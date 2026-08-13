SUV भी चाहिए और बचत भी? ये 5 CNG मॉडल देखें

बता दें कि, कुछ समय पहले लोग CNG कारें नहीं खरीदना चाहते थे क्योंकि डिग्गी का पूरा स्पेस सिलेंडर निगल जाता था और पिकअप भी अच्छा नहीं था. पर अब कहानी पूरी तरह से बदल चुकी है. कंपनियों ने ट्विन-सिलेंडर जैसी नई टेक्नोलॉजी लाकर बूट स्पेस की दिक्कत खत्म कर दी है. जबकि पावर डिलीवरी भी अब इतनी स्मूथ है कि हाईवे पर ड्राइव करते वक्त पिकअप की कोई कमी नहीं लगती.