हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
फोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047वेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड फाइंडर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीबॉलीवुड‘मिर्जापुर’ के सेट पर अली फजल ने मनाया बर्थडे, लाडली बेटी की भी दिखाई झलक, तस्वीरें वायरल

‘मिर्जापुर’ के सेट पर अली फजल ने मनाया बर्थडे, लाडली बेटी की भी दिखाई झलक, तस्वीरें वायरल

अली फजल ने अपने बर्थडे सेलिब्रेशन की कई तस्वीरें सोशल मीडिया पर शेयर की हैं. जो अब तेजी से वायरल हो रही है. इनमें फैंस को एक्टर की बेटी की भी झलक देखने को मिली.

By : सखी चौधरी  | Updated at : 15 Oct 2025 05:10 PM (IST)
अली फजल ने अपने बर्थडे सेलिब्रेशन की कई तस्वीरें सोशल मीडिया पर शेयर की हैं. जो अब तेजी से वायरल हो रही है. इनमें फैंस को एक्टर की बेटी की भी झलक देखने को मिली.

बॉलीवुड एक्टर अली फजल 15 अक्टूबर को अपना 39वां बर्थडे सेलिब्रेट कर रहे हैं. एक्टर ने अपना ये जन्मदिन उनकी पॉपुलर वेब सीरीज ‘मिर्जापुर’ के सेट पर सेलिब्रेट किया. इसी कई तस्वीरें अब उन्होंने फैंस के साथ भी शेयर की. डालिए इनपर एक नजर....

1/7
अली फजल ने अपने बर्थडे सेलिब्रेशन की ये तस्वीरें इंस्टाग्राम अकाउंट पर शेयर की हैं. जो इंटरनेट पर धड़ल्ले से वायरल हो रही है.
अली फजल ने अपने बर्थडे सेलिब्रेशन की ये तस्वीरें इंस्टाग्राम अकाउंट पर शेयर की हैं. जो इंटरनेट पर धड़ल्ले से वायरल हो रही है.
2/7
इसकी वजह ये है कि एक्टर ने अपना बर्थडे ‘मिर्जापुर 4’ के सेट पर सेलिब्रेट किया है. तस्वीरों में उनके साथ सीरीज की कास्ट भी नजर आ रही है.
इसकी वजह ये है कि एक्टर ने अपना बर्थडे ‘मिर्जापुर 4’ के सेट पर सेलिब्रेट किया है. तस्वीरों में उनके साथ सीरीज की कास्ट भी नजर आ रही है.
3/7
सेलिब्रेशन की इन तस्वीरों में से एक में अली फजल के साथ ‘पंचायत’ के सचिव यानि एक्टर जितेंद्र कुमार भी सेल्फी लेते दिखे.
सेलिब्रेशन की इन तस्वीरों में से एक में अली फजल के साथ ‘पंचायत’ के सचिव यानि एक्टर जितेंद्र कुमार भी सेल्फी लेते दिखे.
4/7
इसके अलावा एक फोटो में अली अपनी वाइफ और एक्ट्रेस ऋचा चड्ढा के साथ सेल्फी लेते दिखे. फोटो में कपल की क्यूट बेटी भी नजर आई. जिन्हें अली ने गोद लिया हुआ. फोटो में एक्टर ने बेटी के फेस को छुपाने के लिए उसपर कुछ वर्ड्स लिखे हैं.
इसके अलावा एक फोटो में अली अपनी वाइफ और एक्ट्रेस ऋचा चड्ढा के साथ सेल्फी लेते दिखे. फोटो में कपल की क्यूट बेटी भी नजर आई. जिन्हें अली ने गोद लिया हुआ. फोटो में एक्टर ने बेटी के फेस को छुपाने के लिए उसपर कुछ वर्ड्स लिखे हैं.
5/7
अली ने तस्वीरों के साथ खास कैप्शन भी लिखा. एक्टर ने लिखा, ‘चलो अब से इसे जन्मदिन का मौसम ही कहें. अक्टूबर आते ही हम अपने कुछ प्रियजनों के साथ दावतें और खाना खाते हैं. उन अनगिनत दुनियाओं का शुक्रिया जहां से मुझे प्यार मिलता है. और मेरी दोनों बेटियों के लिए एक खास संदेश – ‘प्यार’
अली ने तस्वीरों के साथ खास कैप्शन भी लिखा. एक्टर ने लिखा, ‘चलो अब से इसे जन्मदिन का मौसम ही कहें. अक्टूबर आते ही हम अपने कुछ प्रियजनों के साथ दावतें और खाना खाते हैं. उन अनगिनत दुनियाओं का शुक्रिया जहां से मुझे प्यार मिलता है. और मेरी दोनों बेटियों के लिए एक खास संदेश – ‘प्यार’
6/7
बता दें कि अली फजल इन दिनों अपनी सीरीज ‘मिर्जापुर 4’ की शूटिंग में बिजी चल रहे हैं. सेट से उनकी तस्वीरें और वीडियोज भी वायरल होते रहते हैं.
बता दें कि अली फजल इन दिनों अपनी सीरीज ‘मिर्जापुर 4’ की शूटिंग में बिजी चल रहे हैं. सेट से उनकी तस्वीरें और वीडियोज भी वायरल होते रहते हैं.
7/7
एक्टर सीरीज की शूटिंग वाराणसी में कर रहे हैं. वायरल तस्वीरों में फैंस गुड्डू भैया का लुक देख सीरीज के लिए और भी ज्यादा एक्साइटिड हो गए हैं.
एक्टर सीरीज की शूटिंग वाराणसी में कर रहे हैं. वायरल तस्वीरों में फैंस गुड्डू भैया का लुक देख सीरीज के लिए और भी ज्यादा एक्साइटिड हो गए हैं.
Published at : 15 Oct 2025 05:10 PM (IST)
Tags :
Ali Fazal Bollywood Mirzapur 4

