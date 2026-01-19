उत्तर प्रदेश के सबसे बड़े सियासी परिवार में सबकुछ ठीक नहीं दिख रहा है. समाजवादी पार्टी के संस्थापक मुलायम सिंह यादव के छोटे बेटे और अखिलेश यादव के भाई प्रतीक यादव ने अपनी पत्नी अपर्णा यादव से तलाक लेने का ऐलान किया है. प्रतीक यादव ने सोशल मीडिया अकाउंट पर पोस्ट कर ये दावा किया और कहा कि वो जल्द ही इस स्वार्थी महिला से तलाक लेंगे.

प्रतीक यादव ने पोस्ट कर दी जानकारी

प्रतीक यादव ने सोमवार सुबह अपने सोशल मीडिया अकाउंट एक्स पर पोस्ट किया, जिसमें उन्होंने अपने तलाक़ की बात कही. इस पोस्ट को देखकर हर कोई हैरान रह गया. प्रतीक यादव ने लिखा- 'मैं इस मतलबी औरत को जल्द से जल्द तलाक देने जा रहा हूँ, उसने मेरे परिवार के रिश्ते खराब कर दिए. वह बस मशहूर और असरदार बनना चाहती है.'

उन्होंने आगे कहा कि 'अभी मेरी मेंटल हेल्थ बहुत खराब है और उसे कोई फर्क नहीं पड़ता. क्योंकि उसे सिर्फ अपनी ही चिंता है. मैंने इतनी बुरी औरत कभी नहीं देखी और मैं बदकिस्मत था कि मेरी शादी उससे हुई.' इस पोस्ट के बाद यूपी की सियासी हलचल तेज हो गई. हर कोई इस ख़बर से हैरान है और अलग-अलग प्रतिक्रियाएं दे रहा हैं.

इस मामले पर अभी तक प्रतीक यादव और अपर्णा यादव की ओर से कोई प्रतिक्रिया सामने नहीं आई हैं. हालांकि अपर्णा के भाई ने इस पर सफ़ाई जरूर दी. एबीपी न्यूज से बात करते हुए उन्होंने कहा कि प्रतीक यादव के अकाउंट को हैक कर लिया गया हैं जल्द ही इस पर दोनों की प्रतिक्रिया सामने आएगी.

बता दें कि अपर्णा यादव मुलायम सिंह यादव के छोटे बेटे प्रतीक यादव की पत्नी है. साल 2022 में उन्होंने भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन की थी. जिसके बाद से ही वो अक्सर सुर्खियों में रही हैं. अपर्णा यादव इस समय यूपी राज्य महिला आयोग की उपाध्यक्ष भी हैं. दोनों की शादी 4 नवंबर 2011 को हुई थी उनकी दो बेटियां हैं.