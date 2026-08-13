Explainerमौसमराशिफलफोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीऑटोSUV भी चाहिए और बचत भी? ये 5 CNG मॉडल देखें

SUV भी चाहिए और बचत भी? ये 5 CNG मॉडल देखें

Best CNG SUVs in India: अगर आप नया 5-सीटर सीएनजी मॉडल खरीदने का मन बना रहे हैं, तो देखें भारत की 5 सबसे बेहतरीन और ज्यादा माइलेज देने वाली सीएनजी एसयूवी कारों की पूरी लिस्ट.

Written By : हिमांशु सिंह  | Updated at : 13 Aug 2026 02:46 PM (IST)
Best CNG SUVs in India: अगर आप नया 5-सीटर सीएनजी मॉडल खरीदने का मन बना रहे हैं, तो देखें भारत की 5 सबसे बेहतरीन और ज्यादा माइलेज देने वाली सीएनजी एसयूवी कारों की पूरी लिस्ट.

पेट्रोल और डीजल के बढ़ते दाम के चलते लोग अब सीएनजी गाड़ियों पर शिफ्ट हो रहे हैं. क्योंकि, CNG गाड़ियां पेट्रोल और डीजल से अच्छा माइलेज भी दे रही हैं. अगर आप भी सीएनजी गाड़ी खरीदना चाहते हैं तो यह खबर आपके लिए है. क्योंकि, आज हम आपको बताएंगे कि, 5 ऐसे सीएनजी SUV मॉडल जो लुक में शानदार हैं और बचत में भी काफी अच्छा है.

