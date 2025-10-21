हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
Diwali 2025फोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047वेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड फाइंडर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीबॉलीवुडदीपिका पादुकोण और रणवीर सिंह ने रिवील किया बेटी दुआ का चेहरा, क्यूटनेस पर अटका फैंस का दिल

दीपिका पादुकोण और रणवीर सिंह ने रिवील किया बेटी दुआ का चेहरा, क्यूटनेस पर अटका फैंस का दिल

Deepika-Ranveer Reveal Dua Face: दीपिका पादुकोण और रणवीर सिंह ने दिवाली पर फैंस को बड़ा तोहफा दिया है. कपल ने पहली बार फैंस को अपनी बेटी दुआ पादुकोण सिंह का चेहरा दिखा दिया है.

By : दरख्शां मुमताज़  | Updated at : 21 Oct 2025 09:57 PM (IST)
Deepika-Ranveer Reveal Dua Face: दीपिका पादुकोण और रणवीर सिंह ने दिवाली पर फैंस को बड़ा तोहफा दिया है. कपल ने पहली बार फैंस को अपनी बेटी दुआ पादुकोण सिंह का चेहरा दिखा दिया है.

बॉलीवुड कपल दीपिका पादुकोण और रणवीर सिंह ने फैंस की दिवाली धमाकेदार बना दी है. कपल ने एक साल बाद त्योहार के मौके पर अपनी बेटी दुआ का चेहरा फैंस को दिखा दिया है. अब फैंस दुआ की क्यूटनेस पर फिदा हो गए हैं और उसकी तारीफ करते नहीं थक रहे हैं.

1/7
दीपिका पादुकोण और रणवीर सिंह ने 8 सितंबर 2024 को एक बेटी का वेलकम किया था. अब एक साल बाद कपल ने फैंस को पहली बार अपनी बेटी का चेहरा दिखाया है और इंस्टाग्राम पर अपनी बेटी दुआ की तस्वीरें शेयर की हैं.
दीपिका पादुकोण और रणवीर सिंह ने 8 सितंबर 2024 को एक बेटी का वेलकम किया था. अब एक साल बाद कपल ने फैंस को पहली बार अपनी बेटी का चेहरा दिखाया है और इंस्टाग्राम पर अपनी बेटी दुआ की तस्वीरें शेयर की हैं.
2/7
फोटोज में दुआ रेड कलर का एथनिक सूट पहने दिखाई दे रही हैं. दो पोनी टेल्स बांधे और माथे पर लाल बिंदी लगाए वो बहुत प्यारी लग रही हैं.
फोटोज में दुआ रेड कलर का एथनिक सूट पहने दिखाई दे रही हैं. दो पोनी टेल्स बांधे और माथे पर लाल बिंदी लगाए वो बहुत प्यारी लग रही हैं.
3/7
कई फोटोज में दुआ मुस्कुराकर पोज देती भी दिख रही हैं. वहीं रणवीर-दीपिका भी अपनी बेटी के साथ जमकर पोज दे रहे हैं
कई फोटोज में दुआ मुस्कुराकर पोज देती भी दिख रही हैं. वहीं रणवीर-दीपिका भी अपनी बेटी के साथ जमकर पोज दे रहे हैं
4/7
एक फोटो में दुआ दीपिका की गोद में बैठकर पूजा करती भी नजर आ रही हैं. अब फैंस रणवीर-दीपिका की बेटी की तस्वीरों से नजरें नहीं हटा पा रहे हैं.
एक फोटो में दुआ दीपिका की गोद में बैठकर पूजा करती भी नजर आ रही हैं. अब फैंस रणवीर-दीपिका की बेटी की तस्वीरों से नजरें नहीं हटा पा रहे हैं.
5/7
दुआ की क्यूटनेस देख एक फैन ने लिखा- 'ये बहुत क्यूट है.' दूसरे ने लिखा- 'ये छोटी सी बच्ची इंटरनेट ब्रेक करने वाली है.' वहीं एक फैन ने कहा- 'ये मिनी दीपिका और रणवीर है.'
दुआ की क्यूटनेस देख एक फैन ने लिखा- 'ये बहुत क्यूट है.' दूसरे ने लिखा- 'ये छोटी सी बच्ची इंटरनेट ब्रेक करने वाली है.' वहीं एक फैन ने कहा- 'ये मिनी दीपिका और रणवीर है.'
6/7
दुआ की क्यूटनेस ने फैंस के साथ-साथ सेलेब्स का भी दिल जीत लिया है. अनन्या पांडे, रकुलप्रीत सिंह, भूमि पेडनेकर से लेकर गौहर खान तक ने कमेंट करके दुआ पर प्यार लुटाया है.
दुआ की क्यूटनेस ने फैंस के साथ-साथ सेलेब्स का भी दिल जीत लिया है. अनन्या पांडे, रकुलप्रीत सिंह, भूमि पेडनेकर से लेकर गौहर खान तक ने कमेंट करके दुआ पर प्यार लुटाया है.
7/7
दीपिका के दिवाली लुक की बात करें तो एक्ट्रेस ने अपनी बेटी के साथ रेड में ट्विनिंग करते हुए अनारकली ड्रेस पहना है जिसके साथ उन्होंने मैचिंग एंबॉयड्री दुपट्टा भी कैरी किया है. हैवी जूलरी और बन पर गजरा लगाए वो बेहद खूबसूरत दिख रही हैं. वहीं रणवीर सिंह व्हाइट शेरवानी पहने काफी हैंडसम दिख रहे हैं. काला चश्मा लगाकर उन्होंने अपना लुक पूरा किया है.
दीपिका के दिवाली लुक की बात करें तो एक्ट्रेस ने अपनी बेटी के साथ रेड में ट्विनिंग करते हुए अनारकली ड्रेस पहना है जिसके साथ उन्होंने मैचिंग एंबॉयड्री दुपट्टा भी कैरी किया है. हैवी जूलरी और बन पर गजरा लगाए वो बेहद खूबसूरत दिख रही हैं. वहीं रणवीर सिंह व्हाइट शेरवानी पहने काफी हैंडसम दिख रहे हैं. काला चश्मा लगाकर उन्होंने अपना लुक पूरा किया है.
Published at : 21 Oct 2025 09:32 PM (IST)
Tags :
Deepika Padokone Ranveer SIngh Dua Padukone Singh

