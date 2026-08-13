भरत तिवारी के परिवार को मिलेगी सरकारी नौकरी, CM सम्राट का बड़ा फैसला
Bharat Bhushan Tiwari Encounter: नौकरी के साथ आर्थिक सहायता की भी बात सम्राट चौधरी ने कही है. यह सब कुछ न्यायिक जांच की अंतरिम रिपोर्ट के आधार पर होगा.
भोजपुर के भरत भूषण तिवारी (Bharat Bhushan Tiwari) एनकाउंटर मामले में सीएम सम्राट चौधरी (CM Samrat Choudhary) ने बड़ा ऐलान किया है. गुरुवार (13 अगस्त) को सम्राट चौधरी ने अपने एक्स हैंडल से पोस्ट करते हुए जानकारी दी है. कहा है कि परिवार के एक सदस्य को नौकरी दी जाएगी और सरकार आर्थिक मदद भी करेगी.
सम्राट चौधरी ने एक्स पोस्ट में क्या लिखा है?
अपने एक्स (पहले ट्विटर) पोस्ट में सम्राट चौधरी ने लिखा है, "न्यायिक जांच की अंतरिम रिपोर्ट के आधार पर बिहार सरकार द्वारा दिवंगत भरत तिवारी के परिवार को आर्थिक सहायता एवं एक परिजन को सरकारी नौकरी प्रदान की जाएगी."
न्यायिक जाँच के अंतरिम रिपोर्ट के आधार पर बिहार सरकार द्वारा दिवंगत भरत तिवारी के परिवार को आर्थिक सहायता एवं एक परिजन को सरकारी नौकरी प्रदान की जाएगी।— Samrat Choudhary (@samrat4bjp) August 13, 2026
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जुलाई में सीएम सम्राट से मिला था परिवार
जानकारी हो कि बांकीपुर विधानसभा उपचुनाव से पहले भरत तिवारी के परिवार के सदस्यों ने पटना में मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी से मुलाकात की थी. 24 जुलाई को परिवार से हुई मुलाकात के बाद खुद सम्राट चौधरी ने एक्स पर तस्वीर पोस्ट की थी और कहा था कि भरत तिवारी के परिवार को न्याय जरूर मिलेगा.
"स्वर्गीय भरत तिवारी जी के परिवार को न्याय मिलेगा।" pic.twitter.com/00Btrcyysl— Samrat Choudhary (@samrat4bjp) July 24, 2026
रिटायर्ड जज कर रहे एनकाउंटर मामले की जांच
जानकारी हो कि घटना (एनकाउंटर) के बाद जब काफी बवाल हुआ तो सम्राट चौधरी ही ने ही अपने एक्स हैंडल से यह जानकारी दी थी कि मामले की न्यायिक जांच कराई जाएगी. पटना हाईकोर्ट के रिटायर्ड जज ने इस मामले की जांच भी शुरू कर दी है. कई लोगों के बयान दर्ज किए जा चुके हैं.
केस में हुई है एक आरोपी जवान की गिरफ्तारी
बता दें कि इस एनकाउंटर के मामले में गोली चलाने वाले एसटीएफ के जवान अक्षय कुमार को गिरफ्तार किया जा चुका है. इस केस में यह पहली गिरफ्तारी थी. जगदीशपुर के एसडीएम को भी हटाया जा चुका है. आगे की जांच और उस क्रम में कार्रवाई भी हो रही है.
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