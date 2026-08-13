Explainerमौसमराशिफलफोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़मनोरंजनबॉलीवुड'मां-बहन पर नहीं जाएंगे...', 'धुरंधर 2' में गालियों वाले सीन्स पर सुविंदर विक्की का बड़ा खुलासा

'मां-बहन पर नहीं जाएंगे...', 'धुरंधर 2' में गालियों वाले सीन्स पर सुविंदर विक्की का बड़ा खुलासा

'धुरंधर: द रिवेंज' के कुछ डायलॉग्स सोशल मीडिया पर काफी चर्चा में रहे. अब एक्टर सुविंदर विक्की ने बताया है कि फिल्म में गालियों को लेकर निर्देशक आदित्य धर ने पहले से कुछ सीमाएं तय कर दी थीं.

Written By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क |  Edited By: Diksha Sharma |  Updated at : 13 Aug 2026 04:13 PM (IST)
Preferred Sources

वेब सीरीज 'कोहरा' में पुलिस ऑफिसर बलबीर सिंह का किरदार निभाकर लोगों का दिल जीतने वाले एक्टर सुविंदर विक्की इन दिनों ब्लॉकबस्टर फिल्म 'धुरंधर: द रिवेंज' की सक्सेस को एंजॉय कर रहे हैं. फिल्म में उनके कुछ डायलॉग्स और गाली वाले सीन काफी चर्चा में रहे. अब एक्टर ने इन सीन्स को लेकर खुलकर बात की है.

ये सब स्क्रिप्ट में पहले से लिखा हुआ था...
हाल ही में हिंदुस्तान टाइम्स को दिए इंटरव्यू में सुविंदर विक्की ने बताया कि फिल्म में दिखाए गए गाली-गलौज वाले सीन पूरी तरह से स्क्रिप्ट का हिस्सा थे. उन्होंने इन सीन्स का क्रेडिट निर्देशक आदित्य धर और फिल्म के राइटर्स को दिया. सुविंदर ने कहा, 'मैं खुद को खुशकिस्मत मानता हूं कि मुझे इतने अच्छे निर्देशक के साथ काम करने का मौका मिला. इस सीन का क्रेडिट आदित्य धर और मेरी मेहनत को जाता है. साथ ही, गालियों का क्रेडिट हमारे स्क्रिप्ट राइटर को भी जाएगा, क्योंकि मैंने खुद से कोई गाली नहीं बनाई. ये सब स्क्रिप्ट में पहले से लिखा हुआ था.' 

मां-बहन पर नहीं जाएंगे...', 'धुरंधर 2' में गालियों वाले सीन्स पर सुविंदर विक्की का बड़ा खुलासा

आदित्य धर ने खींची मर्यादा की रेखा...
सुविंदर विक्की ने ये भी बताया कि शूटिंग के दौरान उन्होंने कुछ डायलॉग्स में बदलाव करने की कोशिश की थी, लेकिन आदित्य धर ने उन्हें ऐसा करने से मना कर दिया था. सुविंदर ने कहा, 'आदित्य ने मुझसे साफ कहा था कि हम गालियों में मां-बहन को शामिल नहीं करेंगे. फिल्मों के जरिए लोगों की भावनाओं को ठेस न पहुंचे, ये भी हमारी जिम्मेदारी है.'

ये भी पढ़ें:-Awarapan 2 Box Office Day 1: सनी देओल की फिल्म से 300% ज्यादा कमाई करेगी 'आवारापन 2', बॉक्स ऑफिस पर इमरान हाशमी का गदर!

सुविंदर विक्की ने कहा- कैमरे के सामने खुलकर करो
सुविंदर ने मजाक में ये भी बताया कि उन्होंने आदित्य से कहा था कि वो बीप की जगह एक मूक (म्यूट) किरदार ही निभा लेते क्योंकि उन्हें बहुत गालियां देनी पड़ रही थीं. हालांकि, आदित्य ने पूरा भरोसा जताया कि सेंसर बोर्ड या एडिटिंग टेबल पर कोई कट नहीं लगेगा. वहीं, बॉलीवुड एक्टर अर्जुन रामपाल के साथ अपने अनुभव को शेयर करते हुए सुविंदर ने बताया कि दोनों पहले भी साथ काम कर चुके हैं. जब उन्होंने अर्जुन को अपने डायलॉग्स के बारे में बताया तो एक्टर ने मजाक में कहा था, 'यह जिंदगी का हिस्सा है, कैमरे के सामने खुलकर करो.' 

