सान्या मल्होत्रा की 10 तस्वीरें: दंगल गर्ल का हर अंदाज है निराला, खूबसूरती पर मर मिटेंगे

सान्या मल्होत्रा की 10 तस्वीरें: दंगल गर्ल का हर अंदाज है निराला, खूबसूरती पर मर मिटेंगे

Sanya Malhotra Pics: सान्या मल्होत्रा की इन तस्वीरों में वह अलग-अलग ग्लैमरस लुक में दिखाई दे रही हैं, जिसमें उनका स्टाइल, पोज और खूबसूरती सब कुछ बेहद ग्लैमरस लग रहा है.

By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क  | Updated at : 25 Sep 2025 04:25 PM (IST)
Sanya Malhotra Pics: सान्या मल्होत्रा की इन तस्वीरों में वह अलग-अलग ग्लैमरस लुक में दिखाई दे रही हैं, जिसमें उनका स्टाइल, पोज और खूबसूरती सब कुछ बेहद ग्लैमरस लग रहा है.

सान्या मल्होत्रा की हालिया तस्वीरों मे उनके अलग-अलग अंदाज और खूबसूरती ने फैंस का दिल जीत लिया है. सान्या की आने वाली फिल्में भी फैंस के बीच एक्साइटमेंट पैदा कर रही हैं. उन्होंने ज़ी 5 पर रिलीज़ हुई मिसेज़ में मुख्य भूमिका निभाई जिसके लिए उन्हें न्यूयॉर्क इंडियन फिल्म फेस्टिवल 2024 में बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड भी मिला. इसके अलावा वह रोमांटिक कॉमेडी फिल्म सनी संस्कारी की तुलसी कुमारी में भी नजर आएंगी.