1/8
बता दें कि, कुछ समय पहले लोग CNG कारें नहीं खरीदना चाहते थे क्योंकि डिग्गी का पूरा स्पेस सिलेंडर निगल जाता था और पिकअप भी अच्छा नहीं था. पर अब कहानी पूरी तरह से बदल चुकी है. कंपनियों ने ट्विन-सिलेंडर जैसी नई टेक्नोलॉजी लाकर बूट स्पेस की दिक्कत खत्म कर दी है. जबकि पावर डिलीवरी भी अब इतनी स्मूथ है कि हाईवे पर ड्राइव करते वक्त पिकअप की कोई कमी नहीं लगती.
बता दें कि, कुछ समय पहले लोग CNG कारें नहीं खरीदना चाहते थे क्योंकि डिग्गी का पूरा स्पेस सिलेंडर निगल जाता था और पिकअप भी अच्छा नहीं था. पर अब कहानी पूरी तरह से बदल चुकी है. कंपनियों ने ट्विन-सिलेंडर जैसी नई टेक्नोलॉजी लाकर बूट स्पेस की दिक्कत खत्म कर दी है. जबकि पावर डिलीवरी भी अब इतनी स्मूथ है कि हाईवे पर ड्राइव करते वक्त पिकअप की कोई कमी नहीं लगती.
2/8
आपको बता दें कि, सब-कॉम्पैक्ट सेगमेंट में टाटा पंच iCNG आज के टाइम में लोगों की पहली पसंद बनी हुई है. इसमें डुअल सिलेंडर टेक्नोलॉजी दी गई है जिससे डिग्गी में सामान रखने की अच्छी जगह मिल जाती है. 5-स्टार सेफ्टी रेटिंग, मजबूत बॉडी बिल्ड और लगभग 27 किलोमीटर प्रति किलो का माइलेज इसे फैमिली के लिए एक बेहद सेफ और पैसा वसूल पैकेज बनाता है.
आपको बता दें कि, सब-कॉम्पैक्ट सेगमेंट में टाटा पंच iCNG आज के टाइम में लोगों की पहली पसंद बनी हुई है. इसमें डुअल सिलेंडर टेक्नोलॉजी दी गई है जिससे डिग्गी में सामान रखने की अच्छी जगह मिल जाती है. 5-स्टार सेफ्टी रेटिंग, मजबूत बॉडी बिल्ड और लगभग 27 किलोमीटर प्रति किलो का माइलेज इसे फैमिली के लिए एक बेहद सेफ और पैसा वसूल पैकेज बनाता है.
3/8
वहीं, हुंडई की एक्सटर Hy-CNG भी इस लिस्ट में बहुत तेजी से आगे निकल रही है. यंग जनरेशन को इसका बॉक्सी डिज़ाइन और हाइटेक केबिन खूब पसंद आ रहा है. कंपनी ने इसमें डुअल-सिलेंडर सिस्टम के साथ सनरूफ, डैशकैम और 6 एयरबैग्स जैसे धांसू फीचर्स ठूंस-ठूंसकर भरे हैं. अगर आपको फीचर-लोडेड कार और किफायती ड्राइविंग का कॉम्बिनेशन चाहिए तो यह कार बेस्ट है.
वहीं, हुंडई की एक्सटर Hy-CNG भी इस लिस्ट में बहुत तेजी से आगे निकल रही है. यंग जनरेशन को इसका बॉक्सी डिज़ाइन और हाइटेक केबिन खूब पसंद आ रहा है. कंपनी ने इसमें डुअल-सिलेंडर सिस्टम के साथ सनरूफ, डैशकैम और 6 एयरबैग्स जैसे धांसू फीचर्स ठूंस-ठूंसकर भरे हैं. अगर आपको फीचर-लोडेड कार और किफायती ड्राइविंग का कॉम्बिनेशन चाहिए तो यह कार बेस्ट है.
4/8
जबकि अगर आप थोड़ी बड़ी और दबंग लुक वाली कॉम्पैक्ट SUV की तलाश में हैं तो मारुति सुजुकी ब्रेजा S-CNG सबसे भरोसेमंद नाम है. इसमें 1.5-लीटर का पावरफुल इंजन मिलता है जो CNG पर भी जबरदस्त परफॉर्मेंस देता है. मारुति का सर्विस नेटवर्क, गाड़ी का बेहतरीन रीसेल वैल्यू और 25 से ज्यादा का माइलेज इसे भारतीय परिवारों का ऑल-टाइम फेवरेट बनाता है.
जबकि अगर आप थोड़ी बड़ी और दबंग लुक वाली कॉम्पैक्ट SUV की तलाश में हैं तो मारुति सुजुकी ब्रेजा S-CNG सबसे भरोसेमंद नाम है. इसमें 1.5-लीटर का पावरफुल इंजन मिलता है जो CNG पर भी जबरदस्त परफॉर्मेंस देता है. मारुति का सर्विस नेटवर्क, गाड़ी का बेहतरीन रीसेल वैल्यू और 25 से ज्यादा का माइलेज इसे भारतीय परिवारों का ऑल-टाइम फेवरेट बनाता है.
