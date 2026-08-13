SUV भी चाहिए और बचत भी? ये 5 CNG मॉडल देखें

Best CNG SUVs in India: अगर आप नया 5-सीटर सीएनजी मॉडल खरीदने का मन बना रहे हैं, तो देखें भारत की 5 सबसे बेहतरीन और ज्यादा माइलेज देने वाली सीएनजी एसयूवी कारों की पूरी लिस्ट.
Written By : हिमांशु सिंह | Updated at : 13 Aug 2026 02:46 PM (IST)
पेट्रोल और डीजल के बढ़ते दाम के चलते लोग अब सीएनजी गाड़ियों पर शिफ्ट हो रहे हैं. क्योंकि, CNG गाड़ियां पेट्रोल और डीजल से अच्छा माइलेज भी दे रही हैं. अगर आप भी सीएनजी गाड़ी खरीदना चाहते हैं तो यह खबर आपके लिए है. क्योंकि, आज हम आपको बताएंगे कि, 5 ऐसे सीएनजी SUV मॉडल जो लुक में शानदार हैं और बचत में भी काफी अच्छा है.
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बता दें कि, कुछ समय पहले लोग CNG कारें नहीं खरीदना चाहते थे क्योंकि डिग्गी का पूरा स्पेस सिलेंडर निगल जाता था और पिकअप भी अच्छा नहीं था. पर अब कहानी पूरी तरह से बदल चुकी है. कंपनियों ने ट्विन-सिलेंडर जैसी नई टेक्नोलॉजी लाकर बूट स्पेस की दिक्कत खत्म कर दी है. जबकि पावर डिलीवरी भी अब इतनी स्मूथ है कि हाईवे पर ड्राइव करते वक्त पिकअप की कोई कमी नहीं लगती.
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आपको बता दें कि, सब-कॉम्पैक्ट सेगमेंट में टाटा पंच iCNG आज के टाइम में लोगों की पहली पसंद बनी हुई है. इसमें डुअल सिलेंडर टेक्नोलॉजी दी गई है जिससे डिग्गी में सामान रखने की अच्छी जगह मिल जाती है. 5-स्टार सेफ्टी रेटिंग, मजबूत बॉडी बिल्ड और लगभग 27 किलोमीटर प्रति किलो का माइलेज इसे फैमिली के लिए एक बेहद सेफ और पैसा वसूल पैकेज बनाता है.
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वहीं, हुंडई की एक्सटर Hy-CNG भी इस लिस्ट में बहुत तेजी से आगे निकल रही है. यंग जनरेशन को इसका बॉक्सी डिज़ाइन और हाइटेक केबिन खूब पसंद आ रहा है. कंपनी ने इसमें डुअल-सिलेंडर सिस्टम के साथ सनरूफ, डैशकैम और 6 एयरबैग्स जैसे धांसू फीचर्स ठूंस-ठूंसकर भरे हैं. अगर आपको फीचर-लोडेड कार और किफायती ड्राइविंग का कॉम्बिनेशन चाहिए तो यह कार बेस्ट है.
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जबकि अगर आप थोड़ी बड़ी और दबंग लुक वाली कॉम्पैक्ट SUV की तलाश में हैं तो मारुति सुजुकी ब्रेजा S-CNG सबसे भरोसेमंद नाम है. इसमें 1.5-लीटर का पावरफुल इंजन मिलता है जो CNG पर भी जबरदस्त परफॉर्मेंस देता है. मारुति का सर्विस नेटवर्क, गाड़ी का बेहतरीन रीसेल वैल्यू और 25 से ज्यादा का माइलेज इसे भारतीय परिवारों का ऑल-टाइम फेवरेट बनाता है.
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अगर आप कूपे स्टाइल SUV का मजा लेना चाहते हैं तो मारुति फ्रोंक्स CNG आपके लिए एक किफायती और अट्रैक्टिव विकल्प है. इसका स्पोर्टी लुक सड़कों पर तुरंत ध्यान खींचता है. हल्का स्टीयरिंग, मक्खन जैसा स्मूथ गियरबॉक्स और 28 किमी से भी ज्यादा का तगड़ा माइलेज इसे डेली ऑफिस ट्रैवलिंग के लिए एकदम मुफीद बनाता है. इसमें ड्राइव करने का मजा ही अलग है.
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बता दें कि, टाटा नेक्सन iCNG ने तो बाज़ार में आकर पूरा गेम ही पलट दिया है. यह देश की पहली ऐसी गाड़ी है जिसमें टर्बो-पेट्रोल इंजन के साथ CNG का ऑप्शन दिया गया है. यानी आपको पिकअप से कोई समझौता नहीं करना पड़ेगा. पैनोरमिक सनरूफ, वेंटिलेटेड सीट्स और प्रीमियम इंटीरियर के साथ यह गाड़ी उन लोगों के लिए बनी है जो लग्जरी और बचत दोनों चाहते हैं.
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बता दें कि, सीएनजी SUV फाइनल करने से पहले कुछ जरूरी बातों का ध्यान रखना बेहद जरूरी है. सबसे पहले अपनी मंथली रनिंग का हिसाब लगाएं अगर रोज 30-40 किलोमीटर चलना है तभी CNG का असली फायदा मिलेगा. इसके अलावा अपने इलाके में CNG पंपों की कतार और गाड़ी की डिग्गी में उपलब्ध जगह को खुद जाकर शोरूम पर अच्छी तरह चेक कर लें.
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कुल मिलाकर बात यह है कि अब बजट और SUV का सपना एक साथ पूरा हो सकता है. पंच और एक्सटर जहां बजट फ्रेंडली हैं वहीं ब्रेज़ा और नेक्सन प्रीमियम फील देती हैं. अपनी जरूरत, फैमिली साइज और जेब के हिसाब से टेस्ट ड्राइव लें और सही मॉडल चुनें. CNG की यह नई ब्रिगेड आपकी हर राइड को किफायती और मजेदार बना देगी.