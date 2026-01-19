Aparna Pratik Yadav News Live: अखिलेश के छोटे भाई प्रतीक देंगे अपर्णा यादव को तलाक, कांग्रेस ने BJP को बताया जिम्मेदार
Aparna Yadav Pratik Yadav Divorce News Live: सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव के छोटे भाई प्रतीक यादव ने ऐलान किया है कि वो जल्द ही अपनी पत्नी और बीजेपी नेता अपर्णा यादव से तलाक लेंगे.
Background
उत्तर प्रदेश के सबसे बड़े सियासी परिवार में सबकुछ ठीक नहीं दिख रहा है. समाजवादी पार्टी के संस्थापक मुलायम सिंह यादव के छोटे बेटे और अखिलेश यादव के भाई प्रतीक यादव ने अपनी पत्नी अपर्णा यादव से तलाक लेने का ऐलान किया है. प्रतीक यादव ने सोशल मीडिया अकाउंट पर पोस्ट कर ये दावा किया और कहा कि वो जल्द ही इस स्वार्थी महिला से तलाक लेंगे.
प्रतीक यादव ने पोस्ट कर दी जानकारी
प्रतीक यादव ने सोमवार सुबह अपने सोशल मीडिया अकाउंट एक्स पर पोस्ट किया, जिसमें उन्होंने अपने तलाक़ की बात कही. इस पोस्ट को देखकर हर कोई हैरान रह गया. प्रतीक यादव ने लिखा- 'मैं इस मतलबी औरत को जल्द से जल्द तलाक देने जा रहा हूँ, उसने मेरे परिवार के रिश्ते खराब कर दिए. वह बस मशहूर और असरदार बनना चाहती है.'
उन्होंने आगे कहा कि 'अभी मेरी मेंटल हेल्थ बहुत खराब है और उसे कोई फर्क नहीं पड़ता. क्योंकि उसे सिर्फ अपनी ही चिंता है. मैंने इतनी बुरी औरत कभी नहीं देखी और मैं बदकिस्मत था कि मेरी शादी उससे हुई.' इस पोस्ट के बाद यूपी की सियासी हलचल तेज हो गई. हर कोई इस ख़बर से हैरान है और अलग-अलग प्रतिक्रियाएं दे रहा हैं.
इस मामले पर अभी तक प्रतीक यादव और अपर्णा यादव की ओर से कोई प्रतिक्रिया सामने नहीं आई हैं. हालांकि अपर्णा के भाई ने इस पर सफ़ाई जरूर दी. एबीपी न्यूज से बात करते हुए उन्होंने कहा कि प्रतीक यादव के अकाउंट को हैक कर लिया गया हैं जल्द ही इस पर दोनों की प्रतिक्रिया सामने आएगी.
बता दें कि अपर्णा यादव मुलायम सिंह यादव के छोटे बेटे प्रतीक यादव की पत्नी है. साल 2022 में उन्होंने भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन की थी. जिसके बाद से ही वो अक्सर सुर्खियों में रही हैं. अपर्णा यादव इस समय यूपी राज्य महिला आयोग की उपाध्यक्ष भी हैं. दोनों की शादी 4 नवंबर 2011 को हुई थी उनकी दो बेटियां हैं.
Aparna Yadav Pratik Yadav Divorce Live: बीजेपी की संगत में बड़े-बड़े परिवार नष्ट हो गए- कांग्रेस
कांग्रेस नेता सुरेंद्र राजपूत ने अपर्णा यादव और प्रतीक के तलाक को लेकर बीजेपी पर तंज कसा और कहा कि "भारतीय जनता पार्टी की संगत में बड़े-बड़े परिवार नष्ट हो गए. पहले भाजपा ने मुलायम सिंह यादव के परिवार में विग्रह करवाया. अब अपर्णा यादव और प्रतीक यादव के परिवार में विग्रह करवाना चाहते हैं." सुरेंद्र राजपूत कहा कि "भारतीय जनता पार्टी में ज्यादातर लोगों के अपने परिवार होते नहीं है और दूसरे का परिवार वो रहने नहीं देते हैं. दूसरे के परिवार में अगर कहीं आग लगी हो तो वो पानी डालने की जगह पर पेट्रोल डालने का काम करते हैं. ये संगत का असर है कि कहीं न कहीं हंसता-खेलता परिवार तलाक की कगार पर पहुंच गया है. ये सभी लोगों को देखने का चाहिए कि खराब संगत का हश्र खराब होता है."
