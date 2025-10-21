एक्सप्लोरर
दीपिका पादुकोण और रणवीर सिंह ने रिवील किया बेटी दुआ का चेहरा, क्यूटनेस पर अटका फैंस का दिल
Deepika-Ranveer Reveal Dua Face: दीपिका पादुकोण और रणवीर सिंह ने दिवाली पर फैंस को बड़ा तोहफा दिया है. कपल ने पहली बार फैंस को अपनी बेटी दुआ पादुकोण सिंह का चेहरा दिखा दिया है.
बॉलीवुड कपल दीपिका पादुकोण और रणवीर सिंह ने फैंस की दिवाली धमाकेदार बना दी है. कपल ने एक साल बाद त्योहार के मौके पर अपनी बेटी दुआ का चेहरा फैंस को दिखा दिया है. अब फैंस दुआ की क्यूटनेस पर फिदा हो गए हैं और उसकी तारीफ करते नहीं थक रहे हैं.
1/7
2/7
3/7
4/7
5/7
6/7
7/7
Published at : 21 Oct 2025 09:32 PM (IST)
बॉलीवुड
7 Photos
कभी बैकलेस सूट तो कभी साड़ी में दिखाई पतली कमर, माहिरा शर्मा के दिवाली लुक्स ने उड़ाए होश
View More
Advertisement
Advertisement
Advertisement
टॉप हेडलाइंस
विश्व
टीटीपी का दावा - दक्षिण वजीरिस्तान में पाकिस्तानी सेना पर बड़ा हमला, 25 सैनिकों को मारा
बिहार
प्रशांत किशोर का दावा, 'नीतीश कुमार को जबरदस्ती मुख्यमंत्री का मुखौटा बनाकर BJP...'
क्रिकेट
OMG! 100 ओवर के बाद बराबर रहीं वेस्टइंडीज और बांग्लादेश, सुपर ओवर में एक रन से आई रोमांचक जीत
बॉलीवुड
कोरियन एक्टर की दुल्हन बनेंगी नोरा फतेही? ली मिन संग वायरल हुई हल्दी की तस्वीरें
Advertisement
मोहन यादवमुख्यमंत्री, मध्य प्रदेश
Opinion