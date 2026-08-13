'आवारापन 2' का एडवांस बुकिंग में कहर, तोड़ा अक्षय की फिल्म का रिकॉर्ड

Awarapan 2 Advance Booking: 'आवारापन 2' ने एडवांस बुकिंग में अक्षय कुमार की फिल्मों के उड़ाए परखच्चे, साल की टॉप 5 प्री सेल में की एंट्री
Awarapan 2 Advance Booking Day 1: 'आवारापन 2' की धुआंधार एडवांस बुकिंग हो रही है. फिल्म की रिलीज में अभी कुछ घंटे बाकी हैं. उससे पहले ही इसने प्री सेल में अक्षय की दो फिल्मों को मात दे दी है.
इमरान हाशमी की 'आवारापन 2' इस इंडिपेंडेंस डे पर सिनेमाघरों में रिलीज हो रही है. इसका बॉक्स ऑफिस पर सनी देओल की बंटवारा 1947 से क्लैश होगा. वहीं 'आवारापन 2' का रिलीज से पहले इतना हाईप क्रिएट हो गया है कि इसे एडवास बुकिंग में धांसू रिस्पॉन्स मिल रहा है.
वहीं अब रिलीज से पहले ही नितिन कक्कड़ की डायरेक्ट की हुई इस बॉलीवुड एक्शन ड्रामा फ़िल्म ने रिकॉर्ड बनाने भी शुरू कर दिए हैं. फिलहाल इसने टॉप 5 एडवांस बुकिंग से अक्षय कुमार की 'वेलकम टू द जंगल' का पत्ता साफ कर दिया है. इतना ही नहीं, इसने 'भूत बंगला' को भी पीछे छोड़ दिया है और 2026 की टॉप 5 एडवांस बुकिंग सेल्स में जगह बना ली है.
'आवारापन 2' डे 1 एडवांस बुकिंग (1 दिन बाकी)
'आवारापन' के सीक्वल के लिए नॉस्टेल्जिया फैक्टर काम कर गया है. इसी के साथ ये उम्मीदों से कहीं बेहतर प्रदर्शन कर रही है. ताजा अपडेट के मुताबिक, 'आवारापन 2' ने एडवांस बुकिंग में 3.34 करोड़ रुपये (ब्लॉक की गई सीटों को छोड़कर) कमाए हैं. पिछले 24 घंटों में इसमें 147% की ज़बरदस्त बढ़ोतरी देखी गई है. वहीं इसके देशभर में 1 लाख से ज्यादा टिकट बिक चुके हैं और शो की संख्या बढ़कर 6,500 से ज़्यादा हो गई है.
'आवारापन 2' अक्षय कुमार की दो फिल्मों को दी मात
बता दें कि 'आवारापन 2' ने प्री सेल में 3.34 करोड़ की कमाई कर फिलहाल अक्षय कुमार की एक्शन-एडवेंचर-कॉमेडी फिल्म 'वेलकम टू द जंगल' के 3.1 करोड़ रुपये (ब्लॉक की गई सीटों को छोड़कर) की प्री-सेल को मात दे दी है. इमरान हाशमी की फिल्म का अगला बड़ा लक्ष्य 'भूत बंगला' से आगे निकलना था, जिसने पहले दिन 3.32 करोड़ रुपये की प्री-सेल की थी और 'आवारापन 2 ने यह आंकड़ा भी पार कर लिया गया है। इसके साथ ही, यह सीक्वल 2026 की टॉप 5 एडवांस बुकिंग बिक्री वाली फिल्मों में शामिल हो गई है.
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'आवारापन 2' के बारे में
'आवारापन 2' साल 2007 में आई 'आवारापन' की सीक्वल है. इस फिल्म से एक बार फिर इमरान हाशमी शिव पंडित के किरदार में कमबैक कर रहे हैं. फिल्म में दिशा पाटनी और शबाना आजमी भी अहम रोल में हैं. ये फिल्म 14 अगस्त को सिनेमाघरों में रिलीज हो रही है और इसका बॉक्स ऑफिस पर सनी देओल की बंटवारा 1947 से क्लैश होगा.
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