ड्रेस में पूजा हेगड़े ने नई तस्वीरें शेयर की हैं, जिसमें उनका लुक बेहद खूबसूरत और एलिगेंट नजर आ रहा है. साथ ही उनकी ये तस्वीरें सोशल मीडिया पर खूब पसंद किया जा रहा हैं.

By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क  | Updated at : 04 Jun 2026 08:57 PM (IST)
Pooja Hegde Look: बेबी पिंक ड्रेस में पूजा हेगड़े ने नई तस्वीरें शेयर की हैं, जिसमें उनका लुक बेहद खूबसूरत और एलिगेंट नजर आ रहा है. साथ ही उनकी ये तस्वीरें सोशल मीडिया पर खूब पसंद किया जा रहा हैं.

बॉलीवुड और साउथ में अपने अभिनय से पहचान बनाने वाली एक्ट्रेस पूजा हेगड़े इन दिनों चर्चा में हैं. कल यानी 5 जून को उनकी नई फिल्म 'है जवानी तो इश्क होना है' सिनेमाघरों में रिलीज हो रही है, जिसमें उनके साथ वरुण धवन और मृणाल ठाकुर लीड रोल में हैं. इसी बीच पूजा ने अपने इंस्टाग्राम पर कई खूबसूरत तस्वीरें शेयर की हैं, जिसमें वो बेहद खूबसूरत लग रही हैं. अब उनकी ये तस्वीरें सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रही हैं.

1/7
पूजा हेगड़े ने बेबी पिंक रंग की फ्लोई मिडी ड्रेस पहनी है, जो एलिगेंट लग रही हैं. ड्रेस का फैब्रिक पूरे लुक को बहुत ग्रेसफुल और ड्रीमी बना रहा है.
पूजा हेगड़े ने बेबी पिंक रंग की फ्लोई मिडी ड्रेस पहनी है, जो एलिगेंट लग रही हैं. ड्रेस का फैब्रिक पूरे लुक को बहुत ग्रेसफुल और ड्रीमी बना रहा है.
2/7
ड्रेस के फ्रंट में स्ट्रैपलेस कॉर्सेट स्टाइल फिटिंग दी गई है और नेकलाइन पर व्हाइट डिटेलिंग की गई है.
ड्रेस के फ्रंट में स्ट्रैपलेस कॉर्सेट स्टाइल फिटिंग दी गई है और नेकलाइन पर व्हाइट डिटेलिंग की गई है.
Published at : 04 Jun 2026 08:57 PM (IST)
Tags :
Pooja Hegde Hai Jawani To Ishq Hona Hai

बॉलीवुड फोटो गैलरी

और देखें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement
Advertisement
ज्वॉइन वॉट्सऐप चैनल
ज्वॉइन टेलिग्राम चैनल
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

मनोरंजन
'इतना बड़ा बवाल क्यों?' IPL फिनाले के दिन वायरल वीडियो पर भड़कीं नुसरत भरूचा, दिया करारा जवाब
'इतना बड़ा बवाल क्यों?' IPL फिनाले के दिन वायरल वीडियो पर भड़कीं नुसरत भरूचा, दिया करारा जवाब
मनोरंजन
Peddi Box Office Collection Day 1 Live Updates: बॉक्स ऑफिस पर 'पेद्दी' का बवंडर, 8 बजे तक हुई 47 करोड़ के पार
लाइव: बॉक्स ऑफिस पर उठा 'पेद्दी' का बवंडर, 8 बजे तक हुई 47 करोड़ के पार
मनोरंजन
'संस्कारी' सेंसर बोर्ड चीफ पहलाज निहलानी के पांच बड़े विवाद: 'उड़ता पंजाब' में 89 कट्स लगाए, तो कई फिल्मों से इंटिमेट सीन काटा
'संस्कारी' सेंसर बोर्ड चीफ पहलाज निहलानी के पांच बड़े विवाद: 'उड़ता पंजाब' में 89 कट्स लगाए, तो कई फिल्मों से इंटिमेट सीन काटा
मनोरंजन
Pahlaj Nihalani Funeral: पहलाज निहलानी के अंतिम दर्शन करने पहुंचे गोविंदा, हुए भावुक, इन स्टार्स ने भी दी श्रद्धांजलि
पहलाज निहलानी के अंतिम दर्शन करने पहुंचे गोविंदा, हुए भावुक, इन स्टार्स ने भी दी श्रद्धांजलि
Advertisement

वीडियोज

TRP Ratings of TV: 'Vasudha' ने फिर मारी बाजी, इस हफ्ते भी नंबर 1 पर रहकर रचा इतिहास! #sbs
Bollywood News: सलमान की टीम के लीगल नोटिस पर 'काला हिरण' मेकर्स का पलटवार, विवाद ने पकड़ी रफ्तार (04.06.26)
स्कूल बंक से लेकर एक्सीडेंट तक, Triptii Dimri और Dharna Durga ने सुनाए बचपन के मजेदार 'कांड'
Madhuri Dixit ने बताया अपनी ग्लोइंग स्किन का राज, बोलीं- सिर्फ क्रीम नहीं, लाइफस्टाइल भी है जरूरी
Rukaiya Begum की पहचान से आगे बढ़ना चाहती हैं Lavina Tandon, बोलीं- दूसरे किरदारों को भी मिले प्यार