1/10
सान्या मल्होत्रा ने इस लुक मे एक सफेद और गोल्डन साड़ी पहनी है, जिसे उन्होंने एक सफेद ब्लेज़र के साथ पेयर किया है. इस लुक में उन्होंने अपने बालों का जूड़ा बनाया है, और गले में एक भारी नेकलेस पहना है. कानों में उन्होंने छोटे टॉप्स पहने हैं और हाथों में चूड़ियां भी पहनी हैं. यह लुक मॉडर्न और ट्रेडिशनल का एक अच्छा कॉम्बो है.
सान्या मल्होत्रा ने इस लुक मे एक सफेद और गोल्डन साड़ी पहनी है, जिसे उन्होंने एक सफेद ब्लेज़र के साथ पेयर किया है. इस लुक में उन्होंने अपने बालों का जूड़ा बनाया है, और गले में एक भारी नेकलेस पहना है. कानों में उन्होंने छोटे टॉप्स पहने हैं और हाथों में चूड़ियां भी पहनी हैं. यह लुक मॉडर्न और ट्रेडिशनल का एक अच्छा कॉम्बो है.
2/10
इस तस्वीर में सान्या ने लाल और पीले रंग की चेक वाली साड़ी पहनी है. उन्होंने इसके साथ एक ब्लैक स्लीवलेस ब्लाउज पेयर किया है. उन्होंने अपने बाल टाइट जूड़े में बांध रखे हैं और कानों में छोटे झुमके और गले में एक पतली चेन पहनी है. इस लुक में वह बहुत ही क्लासी और स्टाइलिश लग रही हैं.
इस तस्वीर में सान्या ने लाल और पीले रंग की चेक वाली साड़ी पहनी है. उन्होंने इसके साथ एक ब्लैक स्लीवलेस ब्लाउज पेयर किया है. उन्होंने अपने बाल टाइट जूड़े में बांध रखे हैं और कानों में छोटे झुमके और गले में एक पतली चेन पहनी है. इस लुक में वह बहुत ही क्लासी और स्टाइलिश लग रही हैं.
3/10
इस लुक में सान्या ने एक फ्लोरल प्रिंट वाली टॉप पहनी है, जिसमें डीप नेकलाइन है. उन्होंने अपने बाल लूज जूड़े में बांध रखे हैं. कानों में उन्होंने बड़े, हल्के गुलाबी रंग के झुमके पहने हैं और एक ऊंगली में रिंग पहनी है. उनका मेकअप बहुत हल्का है और यह लुक कंफर्टेबल और स्टाइलिश लग रहा है.
इस लुक में सान्या ने एक फ्लोरल प्रिंट वाली टॉप पहनी है, जिसमें डीप नेकलाइन है. उन्होंने अपने बाल लूज जूड़े में बांध रखे हैं. कानों में उन्होंने बड़े, हल्के गुलाबी रंग के झुमके पहने हैं और एक ऊंगली में रिंग पहनी है. उनका मेकअप बहुत हल्का है और यह लुक कंफर्टेबल और स्टाइलिश लग रहा है.
4/10
सान्या ने इस तस्वीर में एक हल्के गुलाबी रंग की साड़ी पहनी है, जिसके साथ उन्होंने एक स्ट्राइप वाला स्लीवलेस ब्लाउज पेयर किया है. उन्होंने गले में एक चोकर नेकलेस और हाथों में कुछ चूड़ियां पहनी हैं. उनका मेकअप बहुत ही नेचुरल है और उन्होंने अपने बालों को खुला छोड़ा है. ये लुक काफी एस्थेटिकल्ली प्लीजिंग लग रहा है.
सान्या ने इस तस्वीर में एक हल्के गुलाबी रंग की साड़ी पहनी है, जिसके साथ उन्होंने एक स्ट्राइप वाला स्लीवलेस ब्लाउज पेयर किया है. उन्होंने गले में एक चोकर नेकलेस और हाथों में कुछ चूड़ियां पहनी हैं. उनका मेकअप बहुत ही नेचुरल है और उन्होंने अपने बालों को खुला छोड़ा है. ये लुक काफी एस्थेटिकल्ली प्लीजिंग लग रहा है.
5/10
इस लुक में, सान्या ने एक रस्टी और गोल्डन रंग का को-ऑर्ड सेट पहना है. इसमें एक क्रॉप टॉप, फ्लेयर्ड पैंट और एक हल्का जैकेट है. उन्होंने अपने कर्ली बालों को खुला रखा है. इस लुक को उन्होंने एक भारी नेकलेस और मैचिंग ब्रेसलेट के साथ स्टाइल किया है, जिससे यह बहुत ही फैशनेबल लग रहा है.
इस लुक में, सान्या ने एक रस्टी और गोल्डन रंग का को-ऑर्ड सेट पहना है. इसमें एक क्रॉप टॉप, फ्लेयर्ड पैंट और एक हल्का जैकेट है. उन्होंने अपने कर्ली बालों को खुला रखा है. इस लुक को उन्होंने एक भारी नेकलेस और मैचिंग ब्रेसलेट के साथ स्टाइल किया है, जिससे यह बहुत ही फैशनेबल लग रहा है.
6/10
