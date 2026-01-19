हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
IPLलाइव स्कोरक्रिकेट शेड्यूलरिजल्ट
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़स्पोर्ट्सक्रिकेटIND vs NZ T20I Live Streaming: वनडे में हार के बाद टी20 में वापसी करने उतरेगी टीम इंडिया, जानें तारीख, समय, वेन्यू और लाइव टेलीकास्ट की पूरी डिटेल्स

IND vs NZ T20I Live Streaming: वनडे में हार के बाद टी20 में वापसी करने उतरेगी टीम इंडिया, जानें तारीख, समय, वेन्यू और लाइव टेलीकास्ट की पूरी डिटेल्स

घरेलू मैदान पर सीरीज गंवाने के बाद अब भारतीय टीम के सामने टी20 फॉर्मेट में खुद को साबित करने की बड़ी चुनौती है.

By : एबीपी लाइव | Edited By: निधी बाजपेई | Updated at : 19 Jan 2026 11:12 AM (IST)
Preferred Sources

IND vs NZ T20I Live Streaming: भारत और न्यूजीलैंड के बीच खेली गई वनडे सीरीज का अंत हो चुका है और टीम इंडिया को इसमें निराशाजनक हार का सामना करना पड़ा है. घरेलू मैदान पर सीरीज गंवाने के बाद अब भारतीय टीम के सामने टी20 फॉर्मेट में खुद को साबित करने की बड़ी चुनौती है. दोनों टीमों के बीच पांच मैचों की टी20 इंटरनेशनल सीरीज 21 जनवरी से शुरू होने जा रही है, जो टी20 वर्ल्ड कप 2026 की तैयारियों के लिहाज से बेहद अहम मानी जा रही है. यह टूर्नामेंट 7 फरवरी से शुरू होगा.

टी20 सीरीज से पहले टीम इंडिया की चुनौतियां

टी20 सीरीज से पहले भारतीय टीम के कई खिलाड़ियों को चोट लगी है जिससे टीम को झटका लगा है. युवा बल्लेबाज तिलक वर्मा और ऑलराउंडर वॉशिंगटन सुंदर चोटिल हो गए हैं. इन दोनों की गैरमौजूदगी में टीम मैनेजमेंट ने श्रेयस अय्यर और रवि बिश्नोई को एक बार फिर टी20 स्क्वॉड में शामिल किया है.

हालांकि, श्रेयस अय्यर को शुरुआती तीन मैचों के लिए ही टीम में जगह दी गई है. तिलक वर्मा अभी पूरी तरह सीरीज से बाहर नहीं हुए हैं और उनकी फिटनेस पर नजर रखी जा रही है.

सभी मैचों की टाइमिंग

भारत और न्यूजीलैंड के बीच खेले जाने वाले सभी पांचों टी20 मुकाबले भारतीय समयानुसार शाम 7:00 बजे शुरू होंगे. हर मैच का टॉस 6:30 बजे होगा. 

भारत बनाम न्यूजीलैंड टी20 सीरीज का पूरा शेड्यूल

पहला टी20: 21 जनवरी - नागपुर

दूसरा टी20: 23 जनवरी - रायपुर

तीसरा टी20: 25 जनवरी - गुवाहाटी

चौथा टी20: 28 जनवरी - विशाखापत्तनम

पांचवां टी20: 31 जनवरी - तिरुवनंतपुरम

टी20 सीरीज के लिए भारतीय टीम

सूर्यकुमार यादव (कप्तान), अभिषेक शर्मा, संजू सैमसन (विकेटकीपर), तिलक वर्मा, हार्दिक पांड्या, शिवम दुबे, अक्षर पटेल (उप-कप्तान), रिंकू सिंह, जसप्रीत बुमराह, हर्षित राणा, अर्शदीप सिंह, कुलदीप यादव, वरुण चक्रवर्ती, वाशिंगटन सुंदर और ईशान किशन (विकेटकीपर).

न्यूजीलैंड की टी20I टीम

मिचेल सैंटनर (कप्तान), माइकल ब्रेसवेल, मार्क चैपमैन, डेवोन कॉनवे, जैकब डफी, जैक फॉल्क्स, मैट हेनरी, काइल जैमीसन, बेवॉन जैकब्स, डैरिल मिचेल, जेम्स नीशम, ग्लेन फिलिप्स, रचिन रवींद्र, टिम रॉबिन्सन और ईश. 

Published at : 19 Jan 2026 11:12 AM (IST)
Tags :
Live Streaming T20I Series IND VS NZ Live Streaming INDIA VS NEW ZEALAND IND VS NZ
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

विश्व
US-Denmaek Tension: 'ब्लैकमेल के आगे नहीं झुकेंगे...', ग्रीनलैंड पर अमेरिका की धमकी से भड़का यूरोप, डेनमार्क की पीएम का तगड़ा जवाब
'ब्लैकमेल के आगे नहीं झुकेंगे...', ग्रीनलैंड पर अमेरिका की धमकी से भड़का यूरोप, डेनमार्क की पीएम का तगड़ा जवाब
झारखंड
झारखंड में बड़ा हादसा, बारात ले जा रही बस के ब्रेक फेल, 9 लोगों की मौत और 80 घायल 
झारखंड में बड़ा हादसा, बारात ले जा रही बस के ब्रेक फेल, 9 लोगों की मौत और 80 घायल 
इंडिया
BJP President Election 2026 Live: BJP अध्यक्ष के चुनाव के लिए तैयारी पूरी, दोपहर 2 बजे से 4 बजे तक होगा नामांकन, सभी राज्यों से आएंगे प्रस्ताव
BJP President Election 2026 Live: BJP अध्यक्ष के चुनाव के लिए तैयारी पूरी, दोपहर 2 बजे से 4 बजे तक होगा नामांकन, सभी राज्यों से आएंगे प्रस्ताव
क्रिकेट
हर्षित राणा ने तूफानी अंदाज में जड़ा पहला अर्धशतक, रोहित-गंभीर का रिएक्शन वायरल
हर्षित राणा ने तूफानी अंदाज में जड़ा पहला अर्धशतक, रोहित-गंभीर का रिएक्शन वायरल
Advertisement

