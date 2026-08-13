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हिंदी न्यूज़स्पोर्ट्सक्रिकेटमिचेल स्टार्क ने बनाया 'वर्ल्ड रिकॉर्ड', बांग्लादेश के खिलाफ रचा इतिहास

मिचेल स्टार्क ने बनाया 'वर्ल्ड रिकॉर्ड', बांग्लादेश के खिलाफ रचा इतिहास

Australia vs Bangladesh Test: ऑस्ट्रेलिया के दिग्गज तेज गेंदबाज मिचेल स्टार्क ने टेस्ट क्रिकेट में एक और बड़ा मुकाम हासिल कर लिया है. उन्होंने बांग्लादेश के खिलाफ पहले टेस्ट में ये रिकॉर्ड बनाया है.

Written By : संजना कुमारी |  Updated at : 13 Aug 2026 03:07 PM (IST)
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ऑस्ट्रेलिया के दिग्गज तेज गेंदबाज मिचेल स्टार्क ने टेस्ट क्रिकेट में एक और बड़ा मुकाम हासिल कर लिया है. बांग्लादेश के खिलाफ डार्विन में खेले जा रहे पहले टेस्ट में शादमान इस्लाम को आउट करते ही स्टार्क ने इतिहास रच दिया. वह टेस्ट क्रिकेट में सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले बाएं हाथ के गेंदबाज बन गए हैं. बांग्लादेश की पहली पारी के 9वें ओवर में स्टार्क ने शादमान इस्लाम को अपना शिकार बनाया. नाथन लायन ने उनका कैच पकड़ा और इस विकेट के साथ स्टार्क के टेस्ट विकेटों की संख्या 434 पहुंच गई. मैच से पहले स्टार्क और श्रीलंका के महान स्पिनर रंगना हेराथ 433-433 विकेट के साथ बराबरी पर थे. शादमान का विकेट लेते ही स्टार्क ने हेराथ को पीछे छोड़ दिया और बाएं हाथ के गेंदबाजों में सबसे ज्यादा टेस्ट विकेट लेने का रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया.

कपिल देव की भी कर ली बराबरी

स्टार्क के लिए यह उपलब्धि इसलिए भी खास है क्योंकि 434वां विकेट लेते ही उन्होंने भारत के महान ऑलराउंडर और पूर्व कप्तान कपिल देव की भी बराबरी कर ली. कपिल देव ने 131 टेस्ट मैचों में 434 विकेट हासिल किए थे, जबकि स्टार्क ने यह आंकड़ा महज 106 टेस्ट में छू लिया. अब दोनों टेस्ट क्रिकेट में सर्वाधिक विकेट लेने वाले गेंदबाजों की ऑल टाइम लिस्ट में संयुक्त रूप से 11वें स्थान पर हैं.

टेस्ट में सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले बाएं हाथ के गेंदबाज

मिचेल स्टार्क - 434 विकेट
रंगना हेराथ - 433 विकेट
वसीम अकरम - 414 विकेट
डेनियल वेटोरी - 362 विकेट
चामिंडा वास - 355 विकेट
रवींद्र जडेजा - 348 विकेट

अब डेल स्टेन का रिकॉर्ड निशाने पर

स्टार्क की नजर अब टेस्ट क्रिकेट के ऑल टाइम टॉप-10 गेंदबाजों में जगह बनाने पर होगी. दक्षिण अफ्रीका के महान तेज गेंदबाज डेल स्टेन 439 विकेट के साथ इस सूची में 10वें स्थान पर हैं. स्टार्क के खाते में फिलहाल 434 विकेट हैं. यानी स्टेन को पीछे छोड़कर टॉप-10 में पहुंचने के लिए उन्हें सिर्फ 6 और विकेट चाहिए. अगर बांग्लादेश के खिलाफ मौजूदा टेस्ट में स्टार्क इसी तरह विकेट निकालते रहे, तो वह यह उपलब्धि भी हासिल कर सकते हैं.

बड़े मंच के खिलाड़ी हैं स्टार्क

मिचेल स्टार्क ने अक्टूबर 2010 में इंटरनेशनल क्रिकेट में कदम रखा था. अपनी तेज रफ्तार, स्विंग और घातक यॉर्कर के दम पर उन्होंने खुद को अपनी पीढ़ी के सबसे खतरनाक तेज गेंदबाजों में स्थापित किया. बड़े टूर्नामेंट में भी स्टार्क का प्रदर्शन ऑस्ट्रेलिया के लिए बेहद महत्वपूर्ण रहा है. वह 2015 और 2023 में वनडे वर्ल्ड कप जीतने वाली ऑस्ट्रेलियाई टीम का हिस्सा रहे. 2015 के विश्व कप में उनके शानदार प्रदर्शन के लिए उन्हें प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट भी चुना गया था. स्टार्क उन चुनिंदा खिलाड़ियों में शामिल हैं, जिन्होंने वनडे वर्ल्ड कप, टी20 वर्ल्ड कप और वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का खिताब जीता है.

यह भी पढ़ें- गॉल टेस्ट में बनेंगे 700 रन? श्रीलंकाई कप्तान ने पिच को लेकर खोला बड़ा राज

वनडे में भी शानदार रिकॉर्ड

टेस्ट क्रिकेट के अलावा वनडे में भी स्टार्क का रिकॉर्ड शानदार है. उन्होंने 130 वनडे इंटरनेशनल मैचों में 23.58 की औसत से 247 विकेट लिए हैं. सितंबर 2025 में उन्होंने टी20 इंटरनेशनल क्रिकेट से संन्यास ले लिया था. अब 434 टेस्ट विकेट के साथ स्टार्क के सामने अगला लक्ष्य डेल स्टेन के 439 विकेट का आंकड़ा है. सिर्फ 6 विकेट और हासिल करते ही वह टेस्ट क्रिकेट के सर्वाधिक विकेट लेने वाले गेंदबाजों की टॉप-10 सूची में शामिल हो जाएंगे.

यह भी पढ़ें- भारत-अफगानिस्तान सीरीज का बदलेगा शेड्यूल, तारीखों में होगा बदलाव!

About the author संजना कुमारी

संजना कुमारी ने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत एबीपी नेटवर्क से की. उन्होंने हेमवती नंदन बहुगुणा गढ़वाल विश्वविद्यालय से पत्रकारिता एवं जनसंचार की पढ़ाई पूरी की है. खेल और चुनावी राजनीति से जुड़ी खबरों में उनकी विशेष रुचि है. वे समसामयिक मुद्दों पर तथ्यपरक और विश्वसनीय रिपोर्टिंग को प्राथमिकता देती हैं. डिजिटल पत्रकारिता के साथ-साथ कंटेंट क्रिएशन में भी उनकी गहरी दिलचस्पी है. ट्रैवलिंग और वीडियो ब्लॉगिंग उनका पसंदीदा शौक है. नई जगहों, लोगों और अनुभवों को जानना और उन्हें कहानियों के रूप में प्रस्तुत करना उन्हें पसंद है.
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Published at : 13 Aug 2026 03:07 PM (IST)
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