5/8
अगर आप कूपे स्टाइल SUV का मजा लेना चाहते हैं तो मारुति फ्रोंक्स CNG आपके लिए एक किफायती और अट्रैक्टिव विकल्प है. इसका स्पोर्टी लुक सड़कों पर तुरंत ध्यान खींचता है. हल्का स्टीयरिंग, मक्खन जैसा स्मूथ गियरबॉक्स और 28 किमी से भी ज्यादा का तगड़ा माइलेज इसे डेली ऑफिस ट्रैवलिंग के लिए एकदम मुफीद बनाता है. इसमें ड्राइव करने का मजा ही अलग है.
अगर आप कूपे स्टाइल SUV का मजा लेना चाहते हैं तो मारुति फ्रोंक्स CNG आपके लिए एक किफायती और अट्रैक्टिव विकल्प है. इसका स्पोर्टी लुक सड़कों पर तुरंत ध्यान खींचता है. हल्का स्टीयरिंग, मक्खन जैसा स्मूथ गियरबॉक्स और 28 किमी से भी ज्यादा का तगड़ा माइलेज इसे डेली ऑफिस ट्रैवलिंग के लिए एकदम मुफीद बनाता है. इसमें ड्राइव करने का मजा ही अलग है.
6/8
बता दें कि, टाटा नेक्सन iCNG ने तो बाज़ार में आकर पूरा गेम ही पलट दिया है. यह देश की पहली ऐसी गाड़ी है जिसमें टर्बो-पेट्रोल इंजन के साथ CNG का ऑप्शन दिया गया है. यानी आपको पिकअप से कोई समझौता नहीं करना पड़ेगा. पैनोरमिक सनरूफ, वेंटिलेटेड सीट्स और प्रीमियम इंटीरियर के साथ यह गाड़ी उन लोगों के लिए बनी है जो लग्जरी और बचत दोनों चाहते हैं.
बता दें कि, टाटा नेक्सन iCNG ने तो बाज़ार में आकर पूरा गेम ही पलट दिया है. यह देश की पहली ऐसी गाड़ी है जिसमें टर्बो-पेट्रोल इंजन के साथ CNG का ऑप्शन दिया गया है. यानी आपको पिकअप से कोई समझौता नहीं करना पड़ेगा. पैनोरमिक सनरूफ, वेंटिलेटेड सीट्स और प्रीमियम इंटीरियर के साथ यह गाड़ी उन लोगों के लिए बनी है जो लग्जरी और बचत दोनों चाहते हैं.
7/8
बता दें कि, सीएनजी SUV फाइनल करने से पहले कुछ जरूरी बातों का ध्यान रखना बेहद जरूरी है. सबसे पहले अपनी मंथली रनिंग का हिसाब लगाएं अगर रोज 30-40 किलोमीटर चलना है तभी CNG का असली फायदा मिलेगा. इसके अलावा अपने इलाके में CNG पंपों की कतार और गाड़ी की डिग्गी में उपलब्ध जगह को खुद जाकर शोरूम पर अच्छी तरह चेक कर लें.
बता दें कि, सीएनजी SUV फाइनल करने से पहले कुछ जरूरी बातों का ध्यान रखना बेहद जरूरी है. सबसे पहले अपनी मंथली रनिंग का हिसाब लगाएं अगर रोज 30-40 किलोमीटर चलना है तभी CNG का असली फायदा मिलेगा. इसके अलावा अपने इलाके में CNG पंपों की कतार और गाड़ी की डिग्गी में उपलब्ध जगह को खुद जाकर शोरूम पर अच्छी तरह चेक कर लें.
8/8
कुल मिलाकर बात यह है कि अब बजट और SUV का सपना एक साथ पूरा हो सकता है. पंच और एक्सटर जहां बजट फ्रेंडली हैं वहीं ब्रेज़ा और नेक्सन प्रीमियम फील देती हैं. अपनी जरूरत, फैमिली साइज और जेब के हिसाब से टेस्ट ड्राइव लें और सही मॉडल चुनें. CNG की यह नई ब्रिगेड आपकी हर राइड को किफायती और मजेदार बना देगी.
कुल मिलाकर बात यह है कि अब बजट और SUV का सपना एक साथ पूरा हो सकता है. पंच और एक्सटर जहां बजट फ्रेंडली हैं वहीं ब्रेज़ा और नेक्सन प्रीमियम फील देती हैं. अपनी जरूरत, फैमिली साइज और जेब के हिसाब से टेस्ट ड्राइव लें और सही मॉडल चुनें. CNG की यह नई ब्रिगेड आपकी हर राइड को किफायती और मजेदार बना देगी.
Published at : 13 Aug 2026 02:46 PM (IST)
Tags :
Best CNG SUVs In India High Mileage CNG Cars Under 10 Lakh Tata Nexon ICNG Twin Cylinder Brezza CNG Mileage Price