मां-बहन पर नहीं जाएंगे...', 'धुरंधर 2' में गालियों वाले सीन्स पर सुविंदर विक्की का बड़ा खुलासा

'धुरंधर 2' ने बॉक्स ऑफिस पर मचाया धमाल
आदित्य धर के निर्देशन में बनी ये स्पाई-थ्रिलर फिल्म 19 मार्च 2026 को सिनेमाघरों में रिलीज हुई थी. इसमें रणवीर सिंह, अर्जुन रामपाल, संजय दत्त, आर माधवन, सारा अर्जुन, राकेश बेदी, गौरव गेरा और दानिश पंडोर जैसे कलाकार नजर आए थे. बॉलीवुड हंगामा के अनुसार, 'धुरंधर 2' ने बॉक्स ऑफिस पर 1,813 करोड़ रुपये का कारोबार किया था. इस फिल्म को आप जियो हॉटस्टार पर देख सकते हैं.

'धुरंधर' का सीक्वल है 'धुरंधर 2'
बता दें कि 'धुरंधर: द रिवेंज' साल 2025 में आई ब्लॉकबस्टर फिल्म 'धुरंधर' का सीक्वल है. ये फिल्म भी जियो हॉटस्टार पर उपलब्ध है.  बॉलीवुड हंगामा के अनुसार, इस फिल्म में दुनिया भर में 1,428 करोड़ रुपये कमाए थे. इसमें रणवीर सिंह, अक्षय खन्ना, अर्जुन रामपाल, आर माधवन, संजय दत्त, सारा अर्जुन, राकेश बेदी, गौरव गेरा और दानिश पंडोर जैसे एक्टर्स नजर आए थे. 

ये भी पढ़ें:-Awarapan 2 vs Batwara 1947: सनी की फिल्म पर इमरान हाशमी की मूवी ने बढ़ाई बढ़त, एडवांस बुकिंग में 121% से चल रही आगे

और पढ़ें
Published at : 13 Aug 2026 04:13 PM (IST)
Tags :
Suvinder Vicky Dhurandhar 2
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

बॉलीवुड
'मां-बहन पर नहीं जाएंगे...', 'धुरंधर 2' में गालियों वाले सीन्स पर सुविंदर विक्की का बड़ा खुलासा
'मां-बहन पर नहीं जाएंगे...', 'धुरंधर 2' में गालियों वाले सीन्स पर सुविंदर विक्की का बड़ा खुलासा
बॉलीवुड
'मेरे अंडरआर्म्स सूंघते हैं और...', पति की इस हरकत से परेशान हैं बॉलीवुड एक्ट्रेस!
'मेरे अंडरआर्म्स सूंघते हैं और...', पति की इस हरकत से परेशान हैं बॉलीवुड एक्ट्रेस!
बॉलीवुड
Box Office Collection: मराठी की ये हॉरर कॉमेडी फिल्म बनी 2026 की आठवीं हाईएस्ट ग्रॉसर, अब बनाने जा रही एक और रिकॉर्ड
मराठी की ये हॉरर कॉमेडी फिल्म बनी 2026 की आठवीं हाईएस्ट ग्रॉसर, अब बनाने जा रही एक और रिकॉर्ड
बॉलीवुड
Batwara 1947 First Review Out: आ गया सनी देओल की फिल्म का फर्स्ट रिव्यू, दिल को छू लेने वाली है 'बंटवारा 1947'
आ गया सनी देओल की फिल्म का फर्स्ट रिव्यू, , दिल को छू लेने वाली है 'बंटवारा 1947'
Advertisement

