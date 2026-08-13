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हिंदी न्यूज़राज्यबिहारभरत तिवारी के परिवार को मिलेगी सरकारी नौकरी, CM सम्राट का बड़ा फैसला

भरत तिवारी के परिवार को मिलेगी सरकारी नौकरी, CM सम्राट का बड़ा फैसला

Bharat Bhushan Tiwari Encounter: नौकरी के साथ आर्थिक सहायता की भी बात सम्राट चौधरी ने कही है. यह सब कुछ न्यायिक जांच की अंतरिम रिपोर्ट के आधार पर होगा.

Written By : अजीत कुमार, पटना |  Updated at : 13 Aug 2026 03:53 PM (IST)
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भोजपुर के भरत भूषण तिवारी (Bharat Bhushan Tiwari) एनकाउंटर मामले में सीएम सम्राट चौधरी (CM Samrat Choudhary) ने बड़ा ऐलान किया है. गुरुवार (13 अगस्त) को सम्राट चौधरी ने अपने एक्स हैंडल से पोस्ट करते हुए जानकारी दी है. कहा है कि परिवार के एक सदस्य को नौकरी दी जाएगी और सरकार आर्थिक मदद भी करेगी.

सम्राट चौधरी ने एक्स पोस्ट में क्या लिखा है?

अपने एक्स (पहले ट्विटर) पोस्ट में सम्राट चौधरी ने लिखा है, "न्यायिक जांच की अंतरिम रिपोर्ट के आधार पर बिहार सरकार द्वारा दिवंगत भरत तिवारी के परिवार को आर्थिक सहायता एवं एक परिजन को सरकारी नौकरी प्रदान की जाएगी."

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जुलाई में सीएम सम्राट से मिला था परिवार

जानकारी हो कि बांकीपुर विधानसभा उपचुनाव से पहले भरत तिवारी के परिवार के सदस्यों ने पटना में मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी से मुलाकात की थी. 24 जुलाई को परिवार से हुई मुलाकात के बाद खुद सम्राट चौधरी ने एक्स पर तस्वीर पोस्ट की थी और कहा था कि भरत तिवारी के परिवार को न्याय जरूर मिलेगा. 

रिटायर्ड जज कर रहे एनकाउंटर मामले की जांच

जानकारी हो कि घटना (एनकाउंटर) के बाद जब काफी बवाल हुआ तो सम्राट चौधरी ही ने ही अपने एक्स हैंडल से यह जानकारी दी थी कि मामले की न्यायिक जांच कराई जाएगी. पटना हाईकोर्ट के रिटायर्ड जज ने इस मामले की जांच भी शुरू कर दी है. कई लोगों के बयान दर्ज किए जा चुके हैं.

केस में हुई है एक आरोपी जवान की गिरफ्तारी

बता दें कि इस एनकाउंटर के मामले में गोली चलाने वाले एसटीएफ के जवान अक्षय कुमार को गिरफ्तार किया जा चुका है. इस केस में यह पहली गिरफ्तारी थी. जगदीशपुर के एसडीएम को भी हटाया जा चुका है. आगे की जांच और उस क्रम में कार्रवाई भी हो रही है. 

यह भी पढ़ें- मल्लिकार्जुन खरगे के शुद्धिकरण वाले बयान पर चिराग पासवान, 'अगर उन्होंने…'

About the author अजीत कुमार, पटना

सक्रिय पत्रकारिता में अजीत कुमार लगभग 10 वर्षों से कार्यरत हैं. वर्ष 2016 में दैनिक जागरण समाचार-पत्र से इन्होंने ट्रेनी सब-एडिटर के रूप में अपनी पारी की शुरुआत पटना से की. देश के कई बड़े मीडिया संस्थानों में इन्होंने अपनी सेवाएं दी हैं, जिनमें दैनिक जागरण, ईटीवी भारत, दैनिक भास्कर आदि शामिल हैं.

वर्तमान में इनका कार्यक्षेत्र बिहार है और ये एबीपी लाइव में 'चीफ कॉपी एडिटर' के पद पर कार्यरत हैं. एबीपी डिजिटल के बिहार सेक्शन को लीड करते हैं. बिहार की खबरों पर इनकी पैनी नजर रहती है चाहे वह राजनीतिक घटनाक्रम से जुड़ी हुई खबरें हों या फिर अपराध या अन्य सामाजिक सरोकार की. खबरों को एंगल देने में और हेडिंग बनाने में महारथ हासिल है.

सही समय पर निष्पक्ष रूप से कई समाचार इनके प्रकाशित हो चुके हैं, जिनमें कई एक्सक्लूसिव स्टोरीज भी शामिल हैं. पत्रकारिता में इन्होंने स्नातक के साथ परास्नातक तक की पढ़ाई की है. इनसे ajeetk@abpnetwork.com पर संपर्क किया जा सकता है.
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Published at : 13 Aug 2026 03:24 PM (IST)
Tags :
Samrat Choudhary BIHAR NEWS Bharat Tiwari Bharat Bhushan Tiwari
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