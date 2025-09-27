एक्सप्लोरर
अक्षय कुमार के बेटे की 10 तस्वीरें, पापा की तरह मार्शल आर्ट्स में हैं माहिर
Akshay Kumar Son 10 Photos: अक्षय कुमार के बेटे लाइमलाइट से भले ही दूर रहते हों, लेकिन उनकी पर्सनैलिटी किसी स्टार से कम नहीं है. स्टाइलिश लुक और फिटनेस के साथ वे अपने फैंस को हमेशा इंप्रेस करते हैं.
बॉलीवुड के खिलाड़ी अक्षय कुमार का नाम आते ही सबसे पहले दिमाग में फिटनेस, मार्शल आर्ट्स और एक्शन स्टंट्स की झलक आ जाती है. ठीक वैसे ही उनके बेटे भी पापा के नक्शे-कदम पर चलते नजर आते हैं. वो भले ही फिल्मों से दूर रहते हैं, लेकिन अपनी पर्सनल लाइफ और फिटनेस के कारण अक्सर चर्चा में बने रहते हैं. बचपन से ही उन्होंने मार्शल आर्ट्स और ट्रेनिंग में गहरी रुचि दिखाई है. आइए देखते हैं उनकी 10 तस्वीरें.
27 Sep 2025
