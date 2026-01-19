भूकंप से दहला लद्दाख का लेह क्षेत्र, रिक्टर स्केल पर इतनी रही तीव्रता

लद्दाख के लेह क्षेत्र में सोमवार सुबह 5.7 तीव्रता का भूकंप आया. राष्ट्रीय भूकंप विज्ञान केंद्र (एनसीएस) के अनुसार, भूकंप सुबह 11:51:14 बजे (IST) दर्ज किया गया. भूकंप का केंद्र जमीन से 171 किलोमीटर की गहराई में था. एनसीएस के मुताबिक, भूकंप का केंद्र अक्षांश 36.71 डिग्री उत्तर और देशांतर 74.32 डिग्री पूर्व पर स्थित था. यह क्षेत्र लेह, लद्दाख के अंतर्गत आता है.

जान-माल के नुकसान की कोई खबर नहीं

भूकंप के बाद फिलहाल किसी भी तरह के जान-माल के नुकसान की कोई सूचना नहीं है. स्थानीय प्रशासन स्थिति पर नजर बनाए हुए है. लद्दाख में आया यह भूकंप ऐसे समय में दर्ज किया गया है, जब दक्षिण और दक्षिण-पूर्व एशिया के पड़ोसी क्षेत्रों में भी हाल के दिनों में भूकंपीय गतिविधियां देखी गई हैं.



दिल्ली में भी महसूस किए गए भूकंप के झटके

सोमवार सुबह दिल्ली में भूकंप का हल्का झटका महसूस किया गया था. रिक्टर पैमाने पर इसकी तीव्रता 2.8 मापी गई. नेशनल सेंटर फॉर सीस्मोलॉजी (NCS) के अनुसार, भूकंप का केंद्र उत्तर दिल्ली में स्थित था. एनसीएस के मुताबिक, भूकंप सोमवार सुबह 8:44 बजे दर्ज किया गया. भूकंप का केंद्र जमीन की सतह के काफी पास था, जिसकी गहराई मात्र 5 किलोमीटर बताई गई है.

उत्तर दिल्ली में था भूकंप का केंद्र

अधिकारियों के अनुसार, भूकंप का केंद्र उत्तर दिल्ली में ही स्थित था, हालांकि झटके बेहद हल्के होने के कारण लोगों में किसी तरह की अफरा-तफरी नहीं मची. भूकंप की तीव्रता कम होने के चलते किसी भी तरह के जान-माल के नुकसान की कोई खबर नहीं है. भूकंप के बाद दिल्ली-एनसीआर में हालात पूरी तरह सामान्य बने हुए हैं. विशेषज्ञों के मुताबिक, दिल्ली भूकंप की दृष्टि से संवेदनशील क्षेत्र में आती है और उच्च जोखिम वाले सिस्मिक जोन-4 में शामिल है. भूकंप विशेषज्ञों का कहना है कि 2.8 तीव्रता के भूकंप से आमतौर पर किसी तरह के नुकसान की आशंका नहीं होती है.

अफगानिस्तान में भी आए भूकंप

रविवार शाम को अफगानिस्तान में 4.0 तीव्रता का भूकंप दर्ज किया गया. एनसीएस के अनुसार, यह भूकंप 18 जनवरी को रात 8:30 बजे (IST) 10 किलोमीटर की गहराई में आया. इससे पहले रविवार सुबह 18 जनवरी को ही अफगानिस्तान में 4.1 तीव्रता का एक और भूकंप आया था, जो सुबह 7:05:58 बजे (IST) 10 किलोमीटर की गहराई में दर्ज किया गया. इसके अलावा, 15 जनवरी को अफगानिस्तान में 4.2 तीव्रता का भूकंप आया था, जिसकी गहराई 96 किलोमीटर बताई गई थी.