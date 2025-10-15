अली ने तस्वीरों के साथ खास कैप्शन भी लिखा. एक्टर ने लिखा, ‘चलो अब से इसे जन्मदिन का मौसम ही कहें. अक्टूबर आते ही हम अपने कुछ प्रियजनों के साथ दावतें और खाना खाते हैं. उन अनगिनत दुनियाओं का शुक्रिया जहां से मुझे प्यार मिलता है. और मेरी दोनों बेटियों के लिए एक खास संदेश – ‘प्यार’