Photo Gallery

View More
Sponsored Links by Taboola
Advertisement
Advertisement
ज्वॉइन वॉट्सऐप चैनल
ज्वॉइन टेलिग्राम चैनल
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

विश्व
'शहबाज से अपने जूते चमकवाते हैं ट्रंप...', US राष्ट्रपति की चापलूसी पर पाकिस्तान में ही घिरे PM शरीफ; हो रही थू-थू
'शहबाज से अपने जूते चमकवाते हैं ट्रंप...', US राष्ट्रपति की चापलूसी पर पाकिस्तान में ही घिरे PM शरीफ; हो रही थू-थू
बिहार
बिहार में तीसरा गठबंधन: AIMIM 35, आजाद समाज 25 और अपनी जनता पार्टी 4 सीटों पर लड़ेगी
बिहार में तीसरा गठबंधन: AIMIM 35, आजाद समाज 25 और अपनी जनता पार्टी 4 सीटों पर लड़ेगी
विश्व
80 हजार सैनिक लेकर पाकिस्तान से भिड़ा अफगानिस्तान, फिर कैसे कराया सरेंडर, पढ़ें दोनों सेनाओं का मिलिट्री कंपैरिजन
80 हजार सैनिक लेकर पाकिस्तान से भिड़ा अफगानिस्तान, फिर कैसे कराया सरेंडर, पढ़ें दोनों सेनाओं का मिलिट्री कंपैरिजन
क्रिकेट
विराट-रोहित OUT, पैट कमिंस ने चुनी भारत-ऑस्ट्रेलिया की ODI इलेवन, अंतिम-11 में सिर्फ एक भारतीय बॉलर
विराट-रोहित OUT, पैट कमिंस ने चुनी भारत-ऑस्ट्रेलिया की ODI इलेवन, अंतिम-11 में सिर्फ एक भारतीय बॉलर
Advertisement
ABP Premium

वीडियोज

Mini Countryman JCW All4 Walk around | Auto Live
Sansani: दो सुसाइड, एक केस... IPS अफसर की मौत के 7 दिन बाद गवाह ASI ने भी दी जान! | Haryana Police
Bihar Face Off: दरभंगा में मंत्री पर 'भू माफिया' का संगीन आरोप, सरेआम भिड़े RJD-BJP समर्थक!
Bihar Politics: BJP का 'चिराग' प्लान, Nitish कुमार की घेराबंदी? 142 बनाम 101 का पूरा गणित
Bihar Politics: राघोपुर में तेजस्वी की हैट्रिक पर संकट? PK ने चला बड़ा दांव!

