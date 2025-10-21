दीपिका के दिवाली लुक की बात करें तो एक्ट्रेस ने अपनी बेटी के साथ रेड में ट्विनिंग करते हुए अनारकली ड्रेस पहना है जिसके साथ उन्होंने मैचिंग एंबॉयड्री दुपट्टा भी कैरी किया है. हैवी जूलरी और बन पर गजरा लगाए वो बेहद खूबसूरत दिख रही हैं. वहीं रणवीर सिंह व्हाइट शेरवानी पहने काफी हैंडसम दिख रहे हैं. काला चश्मा लगाकर उन्होंने अपना लुक पूरा किया है.