'फेक न्यूज से बुरा फेक इंटेलिजेंस', ट्रंप के हॉर्मुज कंट्रोल वाले बयान पर ईरान का कटाक्ष

ईरान के विदेश मंत्री सैयद अब्बास अराघची ने गुरुवार को अमेरिका के इंटेलिजेंस को लेकर तंज कसा है. उन्होंने अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के हॉर्मुज पर पूरा कंट्रोल वाले बयान का जवाब दिया.

ईरान के विदेश मंत्री ने अमेरिका पर बार बार इंटेलिजेंस की नाकामी का आरोप लगाया. साथ ही हॉर्मुज को लेकर बड़ी गलतफहमी या गलत फैसले की चेतावनी दी. एक्स पर पोस्ट करते हुए, अराघची ने अमेरिका पर इंटेलिजेंस की नाकामी के कारण बार-बार गलत फैसले लेने का आरोप लगाया.

उन्होंने चेतावनी दी कि वाशिंगटन हॉर्मुज को लेकर और भी बड़ी गलती कर सकता है. सावधानी बरतने का आग्रह करते हुए कहा कि फेक इंटेलिजेंस तो फेक न्यूज से भी ज्यादा खतरनाक हो सकती है.

उन्होंने अपनी पोस्ट में लिखा, अमेरिका लंबे समय से इंटेलिजेंस की नाकामी की कारण गलत फैसले लेता रहा है. इसका उदाहरण है. ईरान के साथ युद्ध. अब हॉर्मुज पर और भी बड़ी गलतफहमी की इसका सबूत है. फेक न्यूज से बुरा है, फेक इंटेलिजेंस. सावधान रहें. अराघची ने कहा कि अल्लाह महान है. पृथ्वी की किसी भी शक्ति से महान. हमें अल्लाह पर भरोसा है.

ट्रंप ने अपने बयान में ऐसा क्या कहा, जिसपर ईरान ने दिया रिएक्शन?

इससे पहले ट्रंप ने बुधवार को कहा था कि अमेरिका का हॉर्मुज पर पूरा कंट्रोल है. वह इसे बनाए रखेगा. ट्रंप ने इस क्षेत्र में अमेरिकी नौसेना की तैनाती को स्टील की दीवार करार दिया था. उन्होंने कहा था कि ईरान के पास इससे मुकाबला करने की कोई क्षमता नहीं है.

ट्रंप ने अपने पोस्ट में कहा था कि अमेरिका का हॉर्मुज पर पूरा कंट्रोल है. मुझे लगता है कि हम इसे बनाए रकेंगे. हमारी नौसैनिक नाकेबंदी को हर कोई स्टील की दीवार कह रहा है. ईरान इसके बारे में कुछ नहीं कर सकता. ट्रंप ने साथ ही यह दावा कि ईरान का सैन्य बुनियादी ढांचा बुरी तरह कमजोर हो गया है. उन्होंने अपने संदेश का हिस्सा अल्लाह का जिक्र करते हुए खत्म किया. उनके पास फेक न्यूज और 300 प्रतिशत दर से महंगाई है. ईरान सिर्फ बातें करता है. काम नहीं करता. वह मिडिल ईस्ट का दादा नहीं रहा.