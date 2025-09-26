हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
अक्षय कुमार की बेटी की 10 तस्वीरें, मां ट्विंकल खन्ना से नहीं मिलती शक्ल पापा की है कार्बन कॉपी

अक्षय कुमार की बेटी की 10 तस्वीरें, मां ट्विंकल खन्ना से नहीं मिलती शक्ल पापा की है कार्बन कॉपी

Akshay Kumar Daughter 10 Photos:अक्षय कुमार और ट्विंकल खन्ना की बेटी फैंस के बीच हमेशा चर्चा में रहती हैं. उनकी तस्वीरें देख फैंस अक्सर कहते हैं कि अक्षय की कार्बन कॉपी हैं, आइए देखते हैं 10 तस्वीरें.

By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क  | Updated at : 26 Sep 2025 12:33 PM (IST)
Akshay Kumar Daughter 10 Photos:अक्षय कुमार और ट्विंकल खन्ना की बेटी फैंस के बीच हमेशा चर्चा में रहती हैं. उनकी तस्वीरें देख फैंस अक्सर कहते हैं कि अक्षय की कार्बन कॉपी हैं, आइए देखते हैं 10 तस्वीरें.

अक्षय कुमार और ट्विंकल खन्ना की बेटी अपनी क्यूटनेस और स्टाइल की वजह से फैंस के बीच हमेशा चर्चा में रहती हैं. उनकी तस्वीरें देखकर फैंस अक्सर कहते हैं कि वह अपनी मां की तरह नहीं बल्कि पापा अक्षय की कॉपी लगती हैं. उनका अंदाज, उनकी स्माइल और चेहरा सबमें पापा की झलक मिलती है. तो चलिए, नजर डालते हैं उनकी कुछ बेहद खास फोटोज पर.

1/10
अक्षय कुमार और ट्विंकल खन्ना की बेटी का नाम नितारा कुमार है.
अक्षय कुमार और ट्विंकल खन्ना की बेटी का नाम नितारा कुमार है.
2/10
नितारा का जन्म 25 सितंबर 2012 को हुआ था.
नितारा का जन्म 25 सितंबर 2012 को हुआ था.
3/10
नितारा अक्सर लाइमलाइट की दुनिया से दूर रहती हैं.
नितारा अक्सर लाइमलाइट की दुनिया से दूर रहती हैं.
4/10
लेकिन जब भी नितारा पब्लिक प्लेस पर नजर आती हैं, तो उन्हे देखने के बाद फैंस अक्सर कहते हैं कि वह अक्षय की कॉपी लगती हैं.
लेकिन जब भी नितारा पब्लिक प्लेस पर नजर आती हैं, तो उन्हे देखने के बाद फैंस अक्सर कहते हैं कि वह अक्षय की कॉपी लगती हैं.
5/10
नितारा के नैन-नक्श उनकी मां ट्विंकल खन्ना से नहीं, बल्कि पिता अक्षय कुमार से ज्यादा मिलते हैं.
नितारा के नैन-नक्श उनकी मां ट्विंकल खन्ना से नहीं, बल्कि पिता अक्षय कुमार से ज्यादा मिलते हैं.
6/10
नितारा बहुत कम ही पब्लिक प्लेस पर दिखती हैं.
नितारा बहुत कम ही पब्लिक प्लेस पर दिखती हैं.
7/10
लेकिन जब भी वो नजर आती हैं तो अपनी क्यूटनेस से सबका दिल जीत लेती हैं.
लेकिन जब भी वो नजर आती हैं तो अपनी क्यूटनेस से सबका दिल जीत लेती हैं.
8/10
अक्षय कुमार अपनी बेटी के साथ काफी क्यूट बॉन्ड शेयर करते नजर आते हैं.
अक्षय कुमार अपनी बेटी के साथ काफी क्यूट बॉन्ड शेयर करते नजर आते हैं.
9/10
नितारा अब काफी बड़ी हो गई हैं. अक्षय कई बार बेटी के साथ फोटोज शेयर करते हैं.
नितारा अब काफी बड़ी हो गई हैं. अक्षय कई बार बेटी के साथ फोटोज शेयर करते हैं.
10/10
इंटरनेट पर नितारा की पिक्स भी काफी वायरल होती रहती हैं.
इंटरनेट पर नितारा की पिक्स भी काफी वायरल होती रहती हैं.
Published at : 26 Sep 2025 12:33 PM (IST)
Tags :
Akshay Kumar Twinkle Khanna

Photo Gallery

View More
Embed widget