Photo Gallery

View More
Sponsored Links by Taboola
Advertisement
Advertisement
ज्वॉइन वॉट्सऐप चैनल
ज्वॉइन टेलिग्राम चैनल
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

विश्व
टीटीपी का दावा - दक्षिण वजीरिस्तान में पाकिस्तानी सेना पर बड़ा हमला, 25 सैनिकों को मारा
टीटीपी का दावा - दक्षिण वजीरिस्तान में पाकिस्तानी सेना पर बड़ा हमला, 25 सैनिकों को मारा
बिहार
बिहार चुनाव: प्रशांत किशोर का दावा, 'नीतीश कुमार को जबरदस्ती मुख्यमंत्री का मुखौटा बनाकर BJP...'
प्रशांत किशोर का दावा, 'नीतीश कुमार को जबरदस्ती मुख्यमंत्री का मुखौटा बनाकर BJP...'
क्रिकेट
OMG! 100 ओवर के बाद बराबर रहीं वेस्टइंडीज और बांग्लादेश, सुपर ओवर में एक रन से आई रोमांचक जीत
OMG! 100 ओवर के बाद बराबर रहीं वेस्टइंडीज और बांग्लादेश, सुपर ओवर में एक रन से आई रोमांचक जीत
बॉलीवुड
कोरियन एक्टर की दुल्हन बनेंगी नोरा फतेही? ली मिन संग वायरल हुई हल्दी की तस्वीरें, यूजर्स में मची खलबली
कोरियन एक्टर की दुल्हन बनेंगी नोरा फतेही? ली मिन संग वायरल हुई हल्दी की तस्वीरें
Advertisement
ABP Premium

वीडियोज

Ek Deewane Ki Deewaniyat Review: प्यार के लिए अपना सब कुछ झोंक देते हैं हर्षवर्द्धन, सोनम की एक्टिंग शानदार
दिवाली की रात का गुप्त अनुष्ठान
एमी विर्क इंटरव्यू: गॉडडे गॉडडे चा 2, इम्प्रेसिंग गर्ल, अक्षय कुमार, साउथ सिनेमा | विजय अरोड़ा
असरानी का निधन | शोले से जेलर | असरानी का आखिरी इंटरव्यू
दिवाली 2025 स्पेशल | अरमान खेरा के साथ दिवाली पार्टी | पार्टी का माहौल | त्यौहारी मस्ती और भी बहुत कुछ