वीडियोज

Batwara 1947 vs Awarapan 2: Screens की लड़ाई में कौन मारेगा बाजी?
अतीक अहमद के बेटे की डरावनी पिक्चर !
Chitra Tripathi: ट्रंप 'कंटेनर' के अंदर क्या ईरान का डर ? | Janhit
Bigg Boss 20: Salman Khan ने खोला ‘Tathas-Two’ का राज, Contestants को मिलेंगी 2 Lives
Mirzapur: The Movie Trailer में Pankaj Tripathi, Ali Fazal और Divyenndu की वापसी, बड़े पर्दे पर मचेगा बवाल Title: English Headline
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
'फेक न्यूज से बुरा फेक इंटेलिजेंस', ट्रंप के हॉर्मुज कंट्रोल वाले बयान पर ईरान का कटाक्ष
'फेक न्यूज से बुरा फेक इंटेलिजेंस', ट्रंप के हॉर्मुज कंट्रोल वाले बयान पर ईरान का कटाक्ष
बिहार
भरत तिवारी के परिवार को मिलेगी सरकारी नौकरी, CM सम्राट का बड़ा फैसला
भरत तिवारी के परिवार को मिलेगी सरकारी नौकरी, CM सम्राट का बड़ा फैसला
बॉलीवुड
Awarapan 2 Advance Booking: 'आवारापन 2' ने एडवांस बुकिंग में अक्षय कुमार की फिल्मों के उड़ाए परखच्चे, साल की टॉप 5 प्री सेल में की एंट्री
'आवारापन 2' का एडवांस बुकिंग में कहर, तोड़ा अक्षय की फिल्म का रिकॉर्ड
क्रिकेट
मिचेल स्टार्क ने बनाया 'वर्ल्ड रिकॉर्ड', बांग्लादेश के खिलाफ रचा इतिहास
मिचेल स्टार्क ने बनाया 'वर्ल्ड रिकॉर्ड', बांग्लादेश के खिलाफ रचा इतिहास
इंडिया
'पहली बार सरकार को इतना डरा-सहमा...', कांग्रेस की प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोले गौरव गोगोई
'पहली बार सरकार को इतना डरा-सहमा...', कांग्रेस की प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोले गौरव गोगोई
ट्रेंडिंग
Girls Fight Viral Video : 15 सेकंड में 14 थप्पड़, बॉयफ्रेंड को लेकर आपस में लड़ीं पापा की परियां
15 सेकंड में 14 थप्पड़, बॉयफ्रेंड को लेकर आपस में लड़ीं पापा की परियां
शिक्षा
UPSC NDA-NA 2 परीक्षा की तारीख घोषित, 13 सितंबर को दो शिफ्ट में होगा एग्जाम
UPSC NDA-NA 2 परीक्षा की तारीख घोषित, 13 सितंबर को दो शिफ्ट में होगा एग्जाम
ऑटो
SUV भी चाहिए और बचत भी? ये 5 CNG मॉडल देखें
SUV भी चाहिए और बचत भी? ये 5 CNG मॉडल देखें
ABP NEWS
एक घर देखने गया था, और पहुँच गया अस्पताल!
एक घर देखने गया था, और पहुँच गया अस्पताल!
ABP NEWS
डल झील पर तिरंगा लहराया, बीजेपी कार्यकर्ताओं ने शानदार रैली निकाली।
डल झील पर तिरंगा लहराया, बीजेपी कार्यकर्ताओं ने शानदार रैली निकाली।
ABP NEWS
एम्बुलेंस को ट्रैफ़िक में रास्ता खोजने में मुश्किल हो रही है।
एम्बुलेंस को ट्रैफ़िक में रास्ता खोजने में मुश्किल हो रही है।
ABP NEWS
पंजाब सरकार पंजाब के बुजुर्गों को मुफ्त तीर्थयात्रा की सुविधा दे रही है।
पंजाब सरकार पंजाब के बुजुर्गों को मुफ्त तीर्थयात्रा की सुविधा दे रही है।
ABP NEWS
पटियाला में प्रॉपर्टी देखने गए जोड़े पर पिटबुल ने हमला किया!
पटियाला में प्रॉपर्टी देखने गए जोड़े पर पिटबुल ने हमला किया!
Embed widget