इस तस्वीर में सान्या ने एक नीले रंग की गाउन पहनी है जिस पर गोल्डन रंग के फ्लोरल प्रिंट हैं. गाउन में साइड में एक स्लिट भी है. उन्होंने अपने बाल जूड़े में बांध रखे हैं और गले में एक भारी नेकलेस पहना है जिसमें हरे और गोल्डन रंग का काम है. साथ ही उन्होंने कानों में छोटे ईयररिंग्स पहने हैं. यह लुक बहुत ही एलिगेंट और फेस्टिव लग रहा है.
इस तस्वीर में सान्या ने एक नीले रंग की गाउन पहनी है जिस पर गोल्डन रंग के फ्लोरल प्रिंट हैं. गाउन में साइड में एक स्लिट भी है. उन्होंने अपने बाल जूड़े में बांध रखे हैं और गले में एक भारी नेकलेस पहना है जिसमें हरे और गोल्डन रंग का काम है. साथ ही उन्होंने कानों में छोटे ईयररिंग्स पहने हैं. यह लुक बहुत ही एलिगेंट और फेस्टिव लग रहा है.
7/10
सान्या ने इस तस्वीर में एक काले रंग का सूट पहना है जिस पर गोल्डन रंग की कढ़ाई की गई है. उन्होंने अपने बाल जूड़े में बाँधे हैं, जिसमें गजरा लगाया है. उन्होंने कानों में बड़े झुमके पहने हैं. उनका यह लुक मॉडर्न और ट्रेडिशनल का एक खूबसूरत मेल है, जो उन्हें बहुत ही स्टाइलिश बना रहा है.
सान्या ने इस तस्वीर में एक काले रंग का सूट पहना है जिस पर गोल्डन रंग की कढ़ाई की गई है. उन्होंने अपने बाल जूड़े में बाँधे हैं, जिसमें गजरा लगाया है. उन्होंने कानों में बड़े झुमके पहने हैं. उनका यह लुक मॉडर्न और ट्रेडिशनल का एक खूबसूरत मेल है, जो उन्हें बहुत ही स्टाइलिश बना रहा है.
8/10
इस तस्वीर में सान्या ने एक स्ट्रैपलेस, हरा और काला ड्रेस पहना है. उन्होंने अपने कर्ली बालों का जूड़ा बनाया है. कानों में उन्होंने लंबे, काले रंग के झुमके पहने हैं और हाथों में एक हरे रंग का ब्रेसलेट. इस लुक को उन्होंने काले हील्स के साथ पूरा किया है, जो इसे बहुत ही ग्लैमरस बना रहा है.
इस तस्वीर में सान्या ने एक स्ट्रैपलेस, हरा और काला ड्रेस पहना है. उन्होंने अपने कर्ली बालों का जूड़ा बनाया है. कानों में उन्होंने लंबे, काले रंग के झुमके पहने हैं और हाथों में एक हरे रंग का ब्रेसलेट. इस लुक को उन्होंने काले हील्स के साथ पूरा किया है, जो इसे बहुत ही ग्लैमरस बना रहा है.
9/10
इस लुक में सान्या ने एक ब्राउन और लाल रंग का आउटफिट पहना है, जिसमें एक क्रॉप टॉप और एक मैचिंग स्कर्ट है. उन्होंने अपने बाल लूज जूड़े में बांध रखे हैं और कानों में पतले झुमके पहने हैं. हाथों में उन्होंने कड़े और ब्रेसलेट पहने हैं, जो उनके लुक में चार चांद लगा रहे हैं. यह आउटफिट बहुत ही मॉडर्न और स्टाइलिश लग रहा है.
इस लुक में सान्या ने एक ब्राउन और लाल रंग का आउटफिट पहना है, जिसमें एक क्रॉप टॉप और एक मैचिंग स्कर्ट है. उन्होंने अपने बाल लूज जूड़े में बांध रखे हैं और कानों में पतले झुमके पहने हैं. हाथों में उन्होंने कड़े और ब्रेसलेट पहने हैं, जो उनके लुक में चार चांद लगा रहे हैं. यह आउटफिट बहुत ही मॉडर्न और स्टाइलिश लग रहा है.
10/10
इस तस्वीर में सान्या ने एक ग्रे गाउन पहना है, जो बिना शोल्डर का है. उन्होंने इसे एक डार्क ग्रे रंग के दुपट्टे के साथ पेयर किया है जिस पर गोल्डन बॉर्डर है. उन्होंने अपने बाल कर्ली और खुले रखे हैं और गले में एक डायमंड का नेकलेस पहना है. उनका मेकअप बहुत लाइट है और यह लुक सिंपल लेकिन बहुत ही एलिगेंट लग रहा है.
इस तस्वीर में सान्या ने एक ग्रे गाउन पहना है, जो बिना शोल्डर का है. उन्होंने इसे एक डार्क ग्रे रंग के दुपट्टे के साथ पेयर किया है जिस पर गोल्डन बॉर्डर है. उन्होंने अपने बाल कर्ली और खुले रखे हैं और गले में एक डायमंड का नेकलेस पहना है. उनका मेकअप बहुत लाइट है और यह लुक सिंपल लेकिन बहुत ही एलिगेंट लग रहा है.
Published at : 25 Sep 2025 04:25 PM (IST)
