UPSC NDA-NA 2 परीक्षा की तारीख घोषित, 13 सितंबर को दो शिफ्ट में होगा एग्जाम

यूपीएससी ने एनडीए और एनए 2 परीक्षा 2026 की तारीख की घोषणा कर दी है. आयोग की ओर से जारी परीक्षा कार्यक्रम के अनुसार नेशनल डिफेंस एकेडमी और नेवल एकेडमी परीक्षा 2 का आयोजन 13 सितंबर 2026 को देशभर के अलग-अलग परीक्षा केंद्रों पर किया जाएगा. परीक्षा ऑफलाइन पेन-पेपर मोड में होगी और उसे दो शिफ्ट में आयोजित किया जाएगा. परीक्षा के लिए आवेदन प्रक्रिया 20 मई से एक 11 जून 2026 तक चली थी. अब आवेदन कर चुके उम्मीदवार जारी कार्यक्रम के अनुसार अपनी तैयारी कर सकते हैं.

दो शिफ्ट में होगी परीक्षा

यूपीएससी एनडीए एनए 2 परीक्षा 13 सितंबर को दो पारियों में आयोजित की जाएगी. पहली शिफ्ट में मैथमेटिक्स का पेपर सुबह 10 बजे से दोपहर 12:30 बजे तक होगा. उसके बाद दूसरी शिफ्ट में जनरल एबिलिटी टेस्ट दोपहर 2 बजे से शाम 4 बजे तक आयोजित किया जाएगा. लिखित परीक्षा कुल 900 अंकों की होगी, इसमें मैथमेटिक्स का पेपर 300 अंकों का और जीएटी 600 अंकों का होगा.

394 पदों के लिए होगी परीक्षा

एनडीए और एनए परीक्षा 2, 2026 के जरिए कुल 394 पद भरे जाएंगे. इनमें 370 पद पुरुष उम्मीदवारों और 24 पद महिलाओं के लिए निर्धारित है. आवेदन प्रक्रिया पूरी कर चुके उम्मीदवार परीक्षा की तैयारी पर ध्यान दे सकते हैं. परीक्षा देश भर में निर्धारित परीक्षा के केंद्रों पर आयोजित की जाएगी. वहीं एनडीए और एनए परीक्षा में गलत उत्तर देने पर उम्मीदवारों के अंक काटे जाएंगे. प्रत्येक गलत उत्तर के लिए उस प्रश्न के निर्धारित अंकों का एक तिहाई अंक कम किया जाएगा. वहीं जिस प्रश्न का उत्तर नहीं दिया गया है, उसके लिए कोई अंक नहीं काटा जाएगा. इसलिए उम्मीदवारों को परीक्षा के दौरान सवालों का जवाब देते समय नेगेटिव मार्किंग का ध्यान रखना होगा.

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परीक्षा से पहले इस दिन जारी होगा एडमिट कार्ड

यूपीएससी की ओर से एनडीए-एनए 2 परीक्षा के लिए एडमिट कार्ड जारी किया जाएगा. पात्र उम्मीदवारों को परीक्षा की तारीख से पहले वाले सप्ताह के अंतिम कार्य दिवस पर एडमिट कार्ड जारी किए जाने की जानकारी है. उम्मीदवारों को अपना ई-एडमिट कार्ड आयोग की वेबसाइट से डाउनलोड करना होगा. एडमिट कार्ड डाक या ईमेल के जरिए नहीं भेजा जाएगा. आयोग ने उम्मीदवारों को आवेदन के दौरान वैध और एक्टिव ईमेल आईडी रखने की भी सलाह दी है, क्योंकि जरूरी सूचनाएं इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से भेजी जा सकती है.

परीक्षा के बाद आपत्ति दर्ज करने का मौका

परीक्षा समाप्त होने के बाद उम्मीदवारों को प्रश्न पत्र और प्रोविजनल आंसर की से संबंधित आपत्तियां या प्रतिनिधित्व दर्ज करने का अवसर भी मिलेगा. इसके लिए परीक्षा की तारीख से तीसरे दिन से सातवें दिन शाम 6 बजे तक 5 दिनों के अवधि तय की गई है. उम्मीदवारों को अपनी आपत्तियां यूपीएससी की ऑनलाइन व्यवस्था के जरिए दर्ज करनी होगी. इसके लिए आयोग के पोर्टल पर एग्जामिनेशन सेक्शन पर जाकर रिप्रेजेंटेशन ऑन क्वेश्चन पेपर एंड प्रोविजनल आंसर की सेक्शन का इस्तेमाल करना होगा.

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