सान्या मल्होत्रा की 10 तस्वीरें: दंगल गर्ल का हर अंदाज है निराला, खूबसूरती पर मर मिटेंगे

इस तस्वीर में सान्या ने एक नीले रंग की गाउन पहनी है जिस पर गोल्डन रंग के फ्लोरल प्रिंट हैं. गाउन में साइड में एक स्लिट भी है. उन्होंने अपने बाल जूड़े में बांध रखे हैं और गले में एक भारी नेकलेस पहना है जिसमें हरे और गोल्डन रंग का काम है. साथ ही उन्होंने कानों में छोटे ईयररिंग्स पहने हैं. यह लुक बहुत ही एलिगेंट और फेस्टिव लग रहा है.