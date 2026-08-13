'मेरे अंडरआर्म्स सूंघते हैं और...', पति की इस हरकत से परेशान हैं बॉलीवुड एक्ट्रेस!

बॉलीवुड एक्ट्रेस गौहर खान हाल ही में अपने पति जैद दरबार के साथ एक चैट शो में पहुंचीं. इस शो का नाम है 'डबल डेट' जिसे अभिनेत्री नेहा धूपिया और उनके पति अंगद बेदी होस्ट करते हैं.

इस दौरान गौहर खान ने अपने पति के ऐसी अजीबोगरीब हरकत का खुलासा किया जिसे जानकर आप भी हैरान रह जाएंगे.

गौहर खान ने पति की अजीब आदतों का जिक्र करते हुए बताया कि उन्हें एक्ट्रेस के अंडरआर्म्स को छूने और सूंघने की आदत है.





गौहर ने कहा, 'उन्हें लगता है कि मेरे अंडरआर्म्स हर समय एकदम फ्रेश महकते हैं, इसलिए उन्हें इसकी बिल्कुल परवाह नहीं होती. वे बस उसे छूते हैं और सूंघते हैं, और फिर अपनी सगी बहन से भी कहते हैं- 'देख कितनी अच्छी खुशबू आ रही है.'









गौहर ने बताया कि इसके बाद उनकी बहन का रिएक्शन होता है- 'तुम दोनों क्या बकवास कर रहे हो.'

आपको बता दें कि जैद दरबार हाल ही में रिएलिटी शो अलाएंस में दिखाई दिए थे.

पहली बार कैसे मुलाकात हुई, ये किस्सा भी बताया

गौहर ने इस चैट शो में जैद से पहली मुलाकात का किस्सा भी सुनाया, गौहर ने बताया कि दोनों की मुलाकात कोविड के समय एक सुपरमार्केट में हुई थी.

इसके बाद जैद ने गौहर को इंस्टा पर डीएम किया था और मैसेज में लिखा था, 'हाय, मेरे पास तुम्हें बताने के लिए कुछ बहुत जरुरी बात है.'

गलत उम्र बताने को लेकर खफा हैं एक्ट्रेस

दोनों ने एज गैप पर बात की. मुलाकात के बाद जैद ने अपनी उम्र सिर्फ 24-25 साल बताई थी इसके बाद गौहर ने उनसे तुरंत चैट बंद करने को कह दिया था. इन्होंने ये भी बताया कि घबराकर जैद ने अपनी असली उम्र साबित करने के लिए चैट में सीधे अपने पासपोर्ट की फोटो भेज दी थी जिससे पता चला कि वे वास्तव में 29 साल के थे.

एक्ट्रेस इस बात से खफा हैं कि अक्सर ही उनकी उम्र को लेकर गलत लिखा जाता है. ये सब देखकर उन्हें इतना गुस्सा आता है कि थप्पड़ मारने का मन करता है.

एक्ट्रेस ने कहा कि जगह उन दोनों की उम्र को लगातार 30 और 42 दिखाया जाता है यानि कि दोनों में 12 साल का अंतर दिखाया जाता है जो कि गलत है.

कपल के मुताबिक दोनों की उम्र में सिर्फ 7 साल का गैप है.

आपको जानकारी के लिए बता दें कि जैद दरबार एक डांसर, कोरियोग्राफर, कंटेंट क्रिएटर हैं. 2020 में गौहर खान और जैद दरबार ने शादी की थी. अब इस कपल के दो बेटे हैं. पहला बेटा 2023 में हुआ था और दूसरा बेटा 2025 में हुआ था.