फोटो गैलरी

ट्रेडिंग ओपीनियन

मोहन यादव
मोहन यादवमुख्यमंत्री, मध्य प्रदेश
राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघः राष्ट्र निर्माण के नए क्षितिज की यात्रा
Opinion
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
'शहबाज से अपने जूते चमकवाते हैं ट्रंप...', US राष्ट्रपति की चापलूसी पर पाकिस्तान में ही घिरे PM शरीफ; हो रही थू-थू
'शहबाज से अपने जूते चमकवाते हैं ट्रंप...', US राष्ट्रपति की चापलूसी पर पाकिस्तान में ही घिरे PM शरीफ; हो रही थू-थू
बिहार
बिहार में तीसरा गठबंधन: AIMIM 35, आजाद समाज 25 और अपनी जनता पार्टी 4 सीटों पर लड़ेगी
बिहार में तीसरा गठबंधन: AIMIM 35, आजाद समाज 25 और अपनी जनता पार्टी 4 सीटों पर लड़ेगी
विश्व
80 हजार सैनिक लेकर पाकिस्तान से भिड़ा अफगानिस्तान, फिर कैसे कराया सरेंडर, पढ़ें दोनों सेनाओं का मिलिट्री कंपैरिजन
80 हजार सैनिक लेकर पाकिस्तान से भिड़ा अफगानिस्तान, फिर कैसे कराया सरेंडर, पढ़ें दोनों सेनाओं का मिलिट्री कंपैरिजन
क्रिकेट
विराट-रोहित OUT, पैट कमिंस ने चुनी भारत-ऑस्ट्रेलिया की ODI इलेवन, अंतिम-11 में सिर्फ एक भारतीय बॉलर
विराट-रोहित OUT, पैट कमिंस ने चुनी भारत-ऑस्ट्रेलिया की ODI इलेवन, अंतिम-11 में सिर्फ एक भारतीय बॉलर
बॉलीवुड
'मॉम, आप ऐसे डांस नहीं कर सकती हो', मलाइका अरोड़ा के डांस का मजाक उड़ाते हैं बेटे अरहान
'मॉम, आप ऐसे डांस नहीं कर सकती हो', मलाइका अरोड़ा के डांस का मजाक उड़ाते हैं बेटे अरहान
यूटिलिटी
आधार कार्ड को लेकर है कोई परेशानी, तो तुरंत इस नंबर पर करें कॉल
आधार कार्ड को लेकर है कोई परेशानी, तो तुरंत इस नंबर पर करें कॉल
एग्रीकल्चर
घर पर कैसे उगा सकते हैं बढ़िया गाजर? इस आसान तरीके को जानकर रह जाएंगे हैरान
घर पर कैसे उगा सकते हैं बढ़िया गाजर? इस आसान तरीके को जानकर रह जाएंगे हैरान
इंडिया
दीवाली पर सुप्रीम कोर्ट का बड़ा तोहफा, दिल्ली-एनसीआर में ग्रीन पटाखों की इजाजत पर लगा दी ये शर्तें
दीवाली पर सुप्रीम कोर्ट का बड़ा तोहफा, दिल्ली-एनसीआर में ग्रीन पटाखों की इजाजत पर लगा दी ये शर्तें
ENT LIVE
जमनापार S2 दिल्ली का स्ट्रीट फूड वायरल मीम्स ऋत्विक सहोरे और अंकिता सहिगल के साथ मस्ती
जमनापार S2 दिल्ली का स्ट्रीट फूड वायरल मीम्स ऋत्विक सहोरे और अंकिता सहिगल के साथ मस्ती
ENT LIVE
जितेंद्र कुमार भागवत, जी 5 डेब्यू, मीम्स, मिर्जापुर बज, एक्टिंग जर्नी और पंचायत फेम
जितेंद्र कुमार भागवत, जी 5 डेब्यू, मीम्स, मिर्जापुर बज, एक्टिंग जर्नी और पंचायत फेम
ENT LIVE
समीर वानखेड़े ने रेड चिलीज के खिलाफ मानहानि का मुकदमा दायर करने के बाद धमकी भरे संदेश मिलने का आरोप लगाया
समीर वानखेड़े ने रेड चिलीज के खिलाफ मानहानि का मुकदमा दायर करने के बाद धमकी भरे संदेश मिलने का आरोप लगाया
ENT LIVE
दीपिका पादुकोण ने कल्कि सीक्वल और स्पिरिट से 8 घंटे की शिफ्ट पोस्ट हटाए जाने पर प्रतिक्रिया दी
दीपिका पादुकोण ने कल्कि सीक्वल और स्पिरिट से 8 घंटे की शिफ्ट पोस्ट हटाए जाने पर प्रतिक्रिया दी
ENT LIVE
Tron: Ares Review: एआई और ह्यूमन के बीच तगड़ा एक्शन, विजुअली ब्रिलियंट फिल्म
Tron: Ares Review: एआई और ह्यूमन के बीच तगड़ा एक्शन, विजुअली ब्रिलियंट फिल्म
Embed widget