ऑटो फोटो गैलरी

Sponsored Links by Taboola
Advertisement
Advertisement
ज्वॉइन वॉट्सऐप चैनल
ज्वॉइन टेलिग्राम चैनल
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

ऑटो
MG Hector Hawk EV की पहले एंट्री, PHEV को करना होगा इंतजार
MG Hector Hawk EV की पहले एंट्री, PHEV को करना होगा इंतजार
ऑटो
बारिश में कार के अंदर बिछाएं अखबार, फायदे जान चौंक जाएंगे
बारिश में कार के अंदर बिछाएं अखबार, फायदे जान चौंक जाएंगे
ऑटो
Rules for Displaying Flag on Car: 15 अगस्त पर कार पर तिरंगा लगाना सही है? जानें नियम
15 अगस्त पर कार पर तिरंगा लगाना सही है? जानें नियम
ऑटो
XUV700 खरीदना कितना पड़ेगा भारी? जानें EMI का हिसाब
XUV700 खरीदना कितना पड़ेगा भारी? जानें EMI का हिसाब
Advertisement

वीडियोज

Batwara 1947 vs Awarapan 2: Screens की लड़ाई में कौन मारेगा बाजी?
अतीक अहमद के बेटे की डरावनी पिक्चर !
Chitra Tripathi: ट्रंप 'कंटेनर' के अंदर क्या ईरान का डर ? | Janhit
Bigg Boss 20: Salman Khan ने खोला ‘Tathas-Two’ का राज, Contestants को मिलेंगी 2 Lives
Mirzapur: The Movie Trailer में Pankaj Tripathi, Ali Fazal और Divyenndu की वापसी, बड़े पर्दे पर मचेगा बवाल Title: English Headline

फोटो गैलरी

ट्रेडिंग ओपीनियन

एबीपी लाइव
एबीपी लाइव
अंगदान की एक पहल दे सकती है कई जिंदगियों में नई उम्मीद
Opinion
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
सद्दाम से शुरू हुई कहानी का THE END! 23 साल बाद इराक से लौटेंगे अमेरिकी सैनिक
सद्दाम से शुरू हुई कहानी का THE END! 23 साल बाद इराक से लौटेंगे अमेरिकी सैनिक
बिहार
प्रशांत किशोर सरकारी बंगले में नहीं रहेंगे, बोले- 'यह आवास...'
प्रशांत किशोर सरकारी बंगले में नहीं रहेंगे, बोले- 'यह आवास...'
बॉलीवुड
Awarapan 2 Advance Booking: 'आवारापन 2' ने एडवांस बुकिंग में अक्षय कुमार की फिल्मों के उड़ाए परखच्चे, साल की टॉप 5 प्री सेल में की एंट्री
'आवारापन 2' का एडवांस बुकिंग में कहर, तोड़ा अक्षय की फिल्म का रिकॉर्ड
क्रिकेट
वैभव सूर्यवंशी को कैसे आउट करें? हरभजन सिंह ने बताया मास्टरप्लान
वैभव सूर्यवंशी को कैसे आउट करें? हरभजन सिंह ने बताया मास्टरप्लान
इंडिया
हल्द्वानी में शुद्धिकरण पर खरगे बोले, 'अपमान हुआ', नड्डा ने कहा- 'BJP शामिल नहीं'
हल्द्वानी में शुद्धिकरण पर खरगे बोले, 'अपमान हुआ', नड्डा ने कहा- 'BJP शामिल नहीं'
विश्व
पाक फिर बेनकाब! पूर्व मंत्री ने हाफिज सईद को बताया ‘आका’, भारत को दी गीदड़भभकी
पाक फिर बेनकाब! पूर्व मंत्री ने हाफिज सईद को बताया ‘आका’, भारत को दी गीदड़भभकी
ट्रेंडिंग
Girls Fight Viral Video : 15 सेकंड में 14 थप्पड़, बॉयफ्रेंड को लेकर आपस में लड़ीं पापा की परियां
15 सेकंड में 14 थप्पड़, बॉयफ्रेंड को लेकर आपस में लड़ीं पापा की परियां
एग्रीकल्चर
एग्रीकल्चर लैंड को कमर्शियल लैंड में कराना है चेंज, कितना आएगा खर्च?
एग्रीकल्चर लैंड को कमर्शियल लैंड में कराना है चेंज, कितना आएगा खर्च?
ABP NEWS
एक घर देखने गया था, और पहुँच गया अस्पताल!
एक घर देखने गया था, और पहुँच गया अस्पताल!
ABP NEWS
डल झील पर तिरंगा लहराया, बीजेपी कार्यकर्ताओं ने शानदार रैली निकाली।
डल झील पर तिरंगा लहराया, बीजेपी कार्यकर्ताओं ने शानदार रैली निकाली।
ABP NEWS
एम्बुलेंस को ट्रैफ़िक में रास्ता खोजने में मुश्किल हो रही है।
एम्बुलेंस को ट्रैफ़िक में रास्ता खोजने में मुश्किल हो रही है।
ABP NEWS
पंजाब सरकार पंजाब के बुजुर्गों को मुफ्त तीर्थयात्रा की सुविधा दे रही है।
पंजाब सरकार पंजाब के बुजुर्गों को मुफ्त तीर्थयात्रा की सुविधा दे रही है।
ABP NEWS
पटियाला में प्रॉपर्टी देखने गए जोड़े पर पिटबुल ने हमला किया!
पटियाला में प्रॉपर्टी देखने गए जोड़े पर पिटबुल ने हमला किया!
Embed widget