फोटो गैलरी

ट्रेडिंग ओपीनियन

मोहन यादव
मोहन यादवमुख्यमंत्री, मध्य प्रदेश
गोवर्धन पर्व : प्रकृति से सह-अस्तित्व और समग्र विकास का उत्सव
Opinion
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
टीटीपी का दावा - दक्षिण वजीरिस्तान में पाकिस्तानी सेना पर बड़ा हमला, 25 सैनिकों को मारा
टीटीपी का दावा - दक्षिण वजीरिस्तान में पाकिस्तानी सेना पर बड़ा हमला, 25 सैनिकों को मारा
बिहार
बिहार चुनाव: प्रशांत किशोर का दावा, 'नीतीश कुमार को जबरदस्ती मुख्यमंत्री का मुखौटा बनाकर BJP...'
प्रशांत किशोर का दावा, 'नीतीश कुमार को जबरदस्ती मुख्यमंत्री का मुखौटा बनाकर BJP...'
क्रिकेट
OMG! 100 ओवर के बाद बराबर रहीं वेस्टइंडीज और बांग्लादेश, सुपर ओवर में एक रन से आई रोमांचक जीत
OMG! 100 ओवर के बाद बराबर रहीं वेस्टइंडीज और बांग्लादेश, सुपर ओवर में एक रन से आई रोमांचक जीत
बॉलीवुड
कोरियन एक्टर की दुल्हन बनेंगी नोरा फतेही? ली मिन संग वायरल हुई हल्दी की तस्वीरें, यूजर्स में मची खलबली
कोरियन एक्टर की दुल्हन बनेंगी नोरा फतेही? ली मिन संग वायरल हुई हल्दी की तस्वीरें
जनरल नॉलेज
26 जनवरी को ही क्यों लागू किया गया था देश का संविधान, रोचक है इसके पीछे की कहानी
26 जनवरी को ही क्यों लागू किया गया था देश का संविधान, रोचक है इसके पीछे की कहानी
हेल्थ
फेफड़े खा जाएगी ये बीमारी! इन घरेलू नुस्खों से कोसों दूर रहेगा निमोनिया
फेफड़े खा जाएगी ये बीमारी! इन घरेलू नुस्खों से कोसों दूर रहेगा निमोनिया
शिक्षा
नहीं क्लियर हुआ UPSC इंटरव्यू तो न लें टेंशन, इन तरीकों से कर सकते हैं सरकारी नौकरी
नहीं क्लियर हुआ UPSC इंटरव्यू तो न लें टेंशन, इन तरीकों से कर सकते हैं सरकारी नौकरी
इंडिया
Bihar Assembly Elections 2025: 'मौका मिलने पर सरकार बनाने में भी दखलअंदाजी करेंगे', राजद और कांग्रेस पर जीतन राम मांझी ने कसा तंज
Bihar Assembly Elections 2025: 'मौका मिलने पर सरकार बनाने में भी दखलअंदाजी करेंगे', राजद और कांग्रेस पर जीतन राम मांझी ने कसा तंज
ENT LIVE
Ek Deewane Ki Deewaniyat Review: हर्षवर्द्धन राणे, सोनम बाजवा ने एक्टिंग में पूरी जान लगा दी |
Ek Deewane Ki Deewaniyat Review: हर्षवर्द्धन राणे, सोनम बाजवा ने एक्टिंग में पूरी जान लगा दी |
ENT LIVE
THAMMA Review: मैडॉक ने कुछ अद्भुत किया है | आयुष्मान खुराना | रश्मिका मंदाना | नवाजुद्दीन
THAMMA Review: मैडॉक ने कुछ अद्भुत किया है | आयुष्मान खुराना | रश्मिका मंदाना | नवाजुद्दीन
ENT LIVE
राइज एंड फॉल के विजेता अर्जुन बिजलानी ने रियलिटी शो की ट्रॉफी उठाई
राइज एंड फॉल के विजेता अर्जुन बिजलानी ने रियलिटी शो की ट्रॉफी उठाई
ENT LIVE
भोजपुरी फिल्म ‘जया’ का जलवा! रत्नाकर कुमार की फिल्म ने सबरंग अवॉर्ड्स में जीते 4 बड़े सम्मान
भोजपुरी फिल्म ‘जया’ का जलवा! रत्नाकर कुमार की फिल्म ने सबरंग अवॉर्ड्स में जीते 4 बड़े सम्मान
ENT LIVE
राइज एंड फॉल सीजन 1 का फिनाले, आरुष भोला जीते, पवन सिंह भी जश्न में शामिल
राइज एंड फॉल सीजन 1 का फिनाले, आरुष भोला जीते, पवन सिंह भी जश्न में शामिल
Embed widget