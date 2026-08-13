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हिंदी न्यूज़मनोरंजनबॉलीवुडBatwara 1947 First Review Out: आ गया सनी देओल की फिल्म का फर्स्ट रिव्यू, दिल को छू लेने वाली है 'बंटवारा 1947'

Batwara 1947 First Review Out: आ गया सनी देओल की फिल्म का फर्स्ट रिव्यू, दिल को छू लेने वाली है 'बंटवारा 1947'

Batwara 1947 First Review Out: 'बंटवारा 1947' की रिलीज में बस चंद घंटे बचे हैं. उससे पहले इसका फर्स्ट रिव्यू आ गया है. यहां आप जान सकते हैं कि ये फिल्म कैसी है?

Written By : निशा शर्मा |  Updated at : 13 Aug 2026 02:01 PM (IST)
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सनी देओल एक बार फिर बॉक्स ऑफिस पर गर्दा उड़ाने की तैयारी कर रहे हैं. एक्टर की मच अवेटेड फिल्म 'बंटवारा 1947' इस 14 अगस्त को सिनेमाघरों में रिलीज हो रही है. फिल्म के सिनेमाघरों में दस्तक देने से पहले इसका फर्स्ट रिव्यू भी आ गया है. जानते हैं सनी देओल की 'बंटवारा 1947' कैसी फिल्म है.

'बंटवारा 1947' का फर्स्ट रिव्यू आउट
बता दें कि 'बंटवारा 1947' की रिलीज से पहले फिल्ममेकर रमेश तौरानी ने प्रोड्यूसर आमिर खान और एक्टर अली फ़ज़ल के साथ इसकी स्क्रीनिंग देखी थी. उन्होने अब इसका फर्स्ट रिव्यू शेयर किया है. रमेश तौरानी ने 'बंटवारा 1947' की काफी तारीफ की है और इसे दिल को छू लेने वाली फिल्म बताया है और कहा कि इसे "फ़र्स्ट डे, फ़र्स्ट शो" में ज़रूर देखा जाना चाहिए.

रमेश ने अपने इंस्टाग्राम पर आमिर खान और अली के साथ थिएटर से एक तस्वीर शेयर करते हुए  लिखा, "बंटवारा 1947' एक बहुत ही संसेटिव, दिल को छू लेने वाली और इंसानियत की असलियत दिखाने वाली फिल्म है, जिसे 'फर्स्ट डे, फर्स्ट शो' में जरूर देखा जाना चाहिए. ये फिल्म इंसानी जज्बे की मजबूती और हमदर्दी की अहमियत की एक जबरदस्त याद दिलाती है, खासकर हमारे इतिहास के सबसे मुश्किल दौर में."

 

 
 
 
 
 
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स्टार कास्ट की परफॉर्मेंस शानदार
उन्होंने फिल्म की स्टार कास्ट की परफॉर्मेंस की भी काफी तारीफ की और  लिखा, “सनी देओल ने ज़बरदस्त और गहरा असर छोड़ने वाली एक्टिंग की है. और प्रीति जिंटा को बड़े पर्दे पर उनका सबसे बेहतरीन काम करते देखना बहुत शानदार है. शबाना आजमी, अली फजल और करण देओल सभी ने अपने-अपने किरदारों में कमाल का काम किया है और फिल्म में डेप्थ, इंटेंसिटी और असलियत का रंग भरा है. विलेन के रोल में अभिमन्यु सिंह जबरदस्त रहे हैं. उन्होंने एक ऐसा किरदार बनाया है जो दिलचस्प भी है और अंदर तक झकझोर देने वाला भी."

राजकुमार संतोषी ने बनाई कमाल की फिल्म
फिल्ममेकर ने राजकुमार संतोषी के निर्देशन की भी तारीफ की और लिखा, “राजकुमार संतोषी  को एक बार फिर ऐसी कहानी कहने के लिए बधाई, जो दर्शकों के दिलों को छू जाती है. अपनी फिल्मों में इंसानियत, भावना और दिल को छू लेने वाले एलिमेंट्स लाने की उनकी काबिलियत वाकई खास है.” उन्होंने आगे लिखा, "एक मजबूत संदेश वाली, खूबसूरती से बनी फिल्म 'बंटवारा 1947' जरूर देखी जानी चाहिए.”

ये भी पढ़ें:-Wednesday Box Office: बुधवार को फिर 'स्पाइडर मैन' ने मारी बाजी, 'ओह माय डॉग' ने तोड़ा दम, जानें- 'धमाल 4' का कलेक्शन

 'बंटवारा 1947' के बारे में
राजकुमार संतोषी की डायरेक्ट की गई इस  फिलम में सनी देओल प्रीति जिंटा और शबाना आजमी के अलावा अली फजल, करण देओल.  अभिमन्यु सिंह, खुशी हजारे और कनिका कपूर भी शामिल हैं.आमिर खान प्रोडक्शंस द्वारा प्रोड्सूय ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर इमरान हाशमी की 'आवारापन 2' से टकराएगी.

ये भी पढ़ें:-Awarapan 2 Box Office Day 1: सनी देओल की फिल्म से 300% ज्यादा कमाई करेगी 'आवारापन 2', बॉक्स ऑफिस पर इमरान हाशमी का गदर!

 

Published at : 13 Aug 2026 01:25 PM (IST)
Tags :
Sunny Deol Batwara 1947 Preity Zinta Ramesh Turani
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