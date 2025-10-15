एक्सप्लोरर
‘मिर्जापुर’ के सेट पर अली फजल ने मनाया बर्थडे, लाडली बेटी की भी दिखाई झलक, तस्वीरें वायरल
अली फजल ने अपने बर्थडे सेलिब्रेशन की कई तस्वीरें सोशल मीडिया पर शेयर की हैं. जो अब तेजी से वायरल हो रही है. इनमें फैंस को एक्टर की बेटी की भी झलक देखने को मिली.
बॉलीवुड एक्टर अली फजल 15 अक्टूबर को अपना 39वां बर्थडे सेलिब्रेट कर रहे हैं. एक्टर ने अपना ये जन्मदिन उनकी पॉपुलर वेब सीरीज ‘मिर्जापुर’ के सेट पर सेलिब्रेट किया. इसी कई तस्वीरें अब उन्होंने फैंस के साथ भी शेयर की. डालिए इनपर एक नजर....
Published at : 15 Oct 2025 05:10 PM (IST)
Tags :Ali Fazal Bollywood Mirzapur 4
बॉलीवुड
7 Photos
