श्रीलंका में अटका धनश्री वर्मा का दिल, तस्वीरें शेयर कर बताई पड़ोसी देश जाने की असल वजह
Dhanashree Verma Sri Lanka Trip: धनश्री इन दिनों श्रीलंका में एंजॉय कर रही हैं. एक्ट्रेस ने सोशल मीडिया पर ट्रिप की झलकियां शेयर की हैं और श्रीलंका जाने की असल वजह भी बताई है.
धनश्री वर्मा ने अपना श्रीलंका का ट्रिप काफी एंजॉय किया. इसकी जानकारी उन्होंने अपने इंस्टाग्राम हैंडल पर पोस्ट शेयर कर दी है. ट्रिप के दौरान उनकी खूबसूरत तस्वीरों को बहुत पसंद किया जा रहा है.
Published at : 09 Dec 2025 10:23 PM (IST)
Tags :Dhanashree Verma Rise And Fall
श्रीलंका में अटका धनश्री वर्मा का दिल, तस्वीरें शेयर कर बताई पड़ोसी देश जाने की असल वजह
बेज को-ऑर्ड सेट में शनाया कपूर का सिजलिंग अंदाज, तस्वीरें देख फैंस बोले- ‘डीवा क्वीन’
ISPL इवेंट में पहुंचीं दिग्गज हस्तियां, सलमान खान से ऋतिक रोशन तक का दिखा डैशिंग लुक
न्यू ईयर पार्टी में दिखना है गॉर्जियस तो जाह्ववी कपूर से लें आईडिया, हर कोई करेगा तारीफ