वीडियोज

Breaking News: 'हमारा पड़ोसी सिरफिरा...', Rajnath Singh ने Pakistan को चेतावनी दी | ABP News
Mumbai News: निर्देशक और मॉडल के घर में फायरिंग से मचा हड़कंप, फरार हुआ अज्ञात शख्स |
Noida Software Engineer Death:- बेसमेंट हादसे में परिवार ने लगाया लापरवाही का आरोप | ABP News
BJP President Election: दोपहर 2 बजे के बाद बीजेपी अध्यक्ष चुनाव के लिए नामांकन करेंगे Nitin Nabin
Noida Software Engineer Death:- इंजीनियर Yuvraj की मौत के मामले में बड़ा एक्शन |
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.72 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.62 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
US-Denmaek Tension: 'ब्लैकमेल के आगे नहीं झुकेंगे...', ग्रीनलैंड पर अमेरिका की धमकी से भड़का यूरोप, डेनमार्क की पीएम का तगड़ा जवाब
'ब्लैकमेल के आगे नहीं झुकेंगे...', ग्रीनलैंड पर अमेरिका की धमकी से भड़का यूरोप, डेनमार्क की पीएम का तगड़ा जवाब
झारखंड
झारखंड में बड़ा हादसा, बारात ले जा रही बस के ब्रेक फेल, 9 लोगों की मौत और 80 घायल 
झारखंड में बड़ा हादसा, बारात ले जा रही बस के ब्रेक फेल, 9 लोगों की मौत और 80 घायल 
इंडिया
BJP President Election 2026 Live: BJP अध्यक्ष के चुनाव के लिए तैयारी पूरी, दोपहर 2 बजे से 4 बजे तक होगा नामांकन, सभी राज्यों से आएंगे प्रस्ताव
BJP President Election 2026 Live: BJP अध्यक्ष के चुनाव के लिए तैयारी पूरी, दोपहर 2 बजे से 4 बजे तक होगा नामांकन, सभी राज्यों से आएंगे प्रस्ताव
क्रिकेट
हर्षित राणा ने तूफानी अंदाज में जड़ा पहला अर्धशतक, रोहित-गंभीर का रिएक्शन वायरल
हर्षित राणा ने तूफानी अंदाज में जड़ा पहला अर्धशतक, रोहित-गंभीर का रिएक्शन वायरल
बॉलीवुड
'धुरंधर' की सक्सेस के बाद अक्षय खन्ना की 'रेस 4' में हुई एंट्री? प्रोड्यूसर ने तोड़ी चुप्पी, बताया सच
'धुरंधर' की सक्सेस के बाद अक्षय खन्ना की 'रेस 4' में हुई एंट्री? प्रोड्यूसर ने तोड़ी चुप्पी
जनरल नॉलेज
Gun Invention: इस देश ने किया था बंदूकों का आविष्कार, जानें सबसे पहले किसके खिलाफ हुई थी इस्तेमाल?
इस देश ने किया था बंदूकों का आविष्कार, जानें सबसे पहले किसके खिलाफ हुई थी इस्तेमाल?
हेल्थ
Child Mobile Phone Effects: छोटे बच्चों को बात-बात पर पकड़ा देते हैं मोबाइल, जानें आगे चलकर क्या होती हैं दिक्कतें?
छोटे बच्चों को बात-बात पर पकड़ा देते हैं मोबाइल, जानें आगे चलकर क्या होती हैं दिक्कतें?
यूटिलिटी
सर्दियों में बिजली बिल बढ़ गया? इन घरेलू तरीकों से होगी बचत
सर्दियों में बिजली बिल बढ़ गया? इन घरेलू तरीकों से होगी बचत
ENT LIVE
Kalamkaval Review: Murder Mystery और Slow Thriller Feel का Perfect Combo
Kalamkaval Review: Murder Mystery और Slow Thriller Feel का Perfect Combo
ENT LIVE
Bhabiji Ghar Par Hain! Trailer Review: अच्छे खासे सीरियल की मूवी बनाकर बैंड बजा दिया
Bhabiji Ghar Par Hain! Trailer Review: अच्छे खासे सीरियल की मूवी बनाकर बैंड बजा दिया
ENT LIVE
One Two Cha Cha Chaa Review: Ashutosh Rana ने चाचा के किरदार में जान डाल दी
One Two Cha Cha Chaa Review: Ashutosh Rana ने चाचा के किरदार में जान डाल दी
ENT LIVE
बिंदिया के बाहुबली सीजन 2 का ट्रेलर आउट, दवन परिवार में सत्ता की लड़ाई से बढ़ा बवाल
बिंदिया के बाहुबली सीजन 2 का ट्रेलर आउट, दवन परिवार में सत्ता की लड़ाई से बढ़ा बवाल
ENT LIVE
Happy Patel Review: Delhi Belly जैसे raw और bold storytelling का मजा, Vir Das और Mithila Palkar की धमाकेदार performance
Happy Patel Review: Delhi Belly जैसे raw और bold storytelling का मजा, Vir Das और Mithila Palkar की धमाकेदार performance
Embed widget