फोटो गैलरी

ट्रेडिंग ओपीनियन

डॉ. अरुणाभा घोष
डॉ. अरुणाभा घोष
भीषण गर्मी को कैसे मात दे भारत, कौन चुका रहा इसकी सबसे ज्यादा कीमत?
Opinion
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
डिलिमिटेशन बिल 2.0 लाने पर विचार कर रही सरकार, मॉनसून सेशन से पहले TMC-DMK की सहमति के लिए साधा संपर्क
डिलिमिटेशन बिल 2.0 पर विचार कर रही सरकार, मॉनसून सेशन से पहले TMC-DMK की सहमति के लिए साधा संपर्क
मध्य प्रदेश
MP Rajya Sabha Elections 2026: बीजेपी ने मध्य प्रदेश में तरुण चुग और रजनीश अग्रवाल को बनाया राज्यसभा चुनाव का उम्मीदवार
बीजेपी ने मध्य प्रदेश में तरुण चुग और रजनीश अग्रवाल को बनाया राज्यसभा चुनाव का उम्मीदवार
बॉलीवुड
Akshay Kumar ने मुंबई में बेचे अपने 2 आलीशान फ्लैट्स, हुआ डबल मुनाफा, 35 लाख तो सिर्फ स्टांप ड्यूटी दी
Akshay Kumar ने मुंबई में बेचे अपने 2 आलीशान फ्लैट्स, हुआ डबल मुनाफा
क्रिकेट
भारत-अफगानिस्तान टेस्ट से पहले WTC पॉइंट्स टेबल का हाल, जानें टीम इंडिया किस नंबर पर
भारत-अफगानिस्तान टेस्ट से पहले WTC पॉइंट्स टेबल का हाल, जानें टीम इंडिया किस नंबर पर
विश्व
पाकिस्तान की ईरान से गद्दारी, इशाक डार ने दी यूएस को सीक्रेट जानकारी? अब आया शहबाज सरकार का बयान
पाकिस्तान की ईरान से गद्दारी, इशाक डार ने दी यूएस को सीक्रेट जानकारी? अब आया शहबाज सरकार का बयान
इंडिया
Explained: 4 मई से 4 जून तक... फिरहाद ने साथ छोड़ा, जहांगीर का इस्तीफा और अभिषेक के पीछे ED! कैसे अर्श से फर्श पर आ गईं ममता बनर्जी?
फिरहाद ने साथ छोड़ा, जहांगीर का इस्तीफा और अभिषेक के पीछे ED! कैसे अर्श से फर्श पर आ गईं ममता?
एग्रीकल्चर
Maharashtra Farmer Loan Waiver Scheme : किसानों का 2 लाख तक का कर्ज माफ कर रही इस राज्य की सरकार, जानें अप्लाई करने का तरीका
किसानों का 2 लाख तक का कर्ज माफ कर रही इस राज्य की सरकार, जानें अप्लाई करने का तरीका
जनरल नॉलेज
Foreign Exchange Management Act: विदेशों से कितना लेन-देन करने पर माना जाता है फेमा का उल्लंघन, जानें ऐसे मामलों में कितनी मिलती है सजा?
विदेशों से कितना लेन-देन करने पर माना जाता है फेमा का उल्लंघन, जानें ऐसे मामलों में कितनी मिलती है सजा?
ENT LIVE
Madhuri Dixit के नए अवतार ने जीता दिल, 'Maa Behen' बनी मजेदार एंटरटेनर
Madhuri Dixit के नए अवतार ने जीता दिल, 'Maa Behen' बनी मजेदार एंटरटेनर
ENT LIVE
'Bandar' में Bobby Deol का नया अवतार, Anurag Kashyap की फिल्म ने छोड़ी गहरी छाप
'Bandar' में Bobby Deol का नया अवतार, Anurag Kashyap की फिल्म ने छोड़ी गहरी छाप
ENT LIVE
Ranveer Singh के समर्थन में आया फैसला, FWICE ने हटाई सभी पाबंदियां
Ranveer Singh के समर्थन में आया फैसला, FWICE ने हटाई सभी पाबंदियां
ENT LIVE
Titan की सफलता के पीछे की कहानी दिखाती है 'Made In India', दिल जीत रही है सीरीज
Titan की सफलता के पीछे की कहानी दिखाती है 'Made In India', दिल जीत रही है सीरीज
ENT LIVE
Kangana Ranaut की 'भारत भाग्य विधाता' ने खींचा ध्यान, 26/11 के अनसुने नायकों पर डाली रोशनी
Kangana Ranaut की 'भारत भाग्य विधाता' ने खींचा ध्यान, 26/11 के अनसुने नायकों पर डाली रोशनी
Embed widget