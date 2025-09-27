हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
अक्षय कुमार के बेटे की 10 तस्वीरें, पापा की तरह मार्शल आर्ट्स में हैं माहिर

अक्षय कुमार के बेटे की 10 तस्वीरें, पापा की तरह मार्शल आर्ट्स में हैं माहिर

Akshay Kumar Son 10 Photos: अक्षय कुमार के बेटे लाइमलाइट से भले ही दूर रहते हों, लेकिन उनकी पर्सनैलिटी किसी स्टार से कम नहीं है. स्टाइलिश लुक और फिटनेस के साथ वे अपने फैंस को हमेशा इंप्रेस करते हैं.

By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क  | Updated at : 27 Sep 2025 12:43 PM (IST)
Akshay Kumar Son 10 Photos: अक्षय कुमार के बेटे लाइमलाइट से भले ही दूर रहते हों, लेकिन उनकी पर्सनैलिटी किसी स्टार से कम नहीं है. स्टाइलिश लुक और फिटनेस के साथ वे अपने फैंस को हमेशा इंप्रेस करते हैं.

बॉलीवुड के खिलाड़ी अक्षय कुमार का नाम आते ही सबसे पहले दिमाग में फिटनेस, मार्शल आर्ट्स और एक्शन स्टंट्स की झलक आ जाती है. ठीक वैसे ही उनके बेटे भी पापा के नक्शे-कदम पर चलते नजर आते हैं. वो भले ही फिल्मों से दूर रहते हैं, लेकिन अपनी पर्सनल लाइफ और फिटनेस के कारण अक्सर चर्चा में बने रहते हैं. बचपन से ही उन्होंने मार्शल आर्ट्स और ट्रेनिंग में गहरी रुचि दिखाई है. आइए देखते हैं उनकी 10 तस्वीरें.

1/10
अक्षय कुमार और ट्विंकल खन्ना के लाडले बेटे का नाम आरव कुमार है. हाल ही में आरव 23 साल के हुए हैं.
अक्षय कुमार और ट्विंकल खन्ना के लाडले बेटे का नाम आरव कुमार है. हाल ही में आरव 23 साल के हुए हैं.
2/10
आरव लाइमलाइट से दूर रहते हैं, लेकिन इंटरनेट की दुनिया में आरव को लेकर काफी चर्चा रहती है.
आरव लाइमलाइट से दूर रहते हैं, लेकिन इंटरनेट की दुनिया में आरव को लेकर काफी चर्चा रहती है.
3/10
आरव अपने पापा की तरह बेहद स्मार्ट दिखते हैं.फैंस उनकी पर्सनैलिटी देखकर काफी इंप्रेस होते हैं.
आरव अपने पापा की तरह बेहद स्मार्ट दिखते हैं.फैंस उनकी पर्सनैलिटी देखकर काफी इंप्रेस होते हैं.
4/10
आरव ने अपनी स्कूली पढ़ाई मुंबई के जुहू स्‍थित इकोले मोंडियाल वर्ल्ड स्कूल से कंप्लीट की है.
आरव ने अपनी स्कूली पढ़ाई मुंबई के जुहू स्‍थित इकोले मोंडियाल वर्ल्ड स्कूल से कंप्लीट की है.
5/10
इसके बाद वो सिंगापुर से यूनाइटेड वर्ल्ड कॉलेज ऑफ साउथ ईस्ट एशिया टेनिस में पढ़ाई कर रहे हैं.
इसके बाद वो सिंगापुर से यूनाइटेड वर्ल्ड कॉलेज ऑफ साउथ ईस्ट एशिया टेनिस में पढ़ाई कर रहे हैं.
6/10
आरव ज्यादात्तर अपनी पढ़ाई पर ही फोकस करते हैं, लेकिन उनकी दिलचस्पी कुकिंग में है. उन्होंने इसका कोर्स भी किया है.
आरव ज्यादात्तर अपनी पढ़ाई पर ही फोकस करते हैं, लेकिन उनकी दिलचस्पी कुकिंग में है. उन्होंने इसका कोर्स भी किया है.
7/10
इसके अलावा आरव जूडो-कराटे में फर्स्‍ट डिग्री ब्‍लैक बेल्‍ट हैं.
इसके अलावा आरव जूडो-कराटे में फर्स्‍ट डिग्री ब्‍लैक बेल्‍ट हैं.
8/10
पापा की तरह आरव मार्शल आर्ट्स में भी माहिर हैं.
पापा की तरह आरव मार्शल आर्ट्स में भी माहिर हैं.
9/10
4 साल की उम्र में ही आरव ने मार्शल आर्ट की ट्रेनिंग लेनी शुरू कर दी थी.
4 साल की उम्र में ही आरव ने मार्शल आर्ट की ट्रेनिंग लेनी शुरू कर दी थी.
10/10
सिर्फ इतना ही नहीं आरव ने जूडो नेशनल चैंपियनशि‍प में गोल्‍ड मेडल भी जीता है.
सिर्फ इतना ही नहीं आरव ने जूडो नेशनल चैंपियनशि‍प में गोल्‍ड मेडल भी जीता है.
Published at : 27 Sep 2025 12:43 PM (IST)
Tags :
Akshay Kumar Aarav Kumar

Photo Gallery

Embed widget