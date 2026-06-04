एक्सप्लोरर
बेबी पिंक मिडी ड्रेस बला की खूबसूरत लग रही हैं पूजा हेगड़े, हर लुक ने फैंस को बनाया दीवाना
Pooja Hegde Look: बेबी पिंक ड्रेस में पूजा हेगड़े ने नई तस्वीरें शेयर की हैं, जिसमें उनका लुक बेहद खूबसूरत और एलिगेंट नजर आ रहा है. साथ ही उनकी ये तस्वीरें सोशल मीडिया पर खूब पसंद किया जा रहा हैं.
बॉलीवुड और साउथ में अपने अभिनय से पहचान बनाने वाली एक्ट्रेस पूजा हेगड़े इन दिनों चर्चा में हैं. कल यानी 5 जून को उनकी नई फिल्म 'है जवानी तो इश्क होना है' सिनेमाघरों में रिलीज हो रही है, जिसमें उनके साथ वरुण धवन और मृणाल ठाकुर लीड रोल में हैं. इसी बीच पूजा ने अपने इंस्टाग्राम पर कई खूबसूरत तस्वीरें शेयर की हैं, जिसमें वो बेहद खूबसूरत लग रही हैं. अब उनकी ये तस्वीरें सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रही हैं.
1/7
2/7
Published at : 04 Jun 2026 08:57 PM (IST)
बॉलीवुड
7 Photos
बेबी पिंक मिडी ड्रेस बला की खूबसूरत लग रही हैं पूजा हेगड़े, हर लुक ने फैंस को बनाया दीवाना
बॉलीवुड
9 Photos
अनारकली सूट में प्रीति जिंटा ने दिखाईं कातिल अदाएं, पति संग दिए स्टनिंग पोज, बॉबी भी छाए
बॉलीवुड
7 Photos
खुले बाल और ब्लू साड़ी में माधुरी दीक्षित ने बढ़ाया तापमान, तस्वीरों से नजरें हटाना हुआ मुश्किल
बॉलीवुड
7 Photos
सुपरस्टार बहनों से लेकर सिनेमा में 5 जनरेशन तक, बॉलीवुड की इस फैमिली के नाम हैं ढेरों रिकॉर्ड्स
बॉलीवुड
10 Photos
कितनी पढ़ी लिखीं हैं सपना पब्बी? अनिल कपूर के शो से शुरू हुआ सफर, अब 'बंदर' में मचाएंगी धमाल
बॉलीवुड
10 Photos
सोने की कटलरी और शाही ठाठ-बाठ, सतीश सनपाल के 100 करोड़ के लग्जरी घर की इनसाइड तस्वीरें देखें
बॉलीवुड
8 Photos
'पति पत्नी और वो दो' की सक्सेस पार्टी में चमकीं सारा अली खान, आयुष्मान खुराना ने भी लूट ली महफिल, देखें फोटोज
बॉलीवुड
7 Photos
आईपीएल जीतने के बाद अनुष्का शर्मा संग प्रेमानंद महाराज की शरण में पहुंचे विराट कोहली, एयरपोर्ट से आईं एक्सक्लूसिव तस्वीरें
और देखें
Advertisement
Advertisement
Advertisement
टॉप हेडलाइंस
मनोरंजन
'इतना बड़ा बवाल क्यों?' IPL फिनाले के दिन वायरल वीडियो पर भड़कीं नुसरत भरूचा, दिया करारा जवाब
मनोरंजन
लाइव: बॉक्स ऑफिस पर उठा 'पेद्दी' का बवंडर, 8 बजे तक हुई 47 करोड़ के पार
मनोरंजन
'संस्कारी' सेंसर बोर्ड चीफ पहलाज निहलानी के पांच बड़े विवाद: 'उड़ता पंजाब' में 89 कट्स लगाए, तो कई फिल्मों से इंटिमेट सीन काटा
मनोरंजन
पहलाज निहलानी के अंतिम दर्शन करने पहुंचे गोविंदा, हुए भावुक, इन स्टार्स ने भी दी श्रद्धांजलि
Advertisement
बॉलीवुड
7 Photos
बेबी पिंक मिडी ड्रेस बला की खूबसूरत लग रही हैं पूजा हेगड़े, हर लुक ने फैंस को बनाया दीवाना
बॉलीवुड
9 Photos
अनारकली सूट में प्रीति जिंटा ने दिखाईं कातिल अदाएं, पति संग दिए स्टनिंग पोज, बॉबी भी छाए
डॉ. अरुणाभा घोष
Opinion